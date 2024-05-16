Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 15 beta cihazlara gelmeye başladı: İşte güncellemeyi ilk alacak telefonlar

    Android 15, Pixel telefonların ardından diğer cihazlara geliyor. Android 15 beta 2'nin yayınlanmasıyla beta programına dahil olan üreticiler ve güncellemeyi ilk alacak cihazlar belli oldu.
    android 15 beta güncellemesi alacak ilk telefonlar Tam Boyutta Gör
    Google, Android 15 beta 2’yi yayınladı ve yeni Android sürümünü dağıtacak üreticilerin bir listesini paylaştı. Android 15 beta programına dahil edilen üreticiler; Xiaomi, Realme, Oppo, Honor, Vivo, OnePlus, Nothing, Sharp, Tecno, Lenovo ve Nothing olarak açıklandı. Peki, Android 15 beta güncellemelerini ilk hangi telefonlar alacak?

    Android 15 beta güncellemelerini alacak telefonlar (açıklanan)

    • Google Pixel 6, 7, 8 serisi
    • HONOR Magic 6 Pro
    • HONOR Magic V2
    • Vivo X100
    • iQOO 12
    • Lenovo Tab Extreme
    • Nothing Phone (2a)
    • OnePlus 12
    • OnePlus Open
    • OPPO Find N3
    • Realme 12 Pro+ 5G
    • Sharp Aquos Sense 8
    • Tecno Camon 30 Pro 5G
    • Xiaomi 14
    • Xiaomi 13T Pro
    • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

    Honor, Android 15 beta sürümünü Magic 6 Pro ve Magic V2 katlanır telefona sahip geliştiricilere sunacak. Şirket, bu yazın sonlarına doğru Android 15 betaya yapılacak bir sonraki güncellemeyle geliştiricileri desteklemeye devam edeceğini de söyledi.

    Vivo, X100 ve IQOO 12 kullanıcılarının Android 15 beta programına katılacağını açıkladı. Ancak, 15 Mayıs 2024 itibarıyla ilk Android 15 beta sürümü belli ülkelere (aralarında Türkiye yok) dağıtılacak.

    Nothing, Android 15 betayı en hızlı yayınlayan üreticilerden biri. Nothing Phone 2a için Android 15 beta sürüm yayınlandı.

    OnePlus, Google’dan sonra Android 15 beta sürümü yayınlayan ilk OEM oldu. OnePlus 12 ve OnePlus Open katlanabilir telefon, Android 15 beta 1 güncellemesini aldı. Yalnız şirket kullanıcıları Bluetooth ve WiFi sorunlarıyla karşılaşabilecekleri yönünde uyardı.

    Lenovo, geçen sene olduğu gibi yeni Android sürümü tablet kullanıcılarına verecek. Yalnızca Lenovo Tab Extreme (WiFi modeli) Android 15 betayı alacak.

    Realme, 12 Pro Plus modeline Android 15 beta güncellemesini verdi.

    Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi 14 ile birlikte Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 inç, Android 15 beta programına dahil edilen cihazlar oldu.

    Tecno, yakın zamanda piyasaya sürdüğü Camon 30 Pro 5G modeli için Android 15 betayı sundu.

    Sharp, Aquos Sense 8 için Android 15 beta güncellemesini sundu.

    Android 15’in erken bir sürümü olduğunu hatırlatır, günlük kullandığınız cihaza yüklememenizi öneririz. Ayrıca Google’ın I/O 2024 etkinliğinde tanıttığı, kendi cihazlarına sunduğu tüm özellikler olmayabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kpss kaç ayda biter gözlük camı soyulması tamiri dizel arabada buji olur mu fm 2005 lazer ameliyatı sonrası bilgisayar kullanımı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Realme GT 2 Pro
    Realme GT 2 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız