SiS, Intel Atom işlemciler için yeni yonga seti hazırladı

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AMD ve Intel işlemciler için alternatif yonga setleri hazırlayan ancak bir süredir sesi soluğu çıkmayan SiS, Intel'in son dönemde oldukça popüler olan Atom işlemci ailesi için hazırladığı yeni yonga setini duyurdu. Firmanın SiS672/96/307DV kod adını verdiği yeni yonga setini özellikle Pegatron gibi bazı büyük OEM üreticilerinin, ultra-ince tasarımlı nettop çözümlerinde kullanması planlanıyor. Mirage 3 isimli entegre grafik işlem birimine sahip olan çipset aynı zamanda SiS968 yüksek tanımlı ses yongasına da sahip.

Pegatron tarafından hazırlanan ve üzerinde, 1.6GHz'de çalışan Atom N230 işlemci bulunan nettop ile gün ışığına çıkan yeni yonga setinin kullanıldığı sistemde WiFi, Gigabit Ethernet, çift SATA ve 6x USB 2.0 portu gibi detaylara da yer verilmiş. Nvidia'nın Ion platformuna pek sıcak bakmayan Intel'in, SiS'in bu girişimini nasıl değerlendireceği ise merakla bekleniyor. Pegatron tarafından hazırlanan ve toplam güç tüketiminin 22 Watt'ın altında olduğu belirtilen mini-bilgisayarın fiyatı ise henüz açıklanmadı.