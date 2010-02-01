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SilverStone, Strider Essential serisi iki yeni güç kaynağ hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,8b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SilverStone, Strider Essential serisi iki yeni güç kaynağ hazırladı
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Yüksek kaliteli komponentleriyle tanınan SilverStone, Strider Essential serisi iki yeni güç kaynağı hazırladı. 400 Watt'lık modeli ST40F-ES ve 500 Watt'lık modeli ise ST50F-ES kod adlarını taşıyan yeni güç kaynaklarının ATX 12V 2.3 standardıyla uyumlu oldukları ve 80 Plus sertifikasıyla geldikleri yani %80 ve üzerinde verimlilik sunabildikleri açıklandı. Aktif PFC özelliğine sahip olan ayrıca tek kanal 12v rail tasarımıyla donatılan yeni güç kaynaklarında soğutma içinse 18 dbA gürültü seviyesine sahip olan 120mm çapında fan kullanıldığı belirtiliyor.

SilverStone, Strider Essential serisi yeni güç kaynaklarını bir yıllık garanti ile birlikte kapasitesine göre sırasıyla 49.99$ ve 59.99$ seviyelerinden Avrupa'da satışa sunuyor.


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karadaghuseyin 9 yıl
fiyat fazla değil mi biraz
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DH Misafiri 9 yıl
Ben yaklaşık 5 yıldır 560 watt olanını kullanıyorum arkadaşlar.Gerçektende adını hakediyor yani; TAŞ gibi bu ürün iyi satar.
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parka 9 yıl
acaba Tr'de kaça olur.
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Penryn 9 yıl
Fiyat -Performans kralı olur bence.Hem kalitesiyle hemde fiyatıyla.
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mo0rfin 9 yıl
Fiyatı oldukça iyi bilindik bi markanın ürünü yani alınabilinir (:
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HiqhWoltage 9 yıl
Silverstone fazla kasmamıs,coğu psu üretici simdilerde yüksek verimlilikteki psu'lar hazırlamakta. Silverstone 80+ standardında kullanıcı icin ekonomik ve sessiz iyi psu lar pazar sürüyor.İyi satar.
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hapocod 9 yıl
tam bir fp ürünü haber için teşekkürler
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talh4wk 9 yıl
kaliteli güç kaynağı ve 59.99$ olması çok güzel
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Güç Kaynağı, silverstone ve psu
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