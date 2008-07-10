Seagate çıtayı yükseltiyor; 1.5TB'lık sabit disk son çeyrekte hazır

Daha hızlı işlemciler, kullanıcılarına görsel şölen sunabilen yeni nesil ekran kartları, fiyatları ucuzlayan ve kapasiteleri artan sistem bellekleri vb. Pek çok donanım kategorisinde gelişim aralıksız ve hızlı bir şekilde devam ederken malesef performans söz konusu olduğunda gözler sistemlerin en zayıf halkalarından biri olarak değerlendirilen sabit disklere çevriliyor. Yüksek maliyetleri nedeniyle 10.000rpm ve üstü hızlarda çalışan performans odaklı sabit disklerin son kullanıcılar arasında yaygınlaşamadığı günümüzde mekanik diskler adına olumlu gelişmeler de yaşanmıyor değil. Sektörün gelecek için umut bağladığı flash bellek tabanlı katı halli diskler yani SSD'ler yavaş ve emin adımlarla ilerleyeduyrsun mekanik diskler kapasite anlamında gelişmeye devam ediyorlar.

Geçtiğimiz günlerde sektörün önemli isimlerinden birisi olan Hitachi'nin segmentinde en az güç tüketen model olduğunu iddia ettiği 1TB kapasiteli yeni diskini duyurmasının ardından sabit disk üretiminde endüstriye yön veren üreticilerden biri olan Seagate 1.5 terabyte kapasiteli sabit diskini duyuran ilk üretici oldu. Bir süredir kullanılmakta olan ve 1TB gibi oldukça yüksek depolama alanı sunabilen sabit disk çözümlerinden sonra Seagate, 1.5TB kapasiteli yeni Barracuda modeliyle depolama konusunda günümüz mekanik disklerini bir adım daha ileriye götürmeyi planlıyor. Ayrıca firma masaüstü sistem çözümlerinde kullanılmak üzere hazırladığı 3.5" formundaki 1.5TB'lık Barracuda modelin yanı sıra dizüstü bilgisayarlara yönelik olarak 500GB depolama alanı sunabilen ve Momentus 5400.6 ve Momentus 7200.4 serileri dahilinde geliştirilen yeni modellerini de duyurdu.

1.5TB kapasiteli Seagate Barracuda 7200.11

Seagate'in 1.5TB'lık (Terabyte) kapasitesiyle dikkat çeken ve Barracuda 7200.11 serisi altında hazırlanan yeni diski belirttiğimiz üzere 3.5" boyutunda. Dahili olduğu seriden de anlaşılabileceği üzere 7200rpm dönüş hızına sahip olan ve SATA-II arayüzünü kullanan yeni disk, dikey kayıt (PMR) teknolojisini esas alıyor. 32MB dahili bellek ile donatıldığı belirtilen 1.5TB'lık depolama devinin 5 yıllık garanti ile yılın son çeyreği içerisinde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmış değil. Mobil çözümlere baktığımızda ise duyurusunu yapılan 2.5" boyutundaki iki yeni diskten Momentus 5400.6 serisi dahilinde anons edilen yeni modelin 5400rpm, Momentus 7200.4 serisi dahilindeki modelin ise 7200rpm dönüş hızına sahip olduğu belirtiliyor.

Başta "Desktop Replacement" olarak tanımlanan segment dahilinde kullanıma sunulan dizüstü bilgisayarlar olmak üzere yüksek kapasite ve performans ihtiyacı duyan mobil çözümler için hazırlanan yeni diskler yüksek veri transfer hızı için SATA-II arayüzünü destekliyorlar. Ayrıca Seagate tarafından yapılan açıklamaya göre 5400rpm dönüş hızına sahip olan disk 8MB, 7200rpm dönüş hızına sahip olan model ise 16MB dahili belleğe sahip. Dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan 2.5"boyutundaki 500GB kapasiteli yeni depolama çözümlerinin masaüstü için hazırlanan 1.5TB'lık model gibi 5 yıllık garantiyle yılın son çeyreği içerisinde kullanıma sunulmaları beklenirken fiyatları netleşmiş değil.

http://www.seagate.com/www/en-us/about/news_room/press_releases/product_press_releases/