SD 4.0 standardıyla bellek kartlarında 300MB/sn transfer hızına ulaşılacak

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2TB'a kadar depolama alanı vaat eden SDXC kart standardının Intel Arrandale tabanlı dizüstü bilgisayarlar ile yaygınlaşması beklenirken, SD 4.0 standardı için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Bahar aylarında tamamlanması beklenen SD 4.0 standardı ile birlikte hem veri transfer hızının arttırılması ve hem de güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Açıklanan bilgilere göre SD 4.0 standardı ile daha yüksek aktarım hızları için geliştirilmiş seri veri transfer metodu sayesinde mevcut spesifikasyon için açıklanan 104MB/sn'lik en yüksek transer hızı, yeni standart ile 300MB/sn seviyesine çıkartılacak.

SD 4.0 standardı ile gelecek bir diğer önemli yenilik ise yukarıda da belirttiğimiz gibi güvenlik üzerine. 56-bit'e kadar şifreleme desteği sunan mevcut standarttan farklı olarak SD 4.0 spesifikasyonunda 128-bit şifreleme desteği sunulacağı ve bu sayede kritik veriler için yüksek seviyeli güvenlik sağlanmış olacak. Geriye doğru uyumluluk desteği ile gelecek SD 4.0 standardı için öngörülen üst kapasite de SDXC'de olduğu gibi 2TB. Spesifikasyon çalışmalarının İlkbahar aylarında tamamlanması beklenen SD 4.0 standardıyla uyumlu ilk cihazların gelecek yılın ikinci yarısında anons edilebileceği üzerinde duruluyor.