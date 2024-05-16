Android 15 beta cihazlara gelmeye başladı: İşte güncellemeyi ilk alacak telefonlar

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Tam Boyutta Gör Google, Android 15 beta 2’yi yayınladı ve yeni Android sürümünü dağıtacak üreticilerin bir listesini paylaştı. Android 15 beta programına dahil edilen üreticiler; Xiaomi, Realme, Oppo, Honor, Vivo, OnePlus, Nothing, Sharp, Tecno, Lenovo ve Nothing olarak açıklandı. Peki, Android 15 beta güncellemelerini ilk hangi telefonlar alacak?

Android 15 Beta 2 yayınlandı: Yenilikler neler? 11 sa. önce eklendi

Android 15 beta güncellemelerini alacak telefonlar (açıklanan)

Google Pixel 6, 7, 8 serisi

HONOR Magic 6 Pro

HONOR Magic V2

Vivo X100

iQOO 12

Lenovo Tab Extreme

Nothing Phone (2a)

OnePlus 12

OnePlus Open

OPPO Find N3

Realme 12 Pro+ 5G

Sharp Aquos Sense 8

Tecno Camon 30 Pro 5G

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Honor, Android 15 beta sürümünü Magic 6 Pro ve Magic V2 katlanır telefona sahip geliştiricilere sunacak. Şirket, bu yazın sonlarına doğru Android 15 betaya yapılacak bir sonraki güncellemeyle geliştiricileri desteklemeye devam edeceğini de söyledi.

Vivo, X100 ve IQOO 12 kullanıcılarının Android 15 beta programına katılacağını açıkladı. Ancak, 15 Mayıs 2024 itibarıyla ilk Android 15 beta sürümü belli ülkelere (aralarında Türkiye yok) dağıtılacak.

Nothing, Android 15 betayı en hızlı yayınlayan üreticilerden biri. Nothing Phone 2a için Android 15 beta sürüm yayınlandı.

OnePlus, Google’dan sonra Android 15 beta sürümü yayınlayan ilk OEM oldu. OnePlus 12 ve OnePlus Open katlanabilir telefon, Android 15 beta 1 güncellemesini aldı. Yalnız şirket kullanıcıları Bluetooth ve WiFi sorunlarıyla karşılaşabilecekleri yönünde uyardı.

Lenovo, geçen sene olduğu gibi yeni Android sürümü tablet kullanıcılarına verecek. Yalnızca Lenovo Tab Extreme (WiFi modeli) Android 15 betayı alacak.

Realme, 12 Pro Plus modeline Android 15 beta güncellemesini verdi.

Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi 14 ile birlikte Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 inç, Android 15 beta programına dahil edilen cihazlar oldu.

Tecno, yakın zamanda piyasaya sürdüğü Camon 30 Pro 5G modeli için Android 15 betayı sundu.

Sharp, Aquos Sense 8 için Android 15 beta güncellemesini sundu.

Android 15’in erken bir sürümü olduğunu hatırlatır, günlük kullandığınız cihaza yüklememenizi öneririz. Ayrıca Google’ın I/O 2024 etkinliğinde tanıttığı, kendi cihazlarına sunduğu tüm özellikler olmayabilir.

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Android 15 güncellemesini ilk alacak telefonlar belli oldu