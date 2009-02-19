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SiS, Atom işlemcili Dell sisteme yonga seti sağladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SiS, Atom işlemcili Dell sisteme yonga seti sağladı
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Uzunca bir süredir sesi soluğu çıkmayan isimlerinden birisi olan SiS, alternatif platform çözümlerine ağırlık vermiş gibi görünüyor. SiS cephesinden gelen yeni bir habere göre, dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, OptiPlex FX160 adını verdiği Intel Atom işlemcili esnek işlem çözümünde, firmanın SiSM671/968/307DV yonga setli mATX anakartına yer verilmiş. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin kullanıldığı sistemin 4GB'a kadar bellek desteği sunduğu ayrıca kullanılan çipset itibariyle yine SiS tarafından hazırlanan Mirage 3 isimli entegre grafik işlem birimine sahip olduğu belirtiliyor.

Standart ATX kasaların sekizde biri kadar olduğu belirtilen sistemde, kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet ile 802.11 b/g PCI-Express WLAN teknolojilerine de destek veriliyor. Dell'in SiS tabanlı OptiPlex FX160 modeli hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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max975 10 yıl
hadi bakalım atom işlemçiler gelişiyor
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Confusion 10 yıl
bu haberde çok güzel bir gelişme var: SIS intele bir alanda çipset sağlamış ancak diğer tarafta kafayı karştıran konu nvidia nın yaptığı gibi SIS de via yı sattı mı?

Dell adı altında hazırlanan bu ürünün intel çipsetli diğer ürünlrle kıyaslamasını gördüğümüzde SIS in başarısını da görmüş oluruz
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