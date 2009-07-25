SilverStone 400 Watt kapasiteli ve pasif soğutmalı yeni güç kaynağını satışa sunuyor

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Bir bilgisayarı meydana getiren temel bileşenler arasında teknik yapısı itibariyle gürültüyü arttıran donanımlardan birisi de güç kaynakları.Yeni nesil modellerde PWM kontrollü fan kullanımı gibi gürültüyü azaltıcı çeşitli önlemlere yer veriliyor olsa bile örneğin oturma odasında kullanılmak üzere hazırlanan düşük güç tüketimli ve sessizlik odaklı yeni bir medya bilgisayarında pasif soğutma yani gürültü oranı 0dbA olan güç kaynaklarına yer verilmesi gerekebilir. İşte bu ihtiyaçtan yola çıkan SilverStone ürün gamına pasif soğutmalı yeni bir güç kaynağı da eklemeye hazırlanıyor.

Firmanın satışına önümüzdeki hafta başlanacağı belirtilen 400 Watt gücündeki ST40NF kod adlı yeni güç kaynağı, medya bilgisayarların yanı sıra pek çok masaüstü sistemi besleyebilecek kapasiteye sahip. 80 Plus Bronz sertifikasına sahip olan ve %20-%100 yük durumlarında %82-%86 verimlilik değerlerine ulaşabilen yeni güç kaynağında sunucu sistemlerde kullanılan yüksek kalite komponetlere yer verildiği ve bu sayede pasif yapısına rağmen yüksek dayanıklılık ve stabilite sağlanabildiği belirtiliyor. ATX 12V 2.3 ve EPS 12V standartlarıyla uyumlu olan ayrıca aktif PFC özelliği ile donatılan 400 Watt gücündeki yeni güç kaynağı Alüminyum kasasıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Bir adet 8-pin ve iki adet 6-pin PCIe konnnektörü ile yeni güç kaynağı güncel ekran kartlarına da destek veriyor.

SilverStone tarafından sessizliğe önem veren kullanıcılar için hazırlanan 400 Watt kapasiteli ve pasif soğutmalı güç kaynağı 130 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.