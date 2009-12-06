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Seagate, Pulsar serisi ile SSD pazarına giriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate, Pulsar serisi ile SSD pazarına giriyor
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Bellek firmalarının arka arkaya adım attığı SSD pazarı için sabit disk üreticilerinin çalışmaları ise devam ediyor. SSD üreticisi SiliconSystems'ı satın alarak kurumsal pazarda SSD çözümleri sunmaya başlayan Western Digital'den sonra, dünyanın en büyük sabit disk üreticisi unvanına sahip Seagate de SSD pazarına adım atabilir. Son kullanıcılara yönelik SSD çözümlerini 2011'den önce sunmayacağı iddia edilen Seagate, rakibi Western Digital gibi kurumsal sınıfta yer alacak yeni SSD çözümlerini önümüzdeki hafta duyurabilir.

Firma cephesinden konuyla ilgili olarak resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Seagate'in Pulsar adını verdiği yeni seri altında, kurumsal sınıf SSD çözümlerini sunmaya başlayacağı iddia ediliyor. Detaylı özelliklerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen Pulsar serisi SSD'ler ile Seagate, Western Digital, Toshiba ve Samsung gibi hem HDD hem de SSD üreten firmalar arasına katılmış olacak.


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yc#1 9 yıl
@alperen_69
Intel ile ortaklaşa iş yapan Kingston, Seagate değil.
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Rusty 9 yıl
Mercedes Ford gibi firmalar bile hatalı bir seri çıkarabiliyor, hemen kötüleyecek arkadaşlar yetişmiş...
Adam hatasını bir şekilde telafi etmiş beğenmiyorsanız almayın...
Seagate bu iş için zaten geç kaldı, sebebi ise ar-ge süreci olması lazım.Eminim ki kusursuz bir ürün yapacaktır...
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musandia 9 yıl
Adamlar çaktırmadan ssd tasarlıyormuş demekki
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jeofizikci 9 yıl

Rusty

Mercedes Ford gibi firmalar bile hatalı bir seri çıkarabiliyor, hemen kötüleyecek arkadaşlar yetişmiş...
Adam hatasını bir şekilde telafi etmiş beğenmiyorsanız almayın...
Seagate bu iş için zaten geç kaldı, sebebi ise ar-ge süreci olması lazım.Eminim ki kusursuz bir ürün yapacaktır...


hangi şekilde telefi etmiş. forumda hala pek çok mağdur var. 11 serisinden sonra 12 serisindede sektor atlaması gibi bir sorun çıktı.
kaldiki milletin giden arşivlerinin nasıl teleafi edecekler. giden para olsun ama arşivlerin yerine getirilmesi bazen imkansız oluyor. heleki değer biçilemeyecek olan aile fotoğrafları gibi şeyler...
beğenmeyip artık almiyorum zaten
yazımı beğenmiyorsan okumazsın olup biter
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jeofizikci 9 yıl
Seagate

eğer ki sektor taşınması ve fw guncellemelerini ssd pazarına taşıyacaksa, ssd pazarının cok renkleneceğine inanıyorum. bol bol heyecan yaşamak üzere dort gozle Seagatei bekliyoruz.
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acbold 9 yıl
sende girde fiyatlar düşer belki :D
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ugacomtr 9 yıl
tam bekledigimiz gibi bir haber.. herkes satsin fiyat düssün kalite yükselsin..
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Father Torque 9 yıl
Hadi WD bu işte deneyimi olan bir firmayı satın aldı da SSD işine girdi, peki Seagate daha bellekle ilgili en ufak bir tecrübesi bile olmadan kendi başına nasıl SSD işine girmeye karar verdi anlamıyorum. İnşallah vardır gerekli altyapıları, son seri diskleri gibi olmasın sonra.
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yelkowan 9 yıl
Seagate'den uzun zamandır beklenen haber sonunda geldi. WDigitalde SSD pazarına girdiğine göre SSDlerin yaygınlaşması hız kazanıcak hepimize hayırlı olsun :))
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