Samsung, SSD performansına sahip microSD kartını tanıttı: 800 MB/s okuma hızı sunuyor!

Tam Boyutta Gör Samsung üç yeni microSD kartını tanıttı. Bu kartlardan biri daha önce görülmemiş bir performans sunuyor ve SSD'leri bile geride bırakabiliyor. Diğer iki microSD kart ise daha yüksek depolama kapasitesi sunuyor.

Güney Koreli firma, SD Express arayüzünü kullanan ve inanılmaz yüksek dosya aktarım hızları sunan dünyanın ilk microSD kartını tanıttı. 256 GB kapasiteli SD Express microSD kart, 800 MB/s'ye kadar sıralı okuma hızı sunuyor. Yeni kart, daha yüksek performans ve gelişmiş termal yönetim için düşük güçlü bir tasarım ve optimize edilmiş ürün yazılımı kullanıyor. Ayrıca uzun süreli kullanım sırasında optimum çalışma sıcaklığını korumak için Dinamik Termal Koruma (DTG) teknolojisine de sahip.

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UHS-1 arayüzünü temel alan geleneksel microSD kartların okuma hızları 104 MB/s ile sınırlıyken, UHS-II arayüzünü temel alan kartların okuma hızları 150 MB/s ile sınırlı. Samsung'un 256 GB kapasiteli yeni SD Express microSD kartı, SATA SSD'lerin (560 MB/s) 1,4 katı olan ve neredeyse Samsung'un taşınabilir harici SSD'leri kadar hızlı olan 800 MB/sn'ye kadar okuma hızı sunabiliyor. Samsung'un 256GB SD Express microSD kartı bu yılın sonlarında satışa sunulacak. Kartınfiyatı hakkında ise henüz bir bilgi yok.

Samsung ayrıca, sekizinci nesil 1 TB V-NAND çiplerinin sekiz katmanını içeren yeni 1 TB microSD kartını da tanıttı. Bu kart, sekizinci nesil 1TB V-NAND yongalarının sekiz katmanının ilk kez kullanıldığı kart olma özelliği taşıyor. Kart aynı zamanda düşmelere, aşırı sıcaklıklara, manyetik alana, suya, aşınmaya ve X ışınlarına karşı dayanıklılığa sahip. UHS-1 arayüzünü kullanan microSD kart, 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülecek.

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