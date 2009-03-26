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Silicon Power'dan tasarım odaklı yeni USB bellek; LuxMini 920

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Silicon Power'dan tasarım odaklı yeni USB bellek; LuxMini 920
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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, tasarımıyladikkat çeken usb belleğini duyurdu. Firmanın LuxMini 920 kod adını taşıyan flash belleği, 72.4 x 17.4 x 10 mm boyutlarında ve 11 gram ağırlığında. 8GB, 16GB ve 32GB'lık üç farklı kapasite seçeneğine sahip olduğu belirtilen sürücünün sahip olduğu kasanın parmak izi tutmayacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Silicon Power tarafından açıklanan bilgilere göre 30MB/sn'lik okuma ve 20MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyen LuxMini 920, USB 1.1/2.0 portları ile kullanılabiliyor. Ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı açıklanan ve tasarımıyla özellikle bayanların ilgisini çekebileceği belirtilen taşınabilir depolama biriminin fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.


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sertacaygun 10 yıl
+"Şekerim, yeni bir USB aldım, altın kaplamalı."
-"Hayırlı olsun ayol... Benim de bir arkadaşım doğum günü hediyesi Silicon Power almıştı, ama seninki gibi kaplaması falan yok kız..."
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım güzeldi teşekkürler
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