Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate çift plakalı 1TB'lık diskini kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,5b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Seagate çift plakalı 1TB'lık diskini kullanıma sundu
Tam Boyutta Gör

Depolama çözümlerinde dünya devi isimlerden biri olan Seagate, Perşembe günü başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda USB 3.0 destekli harici depolama çözümüne ek olarak 1 Terabyte (TB) kapasiteli yeni sabit diskini de gösterebilir.

Bir süre önce 1.5TB'lık sabit diskini kullanıma sunarak kapasite yarışında çıtayı yukarı taşıyan firma, geliştirdiği 500GB'lık plaka ile yeni diskler hazırlamayı planlıyor ki bunlardan biri de Barracuda serisi altında hazırlanan 1TB'lık çift plakalı model olacak.

Belirttiğimiz gibi firmanın yeni diskinde 500GB kapasiteli iki plakaya yer verilecek. Daha az plaka kullanılmasının hem performansa katkı yapacağı hem de hata oranını aşağı çekeceği belirtilirken diskin sürekli veri transfer hızının 160GB/sn olduğu belirtilmekte.

SATA-II arabirimine destek veren ve 32MB'lık dahili belleğe sahip olan yeni diskin satışına başlanırken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Byteen 10 yıl
@ugacomtr iki kafanın çalışması birşeyi değiştirmezki .Sonuçta tek yüze bi yere kadar sığdıracaksın veriyi !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bigdede 10 yıl
geçen günde tek plakalı 500gb ürün bilgisi vardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 10 yıl
iki disk koycagına 2 kafayla nasıl calıstırırsın o mantıga ugraş. degisik cözümler bulunmazsa bu teknoloji herşeyi yavaşlatacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Efendi_ 10 yıl
Depolama çözümlerinin geleceği ssd disklerden geçiyor. Henüz çok pahalılar ama birkaç sene sonra klasik sabit disklere burun kıvırır olacağız. Koca bir plakada 500 gb veri yerleştirilmesi de erişim sürelerini uzatır gibi geliyor, neticede aşılamayan fizik yasaları mevcut.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Promity 10 yıl
SSD lere yakın performans ta diskler yapmıcaklarsa uğraşmasınlar boşa Çöp gibi zaten elimizdiler 2saat bekliyoruz dosyalar yazılcak taşıncak okuncak diye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vincent54 10 yıl
iyi bir haber doğrusu ama fiyatları uygun olsa bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12534 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hdd, performans ve seagate
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim