Seagate FreeAgent serisi yeni harici disklerini duyurdu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Son günlerde SanDisk'i satın alıp almayacağı tartışılan Seagate, harici depolama çözümler için Sonbahar 2008 FreeAgent kreasyonunu duyurdu. Hem PC hem de MAC sistemler ile kullanılabilen yeni diskler 250GB'dan başlayan ve 1TB'a kadar ulaşan farklı depolama kapasitelerine sahipler. Serinin en küçük modellerini içeren FreeAgent Go ailesinin temsilcileri 29.50x84.85x61.04mm boyutlarındalar ve USB 2.0 arabirimini kullanıyorlar. 5400rpm hızında diske sahip olan harici depolama çözümleri, Black, Gümüş, Mavi ve Kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geliyorlar. 250, 320 ve 500GB'lık modelleri olan FreeAgent Go serisinin fiyatları ise kapasitesine göre 119.9$, 149.9$ ve 239.9$ olarak belirlenmiş durumda. Mac uyumlu FreeAgent Go ve FreeAgent Desk modelleri de USB 2.0 arabirimini kullanıyorlar. Ayrıca FireWire 400/800 uyumluluğuna da sahip olan harici diskler, 7200RPM hızında çalışmakta. MAC sistemler için hazırlanan ve 250GB-320GB kapasiteli modelleri bulunan FreeAgent Go serisi diskler 159.9$ ve 189.9$'lık etiket fiyatına sahipken büyük kardeşi diyebileceğimiz FreeAgent Desk çatısı altında hazırlanan 500GB, 1TB ve 1.5TBlık modeller ise sırasıyla 169.9$, 269.9$ ve 349.9$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden satılıyorlar. Seagate ayrıca yine 7200rpm'de çalışan ve PC'ler için hazırlanan 3.5" boyutlu FreeAgent Desk ve FreeAgent XTreme modellerini de duyurdu. 500, 640GB, 1TB ve 1.5TB'lık modelleri bulunan ve USB 2.0 arabirimini kullanan FreeAgent Desk serisi 129.9$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulurken USB, FireWire 400 ve eSATA bağlantılarına sahip olan FreeAgent XTreme serisi harici depolama çözümleri ise 159.9$'lık fiyat üzerinden kullanıcılara merhaba diyor. Bu arada yeni disklerin kullanıma sunulduğunu, sadece 1.5TB'lık modellerin önümüzdeki ay içerisinde pazara sunulacağını da hatırlatalım.