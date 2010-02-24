Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Shuttle yeni mini-bilgisayarı XPC SG41J1'i Avrupa'da satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,7b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Shuttle yeni mini-bilgisayarı XPC SG41J1'i Avrupa'da satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Mini bilgisayar üretimindeki uzmanlığı ile sektörün saygın isimlerinden biri olan Shuttle, ürün gamındaki yeni modellerinden XPC Barebone SG41J1'in Avrupa satışına başlıyor. Intel platformu temel alan ve LGA775 formundaki çift ve dört çekirdekli Celeron, Pentium, Core 2 Duo ve Core 2 Quad işlemcileriyle konfigüre edilebilen sistem, sahip olduğu çift bellek slotu üzerinden 8GB'a kadar RAM desteği sunuyor. Ekran kartı olarak Intel'in DirectX 10 destekli entegre grafik çözümlerinden GMA X4500 ile gelen sistem, PCIe x16 slotu üzerinden harici ekran kartı kullanımına da olanak tanıyabiliyor.

Yapısında Alüminyum kullanılan, 32.5 x 21.5 x 19 cm boyutlarındaki J2 tipi kasa formuna sahip olan mini bilgisayarda depolama sürücüleri için üç adet SATA-II konnektörüne yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında 5.1 kanal ses desteği, Gigabit Ethernet ve görüntü aktarımı için DVI konnektörü gibi detayları yer verilen sistemin 250 Watt kapasiteli güç kaynağı ile birlikte sunulacağı açıklandı.

Shuttle Barebone SG41J1, Avrupa'da 146 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Th3InferNal 9 yıl
İş yerleri için uygun olabilir aslında.Ama ev kullanımı için bende böle birşey tercih etmem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Raidmax'in fonksiyonel kasası Smilodon video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Hayattaki amacımız nedir?
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim