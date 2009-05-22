Sharp dünyanın ilk entegre Blu-ray yazıcılı 20-inç LCD HDTV'sini duyurdu

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Sharp yaptığı açıklama ile dünyanın ilk entegre Blu-ray yazıcılı 20-inç LCD HDTV'sini hazırladığını duyurdu. Firmanın AQUOS serisi altında hazırladığı 20-inç büyüklüğündeki yeni televizyon üzerinde dijital televizyon alıcıs da bulunuyor ve yayınlar Blu-ray yazıcısı sayesinde doğrudan BD-R/R DL ve BD-RE/RE DL medyalara kayıt edilebiliyor. Bu arada televizyon üzerindeki Blu-ray yazıcısının DVD medyalara yazamadığını ancak okuyabildiğini ve MPEG-4 ile AVC (H.264) medyaları çalıştırabildiğini de belirtilelim.

Çift katmanlı Blu-ray medyalara 30 saatin biraz üzerinde yüksek tanımlı video kaydı yapabildiği ve 7x kayıt hızını desteklediği belirtilen yazıcısının yanı sıra 20-inç büyüklüğündeki yeni televizyonun 720p (1366x768) çözünürlüğünü desteklediği belirtiliyor. Karşıtlık oranı 1500:1 olarak belirlenen, parlaklık seviyesi ise 450cd/m2 olan televizyonda iki adet 5 Watt'lık hoparlör bulunuyor. İki adet HDMI portuna ayrıca VGA, D4, S-video ve RCA konnektörlerine sahip olan LCD HDTV'da optik ses çıkışı da bulunuyor.

Kullanıcı dostu program rehberi, kulaklık çıkışı ve ethernet portu gibi detaylarla donatılan LC-20DX1 kod adlı yeni televizyonunun, Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile 20 Haziran'da ilk olarak Japonya'da kullanıma sunulacak ve fiyatı da yaklaşık 1590$ olacak.