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SD 4.0 standardıyla bellek kartlarında 300MB/sn transfer hızına ulaşılacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SD 4.0 standardıyla bellek kartlarında 300MB/sn transfer hızına ulaşılacak
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2TB'a kadar depolama alanı vaat eden SDXC kart standardının Intel Arrandale tabanlı dizüstü bilgisayarlar ile yaygınlaşması beklenirken, SD 4.0 standardı için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Bahar aylarında tamamlanması beklenen SD 4.0 standardı ile birlikte hem veri transfer hızının arttırılması ve hem de güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Açıklanan bilgilere göre SD 4.0 standardı ile daha yüksek aktarım hızları için geliştirilmiş seri veri transfer metodu sayesinde mevcut spesifikasyon için açıklanan 104MB/sn'lik en yüksek transer hızı, yeni standart ile 300MB/sn seviyesine çıkartılacak.

SD 4.0 standardı ile gelecek bir diğer önemli yenilik ise yukarıda da belirttiğimiz gibi güvenlik üzerine. 56-bit'e kadar şifreleme desteği sunan mevcut standarttan farklı olarak SD 4.0 spesifikasyonunda 128-bit şifreleme desteği sunulacağı ve bu sayede kritik veriler için yüksek seviyeli güvenlik sağlanmış olacak. Geriye doğru uyumluluk desteği ile gelecek SD 4.0 standardı için öngörülen üst kapasite de SDXC'de olduğu gibi 2TB. Spesifikasyon çalışmalarının İlkbahar aylarında tamamlanması beklenen SD 4.0 standardıyla uyumlu ilk cihazların gelecek yılın ikinci yarısında anons edilebileceği üzerinde duruluyor.


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OverClocK1ng 10 yıl
Ya şu GEREKSİZ cileri anlamıyorum. Bir konu çıksın. Mutlaka Gereksiz diyen birisi çıkıyor. Neye göre gereksiz. Belki hız artınca kullanım alanı değişecek. Belki bende Dünyanın en iyi fotoğraf makinası var ve 50Mpixel fotoğraf çekiyorum ve Compact Flash yerine daha ufak kartlar kullanıma sunulsun istiyorum. Allah Allah ya..
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gerbay 10 yıl
haber de diyor ki; ".. seri veri transfer metoduna geçilecek .." ve bunu da hız artışına gerekçe olarak göstermişler. Burada bilgi hatası var, SD kartlar zaten ilk çıktığından beri seri olarak çalışabiliyor. 4 bit paralel mod ya da SPI mod kullanılabiliyor ve bu eskiden beri var. SPI mode da alet seri olarak çalışıyor zaten.. SD/MMC spec lerine bakabilirsiniz.. zaten genellikle embedded cihazlar da SPI interface üzerinden seri olarak kullanılıyor..
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renklem 10 yıl
300mb/sn bence çok değerli bir rakam :)
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Momo-Oz 10 yıl
oo süper o zaman bunun 32gm lık olanından 8 tane alıp özel bi parçatla kartları raid yapıp kullanırsak al sana SSD :D hatta ondanda hızlı
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kerem 10 yıl
Fiyatıda hızı kadar yüksek olacağı kesin. Gereksiz bence 300 mb/sn
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