SilverStone 400 Watt kapasiteli ve pasif soğutmalı yeni güç kaynağını satışa sunuyor

Bir bilgisayarı meydana getiren temel bileşenler arasında teknik yapısı itibariyle gürültüyü arttıran donanımlardan birisi de güç kaynakları.Yeni nesil modellerde PWM kontrollü fan kullanımı gibi gürültüyü azaltıcı çeşitli önlemlere yer veriliyor olsa bile örneğin oturma odasında kullanılmak üzere hazırlanan düşük güç tüketimli ve sessizlik odaklı yeni bir medya bilgisayarında pasif soğutma yani gürültü oranı 0dbA olan güç kaynaklarına yer verilmesi gerekebilir. İşte bu ihtiyaçtan yola çıkan SilverStone ürün gamına pasif soğutmalı yeni bir güç kaynağı da eklemeye hazırlanıyor.
Firmanın satışına önümüzdeki hafta başlanacağı belirtilen 400 Watt gücündeki ST40NF kod adlı yeni güç kaynağı, medya bilgisayarların yanı sıra pek çok masaüstü sistemi besleyebilecek kapasiteye sahip. 80 Plus Bronz sertifikasına sahip olan ve %20-%100 yük durumlarında %82-%86 verimlilik değerlerine ulaşabilen yeni güç kaynağında sunucu sistemlerde kullanılan yüksek kalite komponetlere yer verildiği ve bu sayede pasif yapısına rağmen yüksek dayanıklılık ve stabilite sağlanabildiği belirtiliyor. ATX 12V 2.3 ve EPS 12V standartlarıyla uyumlu olan ayrıca aktif PFC özelliği ile donatılan 400 Watt gücündeki yeni güç kaynağı Alüminyum kasasıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Bir adet 8-pin ve iki adet 6-pin PCIe konnnektörü ile yeni güç kaynağı güncel ekran kartlarına da destek veriyor.
SilverStone tarafından sessizliğe önem veren kullanıcılar için hazırlanan 400 Watt kapasiteli ve pasif soğutmalı güç kaynağı 130 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.
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hiç gürültü yaratmasini istemediğim mekana bir htpc veya küçük bir ev serveri yapacak olsam sıfır gürültü istiyorsam ve kullanacağim bileşenler de biraz güçlü olacaksa, başka alternatif göremiyorum. kimse alın masaüstü oyun pc'nizin içine bunu takin çok güzel demiyor neticede.
tek eleştirebileceğim noktasi maksimum %86 verimli olmasi oldu %90'lara çikilabiliyor artik ve bu hem de güç kaynağinin çikarttiği isiyi ciddi şekilde düşürüyor. bence daha verimli yapilabilirmiş.
Zaten arkadaşım dediğim gibi, bunlar için mikro ölçekli sistemler var, hatta dediğin gibi katı disklerin gelmesiyle çokta güzel server olur bunlar, özel bir odaya koyarsın, klima ile serinletirsin al sana rpdshre sunucusu :) Ne fan derdi ne hava derdi, bu tip kullanımlara ideal...
globalspec.com/...
Bunların daha marjinal halleri vardı da bulamadım.. Halka açık yerlerde ki dokunmatik bilgisayar vs.. gibi sistemleri bir komidin kasaya koymuşlar, pislik falan derdi olacağından direk fansız bileşenler kullanmışlar..
ps:pardon atlamışım zaten alüminyum kasaymıs
Şaka bir o fiyat nedir yav? El insaf!
PSU güzel, ancak açıkta olması lazım, kasa içine bunu koyarsan zaten bir işe yaramaz, bunalar için özel fansız sistemler var zaten..
Ama bence gereksiz, çünkü standart kasa içinde en az fan gürültüsünü zaten PSU yapıyor :)
ama sessizlik konu olunca hakediyor diyebiliriz..