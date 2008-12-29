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Sharp entegre Blu-ray sürücülü iki yeni LCD TV hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharp entegre Blu-ray sürücülü iki yeni LCD TV hazırladı
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Yüksek tanımlı format savaşının kazanarak yoluna kayıpsız devam eden Blu-ray teknolojisi için 2009 yılında çok sayıda yeni ürün ve çözümün kullanıma sunulması bekleniyor. Teknolojinin son kullanıcılar arasında yaygınlaşabilmesi adına başta Sony olmak üzere üretici firmalar çalışmalarına devam ederken özellikle dahili sürücüye sahip televizyonlar Blu-ray teknolojisinin yaygınlaşmasında etkin rol oynayabilir.

Hatırlanacağı üzere 90'lı yıllarda entegre VCR'li televizyonlar popüler olmuş CD ve DVD sürücülü modeller de yakın geçmişte pazara sunulmuştu. Sony'nin Blu-ray sürücülü televizyonlarla teknolojiyi yaygınlaştırma projesine katkı sağlayan isimlerden biri de Sharp olacak gibi görünüyor zira firmanın Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Blu-ray sürücülü iki yeni LCD TV tanıtacağı belirtiliyor.

Sharp'ın Aquos serisi dahilinde hazırlanan yeni HDTV LCD'leri, 32-inç ve 42-inç boyutlarında olacak. Full HD çözünürlüğündeki yeni televizyonlarda yer alacak entegre entegre Blu-ray sürücüsü ile CD ve DVD'ler de oynatılabilecek. 120Hz destekli olacağı belirtilen Aquos serisi yeni LCD TV'lerin ayrıca HDTV alıcısı ve dahili hoparlörlerle geleceği ve CES fuarına takiben kullanıma sunulacağı belirtiliyor.


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max975 10 yıl
yanlız şu var dahili bu blu-ray olayından sonra fiyatı düşünemiyorum tv nin fiyatını.
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Am@deus 10 yıl
Bir çok teknolojide olduğu gibi LEd'in patentide sharp'ta
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albani 10 yıl
Sharp ta daha neler var neler!
BR ilavesi,en fazla Sharp a ortalama %3/5 maliyet girdisi artısı yapar!buda hikayedir+
120HZ USA version(Europe 100Hz)olarak uygulanır+
Kaldıki Sharp 240Hz çıkarıp bunu 2 sene önce sunmuştu!!
(USA version)belki diğer üreticiler için bu Hz olayı yeni
ve olağanüstü olabilir ama Sharp için yine hikaye!
"Vireless" chipsetli modelleride hazır Sharp ın(buda iki
sene önce çıkmıştı!!)
BR+HDD(1Tb/500Gb/250Gb tercihli)+Tuner(Digital/Analog)
Tuner=bir kanal izlenirken,diğer kanal kayıt ediliyor HDD ye!!!
Bütün bu TV lerin prototiplerini Sharp çoktan hazırlamıştı,sadece uygun pazar durumu ortaya çıkınca "yeni-ürün" diye çıkacaklar(yeni teknoloji değil,atlamayın burasını lütfen!)
Kısaca TFT-LCD TV işinde,Sharp üretir,diğerleri onu takip eder!
++
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GOGOMEZ 10 yıl
SAYIN ALBANİ

Ozaman (LED) Teknoloji Patentide Ozaman Bu markaya ait dimi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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GOGOMEZ 10 yıl
Sharp'Bu İşi biliyo Dünyanın En iyisi Bence. Taktire Şayan.120Hz Ne gibi Bi getiri Sunulucak Orası Malum Ama 200Hz Yakından İncelemiş Biri Olarak süper Bi özellik diye düşünüyorum ...Eskiden Yerli Markalarında Bi le harici DVD Sürücülü (Tv) ler Vardı Tüplü Bilen Bilir...Yeni Nesil Tv ler BD/Romlarla Dahada İleri ATağa Kalkacak Ve düNya Standı En geç 10 yıl Sonra (HD) oLucak Bu haber İyi Oldu Teşekkürler
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Am@deus 10 yıl
Üniversteli vermişti bu haberi
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