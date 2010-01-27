Seagate PCIe tabanlı SSD'ler için LSI firmasıyla iş birliğine gidiyor

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Kurumsal müşterileri için hazırladığı Pulsar serisi ile SSD pazarına adım atan Seagate, ürün gamını farklı modellerle zenginleştirebilmek adına önemli bir iş birliğine adım atarak LSI firması ile ortak çalışacağını açıkladı. Veri merkezleri ve bulut bilgi-işlem ortamları için PCIe tabanlı SSD sürücüler hazırlamak isteyen firma, bu çalışmalarında LSI firmasının SAS ve PCIe teknololojilerini sahip olduğu SSD deneyimi ile harmanlamayı ve ortaya yüksek performanslı ve güvenilirlik sunan profesyonel SSD çözümleri sunmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Seagate yöneticisi David Mosley, IT uzmanlarının, kurumsal ölçekteki karmaşık depolama çözümlerinden farklı olarak sunucu ve depolama çözümlerinde SSD teknolojisinin performans ve verimlilik avantajlarından yararlanmak istediklerini, LSI ortaklığı ilekurumsal ihtiyaçlara yönelik en iyi çözümleri sunacaklarını belirtiyor. Segate'in LSI ortaklığındaki SSD sürücülerini ikinci çeyrekte örneklendireceğini söyleyen Seagate, satış tarihi hakkındaysa herhangi bir açıklama yapmadı.