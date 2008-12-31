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Seagate 500GB'lık tek plakalı sabit diskini kullanıma sunuyor

10 yıl
16,4b
1
25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate 500GB'lık tek plakalı sabit diskini kullanıma sunuyor
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Kullanıma sunduğu 1.5 terabyte'lık sabit diskiyle kapasite rekabetinde çıtayı yukarı çeken Seagate, 500GB'lık yeni bir model hazırlıyor. Sunduğu depolama alanıyla segmentine herhangi bir yenilik getirmiyor gibi görünen ST3500410AS kod adlı diskin farklılığı ise tek plakalı yapıya sahip olması.

Barracuda 7200.12 serisi dahilinde hazırlanan ve 7200 devir/dakika hızını destekleyen 500GB kapasiteli sabit disk 16MB'lık dahili belleğe sahip. 3.5-inç boyutunda olan ve SATA-II arabirimini destekleyen yeni modein Pazartesi günü 50 Avro altı fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


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centerland 9 yıl
Disk oldukça performanslı xcpus.com/...
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fmkocak 10 yıl
Bir daha seagate mi asla. 9 ay önce "500GB 7200RPM 32MB SATAII NCQ" modelini aldım ,sonradan öğrendim alınabilecek en kötü seriyi almışım, içinden verilerim zor kurtardım. Garatintiye gitti yerine "500GB 7200RPM 16MB SATAII NCQ" modelini istedim yani yukarıda bahsi geçen modelini, bu öncekinden de beter çıktı 2 haftada kafa vurma sesleri, takılma, kilitleme problemleri çıkarmaya başladı. Ne marka alacağımı şaştım samsungtan da ağzım yanmıştı...
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revenger11 10 yıl
niye 2008 konusunu hortlatiyorsun?
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karayulun 10 yıl
32 mb bellekli modelide gelecektir.
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karayulun 10 yıl
st3250410as nin erişim süresi yeterliydi.. erişim süresi yeterli olmayan disk st3320613as modeliydi.. umarız bu 500 gb 'lık modelin erişim süresi en fazla st3250410as modeli gibi olur.
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thetrooper00 10 yıl
Aslında onemli nokta erişim süresinin ne olacağı. Yoksa okuma yazma hızları çokta bir şey ifade etmiyor benim için.
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rafo 10 yıl
Şu an bilgisayarda 500 gb seagate barracuda 12 var. Ve de Samsung 120 gb ın yerine almıştım. Eskisini arkadaşa hediye etmiştim. Şimdi pişmanım verdiğime. Çünkü onda çalışmaya devam eder bunu da depolamak için kullanırdım. Anlayacağınız performansı bayaa kötü bunun. Özellikle aynı anda bi kaç işlem yaparsanız takılıyor.
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gokhangogo 10 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelecek bilgisi olan varmı?
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m_runo 10 yıl
Türkiye ye hemen gelmez diye tahmin ediyorum.

Tek plaka olacağı için 410as gibi ince olacaktır ve ortalama okuma/yazma hızı
oldukça yüksek olur ama erişim süresi de yüksek olabilir,
ve 320AS gibi çok sorun yaşanılan bir model olmaz ise 410AS gibi çok satar.
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Light_Velocity 10 yıl
İyide cache neden 32 değilde 16mb
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TuVNeRa 10 yıl

Orjinalden alıntı: .Kubilay

İyide cache neden 32 değilde 16mb


Ucuz olsun diye
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CoolnQuiet 10 yıl
Okuma oranı bu diskte 130 MB/s a yakın olur herhalde.
2 TB lık disklerinde çıkması yakındır. İlginç olan, Seagate'in kâr maksimizasyonu için 2 TB'lık versionla başlayıp daha aşağı kapasitelere inmeyi bu seride tercih etmemesi. Bunda muhtemelen ekonomik krizin etkisi vardır.
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Númenóre 10 yıl
seagate benım gozumden dustu malesef..dahada kurtaramaz
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CyberExplorer 10 yıl
Çok hızlı bir disk olucaktır. Yoğunluk acaip yüksek. Yeni bir 410AS efsanesi geliyor. :)
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max975 10 yıl
fiyatlar gittikçe düşüyor
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