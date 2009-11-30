SDXC bellek standardı Arrandale tabanlı dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilir

Tam Boyutta Gör

2TB'a kadar depolama alanı ve 300MB/sn'ye kadar veri transfer hızı vaat eden SDXC (eXteneded Capacity) standardının yeni yıl ile birlikte dizüstü bilgisayarlarda yaygınlaşabileceği bildiriliyor.

Toshiba ve Panasonic gibi firmaların bazı çözümlerine rağmen henüz yaygın kullanımı başlamayan kart formatını, sistem üreticilerinin 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Intel Arrandale işlemcili dizüstü bilgisayarlarında kullanmak istedikleri belirtiliyor. Aralarında HP, Dell ve Lenovo gibi dünya devi isimlerin yer aldığı bazı firmaların CES 2010 fuarında SDXC destekli dizüstü biglisayar modellerini tanıtmaları beklenirken, yıl içerisinde ticari satış abaşlamaları öngörülüyor.