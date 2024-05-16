Android 15 beta cihazlara gelmeye başladı: İşte güncellemeyi ilk alacak telefonlar

Android 15 beta güncellemelerini alacak telefonlar (açıklanan)
- Google Pixel 6, 7, 8 serisi
- HONOR Magic 6 Pro
- HONOR Magic V2
- Vivo X100
- iQOO 12
- Lenovo Tab Extreme
- Nothing Phone (2a)
- OnePlus 12
- OnePlus Open
- OPPO Find N3
- Realme 12 Pro+ 5G
- Sharp Aquos Sense 8
- Tecno Camon 30 Pro 5G
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Honor, Android 15 beta sürümünü Magic 6 Pro ve Magic V2 katlanır telefona sahip geliştiricilere sunacak. Şirket, bu yazın sonlarına doğru Android 15 betaya yapılacak bir sonraki güncellemeyle geliştiricileri desteklemeye devam edeceğini de söyledi.
Vivo, X100 ve IQOO 12 kullanıcılarının Android 15 beta programına katılacağını açıkladı. Ancak, 15 Mayıs 2024 itibarıyla ilk Android 15 beta sürümü belli ülkelere (aralarında Türkiye yok) dağıtılacak.
Nothing, Android 15 betayı en hızlı yayınlayan üreticilerden biri. Nothing Phone 2a için Android 15 beta sürüm yayınlandı.
OnePlus, Google’dan sonra Android 15 beta sürümü yayınlayan ilk OEM oldu. OnePlus 12 ve OnePlus Open katlanabilir telefon, Android 15 beta 1 güncellemesini aldı. Yalnız şirket kullanıcıları Bluetooth ve WiFi sorunlarıyla karşılaşabilecekleri yönünde uyardı.
Lenovo, geçen sene olduğu gibi yeni Android sürümü tablet kullanıcılarına verecek. Yalnızca Lenovo Tab Extreme (WiFi modeli) Android 15 betayı alacak.
Realme, 12 Pro Plus modeline Android 15 beta güncellemesini verdi.
Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi 14 ile birlikte Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 inç, Android 15 beta programına dahil edilen cihazlar oldu.
Tecno, yakın zamanda piyasaya sürdüğü Camon 30 Pro 5G modeli için Android 15 betayı sundu.
Sharp, Aquos Sense 8 için Android 15 beta güncellemesini sundu.
Android 15’in erken bir sürümü olduğunu hatırlatır, günlük kullandığınız cihaza yüklememenizi öneririz. Ayrıca Google’ın I/O 2024 etkinliğinde tanıttığı, kendi cihazlarına sunduğu tüm özellikler olmayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.