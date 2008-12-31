Seagate 500GB'lık tek plakalı sabit diskini kullanıma sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kullanıma sunduğu 1.5 terabyte'lık sabit diskiyle kapasite rekabetinde çıtayı yukarı çeken Seagate, 500GB'lık yeni bir model hazırlıyor. Sunduğu depolama alanıyla segmentine herhangi bir yenilik getirmiyor gibi görünen ST3500410AS kod adlı diskin farklılığı ise tek plakalı yapıya sahip olması.
Barracuda 7200.12 serisi dahilinde hazırlanan ve 7200 devir/dakika hızını destekleyen 500GB kapasiteli sabit disk 16MB'lık dahili belleğe sahip. 3.5-inç boyutunda olan ve SATA-II arabirimini destekleyen yeni modein Pazartesi günü 50 Avro altı fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
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Tek plaka olacağı için 410as gibi ince olacaktır ve ortalama okuma/yazma hızı
oldukça yüksek olur ama erişim süresi de yüksek olabilir,
ve 320AS gibi çok sorun yaşanılan bir model olmaz ise 410AS gibi çok satar.
Ucuz olsun diye
2 TB lık disklerinde çıkması yakındır. İlginç olan, Seagate'in kâr maksimizasyonu için 2 TB'lık versionla başlayıp daha aşağı kapasitelere inmeyi bu seride tercih etmemesi. Bunda muhtemelen ekonomik krizin etkisi vardır.