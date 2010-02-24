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Seagate endüstride ilk defa 2TB kapasiteli SAS 6Gbps disk hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate endüstride ilk defa 2TB kapasiteli SAS 6Gbps disk hazırladı
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticisi unvanını koruyan aynı zamanda Pulsar serisi ile SSD pazarına da adım atan Seagate, endüstride ilk defa SAS 6Gbps ara birimini destekleyen 2TB kapasiteli sabit diskini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve 7200 devir/dakika hızında çalışan Constellation ES isimli yeni sürücü, yüksek performans için 16MB büyüklüğünde tampon bellekle geliyor. Hata öncesi kullanım süresi 1.2 milyon saat olarak açıklanan sabit disk, güç tüketimi ve soğutma optimizasyonu için PowerChoice teknolojisine de sahip. Çift işlemcili tasarımıyla 150MB/sn hızında veri aktarım performansı sunan Consellation ES ile Seagate, kurumsal müşterileri hedef alıyor.

Seagate Consellation ES, beş yıllık garanti ve kendinden şifreli opsiyon seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Seagate endüstride ilk defa 2TB kapasiteli SAS 6Gbps disk hazırladı
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BLACKPONTIAC 9 yıl
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Uğur.Türkben 9 yıl
Donanım Haber ekibinden acil test videosu bekliyoruz.Bu arada SATA 3 ler çıkmaya başladı ama SATA 3 bağlantısı olmayanlar için PCI veya PCI-e kartlar hakkında da tanıtım bekliyoruz.
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BLACKPONTIAC 9 yıl
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yc#1 9 yıl
@_AMADEUS_
Resimde 3 plaka görülüyor.
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_AMADEUS_ 9 yıl

yc#1

@_AMADEUS_



Resimde 3 plaka görülüyor.






Haklısın dikkatli bakmamışım.
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DH Misafiri 9 yıl
yok moruk bu scsı in abisi oluyor. sata arayüzlü.
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tiyatora 9 yıl
1.2 milyon saat etkisi yaratacak bir hızlandırılmış yıpratma testinden hata vermeden geçmiş olarak algılamak çok yanlış olmaz. Kısacası hdd yi hırpalamış ve 1.2 m saat hatasız çalışabilir sonucuna varmışlar. Söylememe gerek var mı bilmiyorum ama bu öncesinde hata vermez anlamına da gelmez.
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Solitude 9 yıl
Daha açık bir ifadeyle sormak gerekirse eğer , şimdi SATA III gelmişmi oluyor?
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Evren 9 yıl
hocam 1.2 milyon saat 133 yıla denk geliyor :)
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