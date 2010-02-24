Shuttle yeni mini-bilgisayarı XPC SG41J1'i Avrupa'da satışa sunuyor

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Mini bilgisayar üretimindeki uzmanlığı ile sektörün saygın isimlerinden biri olan Shuttle, ürün gamındaki yeni modellerinden XPC Barebone SG41J1'in Avrupa satışına başlıyor. Intel platformu temel alan ve LGA775 formundaki çift ve dört çekirdekli Celeron, Pentium, Core 2 Duo ve Core 2 Quad işlemcileriyle konfigüre edilebilen sistem, sahip olduğu çift bellek slotu üzerinden 8GB'a kadar RAM desteği sunuyor. Ekran kartı olarak Intel'in DirectX 10 destekli entegre grafik çözümlerinden GMA X4500 ile gelen sistem, PCIe x16 slotu üzerinden harici ekran kartı kullanımına da olanak tanıyabiliyor.

Yapısında Alüminyum kullanılan, 32.5 x 21.5 x 19 cm boyutlarındaki J2 tipi kasa formuna sahip olan mini bilgisayarda depolama sürücüleri için üç adet SATA-II konnektörüne yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında 5.1 kanal ses desteği, Gigabit Ethernet ve görüntü aktarımı için DVI konnektörü gibi detayları yer verilen sistemin 250 Watt kapasiteli güç kaynağı ile birlikte sunulacağı açıklandı.

Shuttle Barebone SG41J1, Avrupa'da 146 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.