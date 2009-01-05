Seagate çift plakalı 1TB'lık diskini kullanıma sundu

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Depolama çözümlerinde dünya devi isimlerden biri olan Seagate, Perşembe günü başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda USB 3.0 destekli harici depolama çözümüne ek olarak 1 Terabyte (TB) kapasiteli yeni sabit diskini de gösterebilir.

Bir süre önce 1.5TB'lık sabit diskini kullanıma sunarak kapasite yarışında çıtayı yukarı taşıyan firma, geliştirdiği 500GB'lık plaka ile yeni diskler hazırlamayı planlıyor ki bunlardan biri de Barracuda serisi altında hazırlanan 1TB'lık çift plakalı model olacak.

Belirttiğimiz gibi firmanın yeni diskinde 500GB kapasiteli iki plakaya yer verilecek. Daha az plaka kullanılmasının hem performansa katkı yapacağı hem de hata oranını aşağı çekeceği belirtilirken diskin sürekli veri transfer hızının 160GB/sn olduğu belirtilmekte.

SATA-II arabirimine destek veren ve 32MB'lık dahili belleğe sahip olan yeni diskin satışına başlanırken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.