Shuttle mini-bilgisayarında Phneom II işlemci desteği vermeye başladı

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Mini bilgisayar üreticisi Shuttle, AMD'nin Phenom II işlemcilerine de destek vermeye başladı. Firma yayımladığı yeni BIOS güncellemesi ile SN78SH7 kod adlı "barebone" sisteminde AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II işlemcilerine destek sunmaya başladı. 32.5 x 20.8 x 18.9 cm boyutlarında olan ve 300 Watt'lık güç kaynağı ile gelen sisteme, GeForce 8200 yonga setli anakart yataklık ediyor.

Kullanılan anakart itibariyle DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen Nvidia tabanlı entegre grafik işlemcisiyle gelen sistemde harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotu da unutulmamış. DDR2 bellek desteği sunan sistemde iki adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet desteği ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliği gibi detaylara da yer verilmiş.

Shuttle'ın Phenom II işlemcili mini-bilgisayar sahibi olmak isteyenler için yaptığı güncellemeyle işlemci desteği kazanan XPC SN78SH7 modelinin yurt dışında 281 Avro'luk başlangıç fiyatı üzerinden satışa sunuluyor.