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SilverStone 400 Watt kapasiteli ve pasif soğutmalı yeni güç kaynağını satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,6b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SilverStone 400 Watt kapasiteli ve pasif soğutmalı yeni güç kaynağını satışa sunuyor
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Bir bilgisayarı meydana getiren temel bileşenler arasında teknik yapısı itibariyle gürültüyü arttıran donanımlardan birisi de güç kaynakları.Yeni nesil modellerde PWM kontrollü fan kullanımı gibi gürültüyü azaltıcı çeşitli önlemlere yer veriliyor olsa bile örneğin oturma odasında kullanılmak üzere hazırlanan düşük güç tüketimli ve sessizlik odaklı yeni bir medya bilgisayarında pasif soğutma yani gürültü oranı 0dbA olan güç kaynaklarına yer verilmesi gerekebilir. İşte bu ihtiyaçtan yola çıkan SilverStone ürün gamına pasif soğutmalı yeni bir güç kaynağı da eklemeye hazırlanıyor.

Firmanın satışına önümüzdeki hafta başlanacağı belirtilen 400 Watt gücündeki ST40NF kod adlı yeni güç kaynağı, medya bilgisayarların yanı sıra pek çok masaüstü sistemi besleyebilecek kapasiteye sahip. 80 Plus Bronz sertifikasına sahip olan ve %20-%100 yük durumlarında %82-%86 verimlilik değerlerine ulaşabilen yeni güç kaynağında sunucu sistemlerde kullanılan yüksek kalite komponetlere yer verildiği ve bu sayede pasif yapısına rağmen yüksek dayanıklılık ve stabilite sağlanabildiği belirtiliyor. ATX 12V 2.3 ve EPS 12V standartlarıyla uyumlu olan ayrıca aktif PFC özelliği ile donatılan 400 Watt gücündeki yeni güç kaynağı Alüminyum kasasıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Bir adet 8-pin ve iki adet 6-pin PCIe konnnektörü ile yeni güç kaynağı güncel ekran kartlarına da destek veriyor.

SilverStone tarafından sessizliğe önem veren kullanıcılar için hazırlanan 400 Watt kapasiteli ve pasif soğutmalı güç kaynağı 130 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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DH Misafiri 9 yıl
ya çok haklısınız öyle bir şey olmaz 3 günde bilgisayar gider
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fatihmhizli 10 yıl
Bende aynı ürünün 350 wattlık olanı var çok önceden almıştım. Şu ana kadar sorun çıkarmadı en sıcak günde bile çalışmaya devam ediyor aman nazar değmesin maşaAllah. Bu ara bu kadar paraya değermi derseniz , DEĞER .. Ne markalar ne sessiz fanlı powerler denedim bunun "tadı" başka.. Bu ara sistemimde sadece amd x2 işlemcimi soğutan 800 devirde dönen bir fan sesi var öyle yok kasa içi soğutma olacak vs. gibi ek fanlar takmıyorum sorun yok...
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mithrelios 10 yıl
farkli bir segmentte farkli bir ürünü bildikleriniz ile karşilaştirmak yanliş.
hiç gürültü yaratmasini istemediğim mekana bir htpc veya küçük bir ev serveri yapacak olsam sıfır gürültü istiyorsam ve kullanacağim bileşenler de biraz güçlü olacaksa, başka alternatif göremiyorum. kimse alın masaüstü oyun pc'nizin içine bunu takin çok güzel demiyor neticede.
tek eleştirebileceğim noktasi maksimum %86 verimli olmasi oldu %90'lara çikilabiliyor artik ve bu hem de güç kaynağinin çikarttiği isiyi ciddi şekilde düşürüyor. bence daha verimli yapilabilirmiş.
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reicht4 10 yıl
mithrelios
farkli bir segmentte farkli bir ürünü bildikleriniz ile karşilaştirmak yanliş.
hiç gürültü yaratmasini istemediğim mekana bir htpc veya küçük bir ev serveri yapacak olsam sıfır gürültü istiyorsam ve kullanacağim bileşenler de biraz güçlü olacaksa, başka alternatif göremiyorum. kimse alın masaüstü oyun pc'nizin içine bunu takin çok güzel demiyor neticede.
tek eleştirebileceğim noktasi maksimum %86 verimli olmasi oldu %90'lara çikilabiliyor artik ve bu hem de güç kaynağinin çikarttiği isiyi ciddi şekilde düşürüyor. bence daha verimli yapilabilirmiş.



Zaten arkadaşım dediğim gibi, bunlar için mikro ölçekli sistemler var, hatta dediğin gibi katı disklerin gelmesiyle çokta güzel server olur bunlar, özel bir odaya koyarsın, klima ile serinletirsin al sana rpdshre sunucusu :) Ne fan derdi ne hava derdi, bu tip kullanımlara ideal...

globalspec.com/...
Bunların daha marjinal halleri vardı da bulamadım.. Halka açık yerlerde ki dokunmatik bilgisayar vs.. gibi sistemleri bir komidin kasaya koymuşlar, pislik falan derdi olacağından direk fansız bileşenler kullanmışlar..
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mistifa 10 yıl
Bu PSU ancak pasif soğutmalı bir ekran kartı, pasif bir CPU soğutma bloğu + cok sessiz fanlı alüminyum bir kasa ile mantıklı olabilir. Bu arada cift ekran kartı 10 adet HDD veya cift işlemci kullanmıyorsanız 400 Watt coğu sistem icin gayet yeterlidir.
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B.A.R.I.Ş 10 yıl
Türkiye'de satılsa bari.
Ne güzel sessiz bir bilgisayarımız olur.
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nymphea7 10 yıl
tam yük altında sogutabılecegıne ınanmıyorum bıde merak ettım psu nun kasası neyden celık ? alüminyum ? bakır+nikel ? hadi kasası 0,8lık sac olsun uzerındekı sogutucular ne ? kasası alüminyum ve uzerındekıler nıkel kaplı bakır ıse sogutabılır tam yukde degılse zor gıbı gorundu bana



ps:pardon atlamışım zaten alüminyum kasaymıs
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melyyh 10 yıl
güç kaynağı yapmak gerçekten kolay fakat koruma devreleri işin sıkıcı kısmı. ama iyi bi güç kaynağı alıp sessizleştirmek gerçekten kolay. ancak piyasada fan lı olup sesini hiç duymadığımız psu lar oldukça fazla sayıda. yani ben bu ürünün gereksiz olduğunu düşünüyorum...
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mamad 10 yıl
Benim high power'dan en ufak bir ses duymadım şimdiye kadar. 5 Ocak 2008'de 114 liraya aldığımı düşünürsek hala büyük bir kârdayım. :D
Şaka bir o fiyat nedir yav? El insaf!
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reicht4 10 yıl
Güç kaynağı trafo ve onu istenilen gerilimlere getirecek regülatörlerden ibaret, olayı abartmayın. neyse..
PSU güzel, ancak açıkta olması lazım, kasa içine bunu koyarsan zaten bir işe yaramaz, bunalar için özel fansız sistemler var zaten..
Ama bence gereksiz, çünkü standart kasa içinde en az fan gürültüsünü zaten PSU yapıyor :)
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chamicals2 10 yıl
Arkadaşalr bende bugün bir pc servisin önünden geçiyordum.güç kaynağı imal edilir yazıyordu.şaşırmışdım şimdide burada ki yorumları okudum demekki harbiden üretilebilebiliniyormş
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MrPerFormance 10 yıl
Adamlar bu fiyatı koydularsa vardır bir bildikleri. Silverstone psu ya herzaman güvenirim. Sistemimi 150 voltta bile çalıştırabiliyor.
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toz-koparan 10 yıl
500-600W versiyonları çıkınca fiyatı daha düşer..
ama sessizlik konu olunca hakediyor diyebiliriz..
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