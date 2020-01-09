Sharp Dynabook Portege X30L -G en hafif 13 inçlik dizüstü olma iddiasında

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Dynabook markasını Toshiba’dan satın aldıktan sonra geliştirmeye devam eden Sharp, CES 2020 fuarında son dizüstü modelini görücüye çıkardı. Sharp Dynabook Portege X30L -G hafifliği ile dikkat çekiyor.

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Sharp Dynabook Portege X30L -G özellikleri ve fiyatı

13.3 inçlik bir ekrana sahip olan Dynabook, firmanın IGZO paneline yer veriyor ve 470 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Onuncu nesil Intel Core U işlemciler ile donatılan model askeri standartlarda darbelere karşı dayanıklılık sunuyor.

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WiFi 6, USB Tip-C, HDMI, Ethernet gibi bağlantı seçenekleri olan Sharp Dynabook Portege X30L -G modeli sadece 860gr civarında bir ağırlığa sahip. Böylece piyasadaki en hafif 13 inçlik dizüstü modeli haline geliyor.

İnce kasasına rağmen 14.5 saat kullanım süresi sunan bir bataryaya sahip olan Sharp Dynabook Portege X30L -G modeli 1600$ fiyat etiketine sahip. Cihazın satışına Şubat ayı itibariyle başlanacak.

https://www.engadget.com/2020/01/06/toshiba-dynabook-portege-x30l-g/

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