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    Şimdiye kadarki ölçülen en kısa süre: 247 zepto saniye

    Bir grup bilim insanı, bir fotonun bir hidrojen molekülünü geçmesi için geçen süreyi ölçerek şimdiye kadarki en kısa zamanı ölçebilmiş oldular
    3 gün
    2,9b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    2

    Şimdiye kadarki ölçülen en kısa süre: 247 zepto saniye

    Goethe Üniversitesi'nden Profesör Reinhard Dörner liderliğindeki bir atomik fizikçi ekibi, helyum atomları ile yapılan çalışmada bulunan 850 zepto saniye(zepto saniye= bir saniyenin milyarda birinin trilyonda biri) olarak kaydedilen bir önceki rekoru geçmeyi başardı. 850 zepto saniye olan eski rekor 2016 yılında kaydedildi ve o zamandan beri araştırmacılar, daha fazla hassasiyet elde etmek için ölçüm araçlarını iyileştirmeye çalışıyorlar.

    2016 yılından önceki çalışmalarda ise 1999 yılında femto saniye ölçülmüş ve bu ölçümü yapan bilim insanları bu başarıları ile Nobel ödülü kazanmışlardı.

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    850 zepto saniyelik süreyi geçmek için bilim insanları, bir fotonun bir hidrojen molekülünü geçmesinin ne kadar sürdüğünü ölçtü. Kimyasal bağların kopması ve oluşması femto saniye sürüyor ancak ışığın tek bir hidrojen molekülünden geçmesi için 247 zepto saniye gerekiyor. (247 zepto saniye gösterim olarak: 0.000000000000000000247 saniye)

    Ayrıca Bkz. "Huawei Nova 8 serisi Kasım'da geliyor"

    Ölçülebilen en kısa süre

    Hamburg'daki bir parçacık hızlandırıcıda, bir grup araştırmacı bu aşırı kısa süreyi ölçmeyi başardı. Bunun için Goethe Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir hidrojen molekülü(H2) üzerine foton gönderdiler.

    Araştırmacıların, hidrojen molekülüne gönderdikleri foton ilk atoma ulaştığı anda bir dalga oluşturdu ve daha sonra aynı şey ikinci atomda da oldu. Araştırmacılar, iki dalganın birbirini söndürmesi için ne zaman çarpıştığını ölçebildiler. Bunu ve molekülün ışığa göre uzaysal konumunu kullanarak, fotonun molekülü geçmesi için geçen süreyi belirleyebildiler: 247 zepto saniye. 247 zepto saniye şu an için ölçülebilmiş en kısa zaman oldu.Araştırmacılar bu süreyi ölçebilmek için COLTRIMS reaksiyon mikroskobu adı verilen son derece hızlı atomik ve moleküler reaksiyonları kaydedebilen çok hassas bir parçacık detektörünü kullandılar.

    Rostock Üniversitesi'nden Sven Grundmann: "Hidrojen molekülünün uzamsal yönelimini bildiğimiz için, iki elektron dalgasının girişimini, fotonun birinci ve ikinci hidrojen atomuna ne zaman ulaştığını kesin olarak hesaplamak için kullandık ve bu, molekülde iki atomun ışık perspektifinden ne kadar uzak olduğuna bağlı olarak 247 zepto saniyeyi ölçmemizi sağladı." dedi.



    https://www.sciencealert.com/a-new-shortest-unit-of-time-has-just-been-measured-it-s-a-zeptosecond Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tbbtl 3 gün en beğenilen
    Bir saniyenin milyarda birinin trilyonda biri süreyi ölçecek alet ve bilgi nedir ya!
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    V4LKyR 2 gün
    Güzel, şimdi sıra bir fotonun bir elektronu ne kadar sürede geçtiği...

    Hadi ilk etapta tek bir proton olsun, akabinde elektrona yükselirler.
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    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 2 gün
    Cpu lar bu (247 zepto saniye gösterim olarak: 0.000000000000000000247 saniye) hızlara çıkar mı? demek istemiştim.
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    DH Misafiri 3 gün
    şu an geçmiştesin zaten...
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    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 3 gün (düzenlendi)
    Cpu lar bu hızlara çıkar mı acaba?

    1sn=1Ghz = 1.000MHz
    1sn=1Ghz = 1.000.000KHz
    1sn=1Ghz = 1.000.000.000Hz

    Birde bu Hz süre ile tam olarak alakalı değil galiba birde datanın yükü var galiba?
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    EmuDev 3 gün IamTheOne76
    Hz saniyede 1 çevrim. Bu çevrimin de yarısı 1 yarısı 0 oluyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    Zepto eski Yunanda bir birim mi yoksa sallıyorlar mı bunları femzo, zepto bilmemne.
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    Neoptolemos_ (Gokhan KAYA) 3 gün
    Goethe bu işi iyi yapıyor
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    tbbtl 3 gün en beğenilen
    Bir saniyenin milyarda birinin trilyonda biri süreyi ölçecek alet ve bilgi nedir ya!
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    deniz_sea (Deniz ) 3 gün tbbtl
    Alt paragrafta yazıyor...
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    Normandia_06 (Yalçın ) 3 gün
    Onlar ölçüp, araştıra dursun yıllar boyu.Ben şimdiden bulabilecekleri son sonucu söyleyim :) Sadece 1 çıkacaktır sonuç :))
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    Normandia_06 (Yalçın ) 3 gün
    Geçmişe gitmek sadece filmlerde olur ve fantazidir.Ama tam tersi geleceğe gidilebilir bu mümkündür
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    darkaura 3 gün
    milyarda birinin trilyonda biri diyene kadar 10^-21 olarak ifade etmek cok daha anlamli. tamam herkes matematige uslu sayilara asina degil ama cok buyuk degerlerle, cok kucuk degerleri karsilastirmali anlamanin en etkili yoluda bu.
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    2947 kez okundu.
    10 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    zepto saniye, hidrojen molekülü ve
    4 etiket daha ölçülen en kısa süre femto saniye 247 zepto saniye Bilim ve Teknoloji
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