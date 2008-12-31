Seagate 500GB'lık tek plakalı sabit diskini kullanıma sunuyor

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Kullanıma sunduğu 1.5 terabyte'lık sabit diskiyle kapasite rekabetinde çıtayı yukarı çeken Seagate, 500GB'lık yeni bir model hazırlıyor. Sunduğu depolama alanıyla segmentine herhangi bir yenilik getirmiyor gibi görünen ST3500410AS kod adlı diskin farklılığı ise tek plakalı yapıya sahip olması.

Barracuda 7200.12 serisi dahilinde hazırlanan ve 7200 devir/dakika hızını destekleyen 500GB kapasiteli sabit disk 16MB'lık dahili belleğe sahip. 3.5-inç boyutunda olan ve SATA-II arabirimini destekleyen yeni modein Pazartesi günü 50 Avro altı fiyatla satışa sunulması bekleniyor.