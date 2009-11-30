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SDXC bellek standardı Arrandale tabanlı dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SDXC bellek standardı Arrandale tabanlı dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilir
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2TB'a kadar depolama alanı ve 300MB/sn'ye kadar veri transfer hızı vaat eden SDXC (eXteneded Capacity) standardının yeni yıl ile birlikte dizüstü bilgisayarlarda yaygınlaşabileceği bildiriliyor.

Toshiba ve Panasonic gibi firmaların bazı çözümlerine rağmen henüz yaygın kullanımı başlamayan kart formatını, sistem üreticilerinin 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Intel Arrandale işlemcili dizüstü bilgisayarlarında kullanmak istedikleri belirtiliyor. Aralarında HP, Dell ve Lenovo gibi dünya devi isimlerin yer aldığı bazı firmaların CES 2010 fuarında SDXC destekli dizüstü biglisayar modellerini tanıtmaları beklenirken, yıl içerisinde ticari satış abaşlamaları öngörülüyor.


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jiddi 10 yıl
Cok guzel urunler... Bunlar yayginlassa da daha genis alanlarda kullanilabilse. 2.5" luk harddiske bile gerek kalmaz, cok daha tasinabilir bir parca olur hem de cok farkli alanlarda kullanilabilir. Misal fotograf makinanda da kullan, cikar oradan tak pc'ye devam et.
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