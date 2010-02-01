SilverStone, Strider Essential serisi iki yeni güç kaynağ hazırladı

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Yüksek kaliteli komponentleriyle tanınan SilverStone, Strider Essential serisi iki yeni güç kaynağı hazırladı. 400 Watt'lık modeli ST40F-ES ve 500 Watt'lık modeli ise ST50F-ES kod adlarını taşıyan yeni güç kaynaklarının ATX 12V 2.3 standardıyla uyumlu oldukları ve 80 Plus sertifikasıyla geldikleri yani %80 ve üzerinde verimlilik sunabildikleri açıklandı. Aktif PFC özelliğine sahip olan ayrıca tek kanal 12v rail tasarımıyla donatılan yeni güç kaynaklarında soğutma içinse 18 dbA gürültü seviyesine sahip olan 120mm çapında fan kullanıldığı belirtiliyor.

SilverStone, Strider Essential serisi yeni güç kaynaklarını bir yıllık garanti ile birlikte kapasitesine göre sırasıyla 49.99$ ve 59.99$ seviyelerinden Avrupa'da satışa sunuyor.