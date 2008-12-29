Sharp entegre Blu-ray sürücülü iki yeni LCD TV hazırladı

Yüksek tanımlı format savaşının kazanarak yoluna kayıpsız devam eden Blu-ray teknolojisi için 2009 yılında çok sayıda yeni ürün ve çözümün kullanıma sunulması bekleniyor. Teknolojinin son kullanıcılar arasında yaygınlaşabilmesi adına başta Sony olmak üzere üretici firmalar çalışmalarına devam ederken özellikle dahili sürücüye sahip televizyonlar Blu-ray teknolojisinin yaygınlaşmasında etkin rol oynayabilir.
Hatırlanacağı üzere 90'lı yıllarda entegre VCR'li televizyonlar popüler olmuş CD ve DVD sürücülü modeller de yakın geçmişte pazara sunulmuştu. Sony'nin Blu-ray sürücülü televizyonlarla teknolojiyi yaygınlaştırma projesine katkı sağlayan isimlerden biri de Sharp olacak gibi görünüyor zira firmanın Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Blu-ray sürücülü iki yeni LCD TV tanıtacağı belirtiliyor.
Sharp'ın Aquos serisi dahilinde hazırlanan yeni HDTV LCD'leri, 32-inç ve 42-inç boyutlarında olacak. Full HD çözünürlüğündeki yeni televizyonlarda yer alacak entegre entegre Blu-ray sürücüsü ile CD ve DVD'ler de oynatılabilecek. 120Hz destekli olacağı belirtilen Aquos serisi yeni LCD TV'lerin ayrıca HDTV alıcısı ve dahili hoparlörlerle geleceği ve CES fuarına takiben kullanıma sunulacağı belirtiliyor.
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BR ilavesi,en fazla Sharp a ortalama %3/5 maliyet girdisi artısı yapar!buda hikayedir+
120HZ USA version(Europe 100Hz)olarak uygulanır+
Kaldıki Sharp 240Hz çıkarıp bunu 2 sene önce sunmuştu!!
(USA version)belki diğer üreticiler için bu Hz olayı yeni
ve olağanüstü olabilir ama Sharp için yine hikaye!
"Vireless" chipsetli modelleride hazır Sharp ın(buda iki
sene önce çıkmıştı!!)
BR+HDD(1Tb/500Gb/250Gb tercihli)+Tuner(Digital/Analog)
Tuner=bir kanal izlenirken,diğer kanal kayıt ediliyor HDD ye!!!
Bütün bu TV lerin prototiplerini Sharp çoktan hazırlamıştı,sadece uygun pazar durumu ortaya çıkınca "yeni-ürün" diye çıkacaklar(yeni teknoloji değil,atlamayın burasını lütfen!)
Kısaca TFT-LCD TV işinde,Sharp üretir,diğerleri onu takip eder!
++
Ozaman (LED) Teknoloji Patentide Ozaman Bu markaya ait dimi