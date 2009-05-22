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Sharp dünyanın ilk entegre Blu-ray yazıcılı 20-inç LCD HDTV'sini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,3b
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9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharp dünyanın ilk entegre Blu-ray yazıcılı 20-inç LCD HDTV'sini duyurdu
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Sharp yaptığı açıklama ile dünyanın ilk entegre Blu-ray yazıcılı 20-inç LCD HDTV'sini hazırladığını duyurdu. Firmanın AQUOS serisi altında hazırladığı 20-inç büyüklüğündeki yeni televizyon üzerinde dijital televizyon alıcıs da bulunuyor ve yayınlar Blu-ray yazıcısı sayesinde doğrudan BD-R/R DL ve BD-RE/RE DL medyalara kayıt edilebiliyor. Bu arada televizyon üzerindeki Blu-ray yazıcısının DVD medyalara yazamadığını ancak okuyabildiğini ve MPEG-4 ile AVC (H.264) medyaları çalıştırabildiğini de belirtilelim.

Çift katmanlı Blu-ray medyalara 30 saatin biraz üzerinde yüksek tanımlı video kaydı yapabildiği ve 7x kayıt hızını desteklediği belirtilen yazıcısının yanı sıra 20-inç büyüklüğündeki yeni televizyonun 720p (1366x768) çözünürlüğünü desteklediği belirtiliyor. Karşıtlık oranı 1500:1 olarak belirlenen, parlaklık seviyesi ise 450cd/m2 olan televizyonda iki adet 5 Watt'lık hoparlör bulunuyor. İki adet HDMI portuna ayrıca VGA, D4, S-video ve RCA konnektörlerine sahip olan LCD HDTV'da optik ses çıkışı da bulunuyor.

Kullanıcı dostu program rehberi, kulaklık çıkışı ve ethernet portu gibi detaylarla donatılan LC-20DX1 kod adlı yeni televizyonunun, Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile 20 Haziran'da ilk olarak Japonya'da kullanıma sunulacak ve fiyatı da yaklaşık 1590$ olacak.


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sertacaygun 10 yıl
Kıyattan çok oynatma ağırlıklı olsaydı daha iyi olacaktır...
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xtreme55 10 yıl
Sharp LCD'de bir numaradır ama bu model bana biraz saçma ve gereksiz geldi..
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June34 10 yıl
Sharp bu piyasada ben de varım mı demiş :)))) bence de bu markaya dikkat.. ileride çok iyi işler yapacağına inanıyorum..
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drkayzer 10 yıl
ne kadar gereksiz bişey
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Am@deus 10 yıl
Çok açıklayıcı yorumlar yapılmış bizde bir kelam edelim , Sharp'ta zaten markamı
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husNUKE 10 yıl
blu-ray yazıyor, 720p destekliyor , fullhd değil ne saçma
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seven44 10 yıl
yılların kalıtesi Sharp. ama birazdaha buyuk olsaydı tan super olurdu :)
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TELESCOPE 10 yıl
bu piyasada bende varım demiş,ülkemizdeki ilklerden şayılabilir,yılların markası
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