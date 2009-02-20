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Shuttle mini-bilgisayarında Phneom II işlemci desteği vermeye başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Shuttle mini-bilgisayarında Phneom II işlemci desteği vermeye başladı
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Mini bilgisayar üreticisi Shuttle, AMD'nin Phenom II işlemcilerine de destek vermeye başladı. Firma yayımladığı yeni BIOS güncellemesi ile SN78SH7 kod adlı "barebone" sisteminde AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II işlemcilerine destek sunmaya başladı. 32.5 x 20.8 x 18.9 cm boyutlarında olan ve 300 Watt'lık güç kaynağı ile gelen sisteme, GeForce 8200 yonga setli anakart yataklık ediyor.

Kullanılan anakart itibariyle DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen Nvidia tabanlı entegre grafik işlemcisiyle gelen sistemde harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotu da unutulmamış. DDR2 bellek desteği sunan sistemde iki adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet desteği ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliği gibi detaylara da yer verilmiş.

Shuttle'ın Phenom II işlemcili mini-bilgisayar sahibi olmak isteyenler için yaptığı güncellemeyle işlemci desteği kazanan XPC SN78SH7 modelinin yurt dışında 281 Avro'luk başlangıç fiyatı üzerinden satışa sunuluyor.


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s3ma 10 yıl
bncede fiyat hariç güzel:D:D
bnde merak ediom acaba ge-force daha ne işlerle kalkışcak:D:D
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Vuze 10 yıl
fiyatı hariç güzel
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Shuttle çok fantastik kasalar çıkarıyor ama fiyat halen çok tuzlu. Kasa ve anakart için 281 avroluk başlangıç fiyatı bence çok çok yüksek bir rakam. Bazı firmalar küresel mali krizi hiç umursamıyor.
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max975 10 yıl
evet fiyat biraz yüksek gibi
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