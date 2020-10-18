Huawei Nova 8 serisi Kasım'da geliyor

Amiral gemisi Mate 40 serisini 22 Ekim'de tanıtacak olan Huawei, bu çok beklenen amiral gemisine ek olarak, gençlere yönelik Nova serisi de yeni üyelerine kavuşacak. Güvenilir bir Weibo kullanıcısı yaptığı paylaşımla, Huawei Nova 8 serisinin Kasım ayında piyasaya sürülmesinin planlandığı haberini verdi.

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Yonga seti konusunda kafalar karışık

Daha önce sızdırılan bilgilere göre Huawei Nova 8 serisi, kod adı Jessica ve JessicaH olmak üzere Nova 8 ve Nova 8 Pro adlı iki model içeriyor.

Huawei Nova 7 serisinde bulunan 60 Hz ekran yerine Nova 8 serisinde 120 Hz yüksek yenileme hızına sahip ekran kullanılacak. Bu da ilk defa bir Nova serisi telefonda 120 Hz ekran kullanılacağı anlamına geliyor. Bazı sızıntılar ise Nova 8 Pro'nun 120 Hz ekranla geleceğini ancak Nova 8'in 90 Hz ekrana sahip olacağını söylüyor.

Sızdırılmış görselde, Nova 8 serisi, Nova 7 Pro'daki çift delikli ekranı devam ettirecek gibi duruyor. Görsellerde ön çift kameranın ekranın sol üst köşesinde yer alacağı görülüyor.

Huawei, Mate 40 Serisi ile birlikte Kirin 9000 serisi işlemcileri tanıtmaya hazırlanıyor ancak bilinen bazı nedenlerden dolayı bu yılki Kirin 9000 yongalarının Mate 40 serisi için bile yetersiz kalması ve diğer modeller için stoklanmasının zor olması bekleniyor. Bu nedenle, bazı medya kuruluşları Nova 8 serisinin önceki nesil amiral gemisi yongası Kirin 990'ı kullanacağına inanıyor. Yine de Nova 8 serisinde kullanılacak yonga seti tüm belirsizliğini koruyor.

https://www.gizchina.com/2020/10/18/huawei-nova-8-series-models-coming-in-november/

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