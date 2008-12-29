Sharp entegre Blu-ray sürücülü iki yeni LCD TV hazırladı

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Yüksek tanımlı format savaşının kazanarak yoluna kayıpsız devam eden Blu-ray teknolojisi için 2009 yılında çok sayıda yeni ürün ve çözümün kullanıma sunulması bekleniyor. Teknolojinin son kullanıcılar arasında yaygınlaşabilmesi adına başta Sony olmak üzere üretici firmalar çalışmalarına devam ederken özellikle dahili sürücüye sahip televizyonlar Blu-ray teknolojisinin yaygınlaşmasında etkin rol oynayabilir.

Hatırlanacağı üzere 90'lı yıllarda entegre VCR'li televizyonlar popüler olmuş CD ve DVD sürücülü modeller de yakın geçmişte pazara sunulmuştu. Sony'nin Blu-ray sürücülü televizyonlarla teknolojiyi yaygınlaştırma projesine katkı sağlayan isimlerden biri de Sharp olacak gibi görünüyor zira firmanın Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Blu-ray sürücülü iki yeni LCD TV tanıtacağı belirtiliyor.

Sharp'ın Aquos serisi dahilinde hazırlanan yeni HDTV LCD'leri, 32-inç ve 42-inç boyutlarında olacak. Full HD çözünürlüğündeki yeni televizyonlarda yer alacak entegre entegre Blu-ray sürücüsü ile CD ve DVD'ler de oynatılabilecek. 120Hz destekli olacağı belirtilen Aquos serisi yeni LCD TV'lerin ayrıca HDTV alıcısı ve dahili hoparlörlerle geleceği ve CES fuarına takiben kullanıma sunulacağı belirtiliyor.