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Seagate FreeAgent serisi yeni harici disklerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
15,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son günlerde SanDisk'i satın alıp almayacağı tartışılan Seagate, harici depolama çözümler için Sonbahar 2008 FreeAgent kreasyonunu duyurdu. Hem PC hem de MAC sistemler ile kullanılabilen yeni diskler 250GB'dan başlayan ve 1TB'a kadar ulaşan farklı depolama kapasitelerine sahipler. Serinin en küçük modellerini içeren FreeAgent Go ailesinin temsilcileri 29.50x84.85x61.04mm boyutlarındalar ve USB 2.0 arabirimini kullanıyorlar. 5400rpm hızında diske sahip olan harici depolama çözümleri, Black, Gümüş, Mavi ve Kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geliyorlar. 250, 320 ve 500GB'lık modelleri olan FreeAgent Go serisinin fiyatları ise kapasitesine göre 119.9$, 149.9$ ve 239.9$ olarak belirlenmiş durumda. Mac uyumlu FreeAgent Go ve FreeAgent Desk modelleri de USB 2.0 arabirimini kullanıyorlar. Ayrıca FireWire 400/800 uyumluluğuna da sahip olan harici diskler, 7200RPM hızında çalışmakta. MAC sistemler için hazırlanan ve 250GB-320GB kapasiteli modelleri bulunan FreeAgent Go serisi diskler 159.9$ ve 189.9$'lık etiket fiyatına sahipken büyük kardeşi diyebileceğimiz FreeAgent Desk çatısı altında hazırlanan 500GB, 1TB ve 1.5TBlık modeller ise sırasıyla 169.9$, 269.9$ ve 349.9$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden satılıyorlar. Seagate ayrıca yine 7200rpm'de çalışan ve PC'ler için hazırlanan 3.5" boyutlu FreeAgent Desk ve FreeAgent XTreme modellerini de duyurdu. 500, 640GB, 1TB ve 1.5TB'lık modelleri bulunan ve USB 2.0 arabirimini kullanan FreeAgent Desk serisi 129.9$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulurken USB, FireWire 400 ve eSATA bağlantılarına sahip olan FreeAgent XTreme serisi harici depolama çözümleri ise 159.9$'lık fiyat üzerinden kullanıcılara merhaba diyor. Bu arada yeni disklerin kullanıma sunulduğunu, sadece 1.5TB'lık modellerin önümüzdeki ay içerisinde pazara sunulacağını da hatırlatalım.
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ibrahim kara 10 yıl
Seagate FreeAgent go 320Gb Hdd 2,5'' lik aldım XP görmüyor. Dell ispiron 1520 ne yapabilirim. Selamlar.
ibrahimdurna@hotmail.com .....
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Atesbaz 10 yıl
usb buyuk ihtimalle 1.1 dir çift girişli usb kablo al çalışır
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mutaki 11 yıl
Görüntü iyi gibi. E diskler de Seagate sonuçta...

Her zaman ki gibi almak için büyük mağazaların kampanyalarını beklicez....
Yenileri çıktı ya eskileri yok pahasına satarlar
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Stellar 11 yıl
FreeAgent Go 250gb var bende ve hiç memnuniyetsizlik yaşamadım. hatta eski kasasında ki o turuncu ışığı görüpte aşık olmayan arkadaşım kalmadı. çok şık çok performanslı. çok başarılı bence 10 numara.

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ShaDoW_17 11 yıl
Umarım esata sorunlarıda bu yeni seride yaşanmaz
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face1tr 11 yıl
usb 3.0 dan halen daha bi ses seda yok?
bu arada teknik olarak sadece e-sata arabirimine sahip ve gücünü de bu e-sata arabiriminden alan 2.5" lik diskler söz konusu olabilir mi?
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max975 11 yıl
e-sata olanı almak daha mantıklı
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