SD veya CF hafıza kartlarınızı Harddisk olarak kullanın ; SD/CF to IDE adaptörleri

Hafıza kartları ister SD olsun ister CF herhangi bir mekanik bileşen içermedikleri ve bilgiyi enerji kesildikten sonra dahi saklayabilmeleri ile çalışma mantığı ve kullanım alanları açısından benzerlikler gösterirler. Hafıza kartları, taşınabilir sabitdisklere göre darbeye karşı daha dayanıklıdırlar ve sistemden daha az enerji çekerler. Anlık aktarılabilecek bilgi miktarı az olsada, bilgiye ulaşım süreleri oldukça azdır. Bilgiye ulaşım hızı neredeyse günümüz sabit diklerinden yüz (100) kat daha hızlıdır.

Hafıza kartları, az enerji tüketmeleri, darbeye karşı dayanıklı olmaları ve bilgiye ulaşım hızları nedeniyle dijital fotograf makinaları çoğunlukta olmak üzere, cep telefonu, MP3 çalıcılar ve benzeri bir çok taşınabilir cihazda genişletilebilir hafıza birimi olarak kullanılmaktalar. Hafıza kartlarının dayanıklı yapılarından ve mekanik parça içermediklerinden dolayı sessizliklerinden masaüstü veya diz üstü bilgisayarımızda da yararlanabilmek oldukça güzel olurdu. Tamam, USB arabiriminden bağlanan kart okuyucular varlar. Fakat hangi kart okuyucu içerisine Microsoft Windows işletim sistemi kurulu bir SD veya CF karttan sistem başlatabilir?

Özellikle otomasyon sistemlerinde kullanılan PC'ler veya VAN / Minibüs gibi geniş araçlar içerisine yerleştirilmiş bilgisayarlar aşırı sarsıntıya maruz kalabilirler ve bu dönen plakalara sahip ve okuma işlemini manyetik kafalarla sağlayan sabit diskiniz için oldukça kötü bir durum çünkü sabit diskler mekanik yapıları gereği sarsıntılara karşı hassastırlar ve bu gibi durumlarda bilginin saklandığı plakaları hasar görebilir. Bilgi kaybı endüstriyel ve ticari kullanımda en istenmeyen durumdur. Bu soruna en iyi çözüm SDtoIDE yada CFtoIDE gibi SD / CF hafıza kartlarını IDE arabirimi üzerinden bilgisayarınıza bağlamanıza yarayan ara adaptörler olacaktır.

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Ircube isimli Japonya bazlı bir firma tarafından üretilen IR-SDIDE02S (üstteki resim), SD kartlarınızı IDE birimi üzerinden bilgisayarınıza bağlamanıza ve sabit disk gibi kullanmanıza olanak vermekte. 2.5'' boyutlarında ve 44 Pin bağlantı yapısına sahip cihaz notebooklar için düşünülmüş olsada 15 YTL civarı satılan ve elektronikçilerde bulunan basit bir arabirim ile normal 40 Pin IDE, 4 Pin güç girişli bir halede dönüştürülebilir. Son zamanlarda hızla yaygınlaşan üst seviye yüksek hızlı SD kartlar ile 20MB/sn bilgi aktarım hızlarına destek veren adaptör bilgisayar ile ATA100 standartlarında haberleşmekte.

IR-SDIDE02S modelinden farklı olarak aynı firmanın birde IR-SDIDE02D modeli bulunmakta. IR-SDIDE02D, çift SD kart girişli bir model ve kartlar, bilgisayar tarafından Slave ve Master olmak üzere iki (2) sabit disk gibi algılanmakta. Aktarım hızı çok düşük olsada sürekli küçük dosyalara erişim yapılan ve ufak bilgi parçacıklarının yazılması gerektiği durumlarda sistemin, sabit disklere göre oldukça yüksek performans sergilemesi olası. Genelde endüstriyel ve ticari programlarda da anlık veri aktarım hızından çok bilgiye ulaşım hızı ve küçük veri parçacıklarının hızlıca yazılıp okunması önem taşımakta. Dönüştürücü şu an için sadece Japonyadan temin edilenilmekte fakat yaygınlaşacağını tahmin etmek pekte zor değil. 85$ olan ürün bedeli belki çok yüksek gelebilir, fakat sistemin taşınabilir ve endüstiriyel PC pazarında oldukça büyük bir ihtiyacı karşılayabileceğini ve getirilerini unutmamak gerek.

Şu an için piyasadan bulunabilecek en yüksek kapasiteli SD kart 2 GB depolama alanına sahip. 2 GB internetten indirdiğimiz film, Mp3 yada tek CD lik bir oyun için bile yetersiz olsada iş yerlerinde kullanılan yada özel amaca yönelik bilgisayarlarda kullanılna programların kapladıkları alan oldukça küçük buyüzden 2 GB kapasite zor durum yaratmayacaktır. En basiti CD üzerinden çalışabilen Linux işletim sistemlerinde sadece kullanıcı bilgileri ve internette gezilen alanların Cokie bilgileri için ufak bir kapasite gerekmektedir. 2 GB alan CD üzerinden çalıştırdığınız Linux için yeterli gelecektir.

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ADCF-RIDE40 ve ADCF-5IDE4044, PSI isimli Amerika bazlı bir şirket tarafından üretilen ve CF hafıza kartlarını IDE birimi üzerinden bilgisayarınıza sabit disk olarka tanıtmanıza yarayacak kullanışlı adaptörler. Kullanım alanları olarak SD kartları IDE ya çeviren IR-SDIDE02S ve IR-SDIDE02D den hiçbir farkları yok. İki (2) adaptör arasındaki tek fark IR-SDIDE02S / IR-SDIDE02D SD kartları içinken ADCF-RIDE40 ve ADCF-5IDE4044 CF kartları için kullanılmakta. ADCF-RIDE40, resimden de görebileceğiniz gibi kasanızın PCI kart çıkış boşluklarına uyacak şekilde dizayn edilmiş ve kasanızı açmadan CF kart değişikliklerine izin vermekte. ADCF-RIDE40 ve ADCF-5IDE4044 2.5'' yapıda üretilmişler ve 45$ dan satılmaktalar. CF kartlar dört (4) GB kapasiteye kadar bulunabilmekteler. 4 GB kapasite işletim sistemi, ofis ve ticari programlarınız için yeterli olacaktır.

Sonuç olarka her iki (2) adaptörde ister SD ister CF kullanılsın çok ufak, sessiz ve dayanıklı PC sistemlerinin önünü açmaktalar ve kullanıcılara özel amaçlara yönelik bilgisayarlar oluşturabilmelerinde yardımcı olmaktalar.