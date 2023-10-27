Yükseköğretim öğrencilerine verilen cihaz desteğinin satışları %20 arttırması bekleniyor

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"Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar"ın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte gözler, sektörde satışların %20 artması bekleniyor.

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Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yeni yayınlanan karar ile ilgili “Uygulama ve esasların belli olması, üreticilerin stok seviyelerinin uygun olması durumunda gençler hızlı şekilde aksiyon alacaktır. Başta ihtiyaçlarını erteleyenler olmak üzere hak sahibi olan gençlerin yüzde 20'sinin hızlı şekilde alım yapacağını tahmin ediyoruz, yüzde 30'a da ulaşabilir. Toplam cihaza yansıması ise yüzde 20 artış şeklinde olur.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yeni yayınlanan düzenlemeyle birlikte, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış yükseköğretim öğrencileri, satış fiyatı 9500 TL’yi aşmayan mobil telefon ile bilgisayar cihazları için bir defaya mahsus olmak üzere 5500 TL olan destekten faydalanabilecek.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Üreticilerin stok seviyelerinin uygun olması durumunda karar cihaz satışlarına çok olumlu yansır. Başta ihtiyaçlarını erteleyenler olmak üzere hak sahibi olan gençlerin %20'sinin hızlı şekilde alım yapacağını tahmin ediyoruz, %30'a da ulaşabilir.” dedi.

Turnacı, konuya ek olarak taksit konusuna değinerek “Taksit kısıtlamasının esnemesi, sektöre de nefes aldırır, vatandaşların da istediği teknolojiye kolay ulaşmasını sağlar. Cep telefonu dâhil tüm teknolojik cihazlarda taksit sayısı fiyat bağımsız 12 olmalı.” şeklinde konuştu.

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