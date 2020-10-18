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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Nova 8 serisi Kasım'da geliyor

    Yakın zamanda amiral gemisi telefonu Mate 40 serisini tanıtmayı planlayan Huawei, gençleri baz alarak oluşturduğu Nova sersinin yeni telefonları üzerinde çalışıyor.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Nova 8 serisi Kasım'da geliyor

    Amiral gemisi Mate 40 serisini 22 Ekim'de tanıtacak olan Huawei, bu çok beklenen amiral gemisine ek olarak, gençlere yönelik Nova serisi de yeni üyelerine kavuşacak. Güvenilir bir Weibo kullanıcısı yaptığı paylaşımla, Huawei Nova 8 serisinin Kasım ayında piyasaya sürülmesinin planlandığı haberini verdi.

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    Yonga seti konusunda kafalar karışık

    Daha önce sızdırılan bilgilere göre Huawei Nova 8 serisi, kod adı Jessica ve JessicaH olmak üzere Nova 8 ve Nova 8 Pro adlı iki model içeriyor.

    Huawei Nova 7 serisinde bulunan 60 Hz ekran yerine Nova 8 serisinde 120 Hz yüksek yenileme hızına sahip ekran kullanılacak. Bu da ilk defa bir Nova serisi telefonda 120 Hz ekran kullanılacağı anlamına geliyor. Bazı sızıntılar ise Nova 8 Pro'nun 120 Hz ekranla geleceğini ancak Nova 8'in 90 Hz ekrana sahip olacağını söylüyor.

    Sızdırılmış görselde, Nova 8 serisi, Nova 7 Pro'daki çift delikli ekranı devam ettirecek gibi duruyor. Görsellerde ön çift kameranın ekranın sol üst köşesinde yer alacağı görülüyor.

    Huawei, Mate 40 Serisi ile birlikte Kirin 9000 serisi işlemcileri tanıtmaya hazırlanıyor ancak bilinen bazı nedenlerden dolayı bu yılki Kirin 9000 yongalarının Mate 40 serisi için bile yetersiz kalması ve diğer modeller için stoklanmasının zor olması bekleniyor. Bu nedenle, bazı medya kuruluşları Nova 8 serisinin önceki nesil amiral gemisi yongası Kirin 990'ı kullanacağına inanıyor. Yine de Nova 8 serisinde kullanılacak yonga seti tüm belirsizliğini koruyor.



    https://www.gizchina.com/2020/10/18/huawei-nova-8-series-models-coming-in-november/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 4 gün
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