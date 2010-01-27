Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate PCIe tabanlı SSD'ler için LSI firmasıyla iş birliğine gidiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Seagate PCIe tabanlı SSD'ler için LSI firmasıyla iş birliğine gidiyor
Tam Boyutta Gör

Kurumsal müşterileri için hazırladığı Pulsar serisi ile SSD pazarına adım atan Seagate, ürün gamını farklı modellerle zenginleştirebilmek adına önemli bir iş birliğine adım atarak LSI firması ile ortak çalışacağını açıkladı. Veri merkezleri ve bulut bilgi-işlem ortamları için PCIe tabanlı SSD sürücüler hazırlamak isteyen firma, bu çalışmalarında LSI firmasının SAS ve PCIe teknololojilerini sahip olduğu SSD deneyimi ile harmanlamayı ve ortaya yüksek performanslı ve güvenilirlik sunan profesyonel SSD çözümleri sunmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Seagate yöneticisi David Mosley, IT uzmanlarının, kurumsal ölçekteki karmaşık depolama çözümlerinden farklı olarak sunucu ve depolama çözümlerinde SSD teknolojisinin performans ve verimlilik avantajlarından yararlanmak istediklerini, LSI ortaklığı ilekurumsal ihtiyaçlara yönelik en iyi çözümleri sunacaklarını belirtiyor. Segate'in LSI ortaklığındaki SSD sürücülerini ikinci çeyrekte örneklendireceğini söyleyen Seagate, satış tarihi hakkındaysa herhangi bir açıklama yapmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
::Ashes:: 9 yıl
toz koparan ;
Pcıe olması daha fazla bant genişliği desteklemesi gibi bir avantaj sağlar..
mesela sata 1 150mb sn
sata 2 300mb sn
sata 3 600mb sn
Pcı ex ise gb sn olarak ifade ediliyor..
Artık SSD ler sata 2 yide sata 3üde aştı..
1gb sn okuma yazma hızlı ssdler çıkıyor mecburen pcıe slotuna takılması gerekiyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertekin 9 yıl
Adamlar geleceği görüyorlar.Gelecek PCIex SSDlerde.Hem bant genişliği çok fazla hemde kapasite artırımı fazlasıyla mümkün oluyor.Bundan 2 yıl önce bir firma 5 terabytelık PCIex SSD sürücü üretmişti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
2050 yılında yaygınlaşır :D
haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toz-koparan 9 yıl
PCIe bağlantı olması ne avantaj sağlıyor standart bağlantıya göre?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim