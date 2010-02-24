Seagate endüstride ilk defa 2TB kapasiteli SAS 6Gbps disk hazırladı

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Dünyanın en büyük sabit disk üreticisi unvanını koruyan aynı zamanda Pulsar serisi ile SSD pazarına da adım atan Seagate, endüstride ilk defa SAS 6Gbps ara birimini destekleyen 2TB kapasiteli sabit diskini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve 7200 devir/dakika hızında çalışan Constellation ES isimli yeni sürücü, yüksek performans için 16MB büyüklüğünde tampon bellekle geliyor. Hata öncesi kullanım süresi 1.2 milyon saat olarak açıklanan sabit disk, güç tüketimi ve soğutma optimizasyonu için PowerChoice teknolojisine de sahip. Çift işlemcili tasarımıyla 150MB/sn hızında veri aktarım performansı sunan Consellation ES ile Seagate, kurumsal müşterileri hedef alıyor.

Seagate Consellation ES, beş yıllık garanti ve kendinden şifreli opsiyon seçeneğiyle satışa sunuluyor.

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