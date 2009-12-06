Seagate, Pulsar serisi ile SSD pazarına giriyor

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Bellek firmalarının arka arkaya adım attığı SSD pazarı için sabit disk üreticilerinin çalışmaları ise devam ediyor. SSD üreticisi SiliconSystems'ı satın alarak kurumsal pazarda SSD çözümleri sunmaya başlayan Western Digital'den sonra, dünyanın en büyük sabit disk üreticisi unvanına sahip Seagate de SSD pazarına adım atabilir. Son kullanıcılara yönelik SSD çözümlerini 2011'den önce sunmayacağı iddia edilen Seagate, rakibi Western Digital gibi kurumsal sınıfta yer alacak yeni SSD çözümlerini önümüzdeki hafta duyurabilir.

Firma cephesinden konuyla ilgili olarak resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Seagate'in Pulsar adını verdiği yeni seri altında, kurumsal sınıf SSD çözümlerini sunmaya başlayacağı iddia ediliyor. Detaylı özelliklerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen Pulsar serisi SSD'ler ile Seagate, Western Digital, Toshiba ve Samsung gibi hem HDD hem de SSD üreten firmalar arasına katılmış olacak.