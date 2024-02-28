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    Samsung, SSD performansına sahip microSD kartını tanıttı: 800 MB/s okuma hızı sunuyor!

    Samsung üç yeni microSD kartını tanıttı. Bu kartlardan biri daha önce görülmemiş bir performans ile SSD'leri bile geride bırakabiliyor. SD Express arayüzünü kullanan kart 800 MB/s okuma hızına sahip.
    Samsung, SSD performansına sahip microSD kartını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung üç yeni microSD kartını tanıttı. Bu kartlardan biri daha önce görülmemiş bir performans sunuyor ve SSD'leri bile geride bırakabiliyor. Diğer iki microSD kart ise daha yüksek depolama kapasitesi sunuyor.

    Güney Koreli firma, SD Express arayüzünü kullanan ve inanılmaz yüksek dosya aktarım hızları sunan dünyanın ilk microSD kartını tanıttı. 256 GB kapasiteli SD Express microSD kart, 800 MB/s'ye kadar sıralı okuma hızı sunuyor. Yeni kart, daha yüksek performans ve gelişmiş termal yönetim için düşük güçlü bir tasarım ve optimize edilmiş ürün yazılımı kullanıyor. Ayrıca uzun süreli kullanım sırasında optimum çalışma sıcaklığını korumak için Dinamik Termal Koruma (DTG) teknolojisine de sahip.

    UHS-1 arayüzünü temel alan geleneksel microSD kartların okuma hızları 104 MB/s ile sınırlıyken, UHS-II arayüzünü temel alan kartların okuma hızları 150 MB/s ile sınırlı. Samsung'un 256 GB kapasiteli yeni SD Express microSD kartı, SATA SSD'lerin (560 MB/s) 1,4 katı olan ve neredeyse Samsung'un taşınabilir harici SSD'leri kadar hızlı olan 800 MB/sn'ye kadar okuma hızı sunabiliyor. Samsung'un 256GB SD Express microSD kartı bu yılın sonlarında satışa sunulacak. Kartınfiyatı hakkında ise henüz bir bilgi yok.

    Samsung ayrıca, sekizinci nesil 1 TB V-NAND çiplerinin sekiz katmanını içeren yeni 1 TB microSD kartını da tanıttı. Bu kart, sekizinci nesil 1TB V-NAND yongalarının sekiz katmanının ilk kez kullanıldığı kart olma özelliği taşıyor. Kart aynı zamanda düşmelere, aşırı sıcaklıklara, manyetik alana, suya, aşınmaya ve X ışınlarına karşı dayanıklılığa sahip. UHS-1 arayüzünü kullanan microSD kart, 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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