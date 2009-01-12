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Geçtiğimiz günlerde Pipeline HD serisi sabit disk modellerini duyuran ve SSD tabanlı depolama çözümleri merakla beklenen Seagate, çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırıyor. Kriz çerevesinde düşen talep dolayısıyla geçtiğimiz yıl son çeyrek performansı beklentilerin altında gerçekleşen firma, 54.000 kişiden oluşan global iş gücünün önemli bir kısmını oluşturan Amerika'daki çalışanlarının %10'unun işine son verecek.

Seagate'in çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırarak maliyetleri aşağı çekmek ve zor geçmesi beklenen yılda pozisyonunu korumak istediği belirtiliyor.