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Seagate çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırıyor
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Geçtiğimiz günlerde Pipeline HD serisi sabit disk modellerini duyuran ve SSD tabanlı depolama çözümleri merakla beklenen Seagate, çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırıyor. Kriz çerevesinde düşen talep dolayısıyla geçtiğimiz yıl son çeyrek performansı beklentilerin altında gerçekleşen firma, 54.000 kişiden oluşan global iş gücünün önemli bir kısmını oluşturan Amerika'daki çalışanlarının %10'unun işine son verecek.

Seagate'in çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırarak maliyetleri aşağı çekmek ve zor geçmesi beklenen yılda pozisyonunu korumak istediği belirtiliyor.


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WinteR 10 yıl
Seagate fiyat performans sınıfındaki başarısı kaybediyor. Özellikle hatalı ve düşük kaliteli hard diskler seagate'in adına hiç yakışmıyor. Ayrıca testlerde Seagate lehine taraflı sonuçlar çıkarıldığına inanmaya başladım.
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Like a Sir 10 yıl
seagate bitti perşembe günü gözümde , 750gb verimi tık diye bir anda kaybettim onun yüzünden .
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