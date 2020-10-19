Şimdiye kadarki ölçülen en kısa süre: 247 zepto saniye

Goethe Üniversitesi'nden Profesör Reinhard Dörner liderliğindeki bir atomik fizikçi ekibi, helyum atomları ile yapılan çalışmada bulunan 850 zepto saniye(zepto saniye= bir saniyenin milyarda birinin trilyonda biri) olarak kaydedilen bir önceki rekoru geçmeyi başardı. 850 zepto saniye olan eski rekor 2016 yılında kaydedildi ve o zamandan beri araştırmacılar, daha fazla hassasiyet elde etmek için ölçüm araçlarını iyileştirmeye çalışıyorlar.

2016 yılından önceki çalışmalarda ise 1999 yılında femto saniye ölçülmüş ve bu ölçümü yapan bilim insanları bu başarıları ile Nobel ödülü kazanmışlardı.

İlginizi Çekebilir

Facebook'un yeni yapay zekası, 100 dil arasında doğrudan çeviri yapabilir

850 zepto saniyelik süreyi geçmek için bilim insanları, bir fotonun bir hidrojen molekülünü geçmesinin ne kadar sürdüğünü ölçtü. Kimyasal bağların kopması ve oluşması femto saniye sürüyor ancak ışığın tek bir hidrojen molekülünden geçmesi için 247 zepto saniye gerekiyor. (247 zepto saniye gösterim olarak: 0.000000000000000000247 saniye)

Ayrıca Bkz. "Huawei Nova 8 serisi Kasım'da geliyor"

Ölçülebilen en kısa süre

Hamburg'daki bir parçacık hızlandırıcıda, bir grup araştırmacı bu aşırı kısa süreyi ölçmeyi başardı. Bunun için Goethe Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir hidrojen molekülü(H2) üzerine foton gönderdiler.

Araştırmacıların, hidrojen molekülüne gönderdikleri foton ilk atoma ulaştığı anda bir dalga oluşturdu ve daha sonra aynı şey ikinci atomda da oldu. Araştırmacılar, iki dalganın birbirini söndürmesi için ne zaman çarpıştığını ölçebildiler. Bunu ve molekülün ışığa göre uzaysal konumunu kullanarak, fotonun molekülü geçmesi için geçen süreyi belirleyebildiler: 247 zepto saniye. 247 zepto saniye şu an için ölçülebilmiş en kısa zaman oldu.Araştırmacılar bu süreyi ölçebilmek için COLTRIMS reaksiyon mikroskobu adı verilen son derece hızlı atomik ve moleküler reaksiyonları kaydedebilen çok hassas bir parçacık detektörünü kullandılar.

Rostock Üniversitesi'nden Sven Grundmann: "Hidrojen molekülünün uzamsal yönelimini bildiğimiz için, iki elektron dalgasının girişimini, fotonun birinci ve ikinci hidrojen atomuna ne zaman ulaştığını kesin olarak hesaplamak için kullandık ve bu, molekülde iki atomun ışık perspektifinden ne kadar uzak olduğuna bağlı olarak 247 zepto saniyeyi ölçmemizi sağladı." dedi.

https://www.sciencealert.com/a-new-shortest-unit-of-time-has-just-been-measured-it-s-a-zeptosecond

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.