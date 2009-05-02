Sharkoon, SilentStorm CM serisi güç kaynaklarını kullanıma sunuyor

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Kasa ve güç kaynaklarıyla tanınan popüler komponent üreticisi Sharkoon, SilentStorm CM serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. 460, 560 ve 660 Watt'lık modellerden oluşan seri dahilindeki modüler güç kaynaklarının ATX 12V v2.2 ve EPS 2.91 standartlarıyla uyumlu olduğu belirtiliyor.

Dörtlü 12v rail tasarımına sahip olan SilentStorm CM serisi güç kaynaklarında verimlilik değeri %84'e kadar çıkabiliyor. Aktif PFC ile donatılan PSU'ların soğutulması için 135mm'lik fan kullanılılrken, 460 Watt'lık modelin 17.4dbA, 550 Watt'lık modelin 19.8dbA ve 660 Watt'lık modelin de 23.4dbA gürültü yarattığı belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre Sharkoon, SilentStorm CM serisi yeni güç kaynaklarını bir yıllık garanti ile kapasitesine göre 79.90$ (460 Watt), 87.90$ (550 Watt) ve 99.90$ (660 Watt) olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatları üzerinden ay içerisinde kullanıma sunmayı planlıyor.