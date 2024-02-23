Bu dizüstünde RAM, SSD hatta güç adaptörü bile yok: Peki neden?

Tam Boyutta Gör Tüketicilere yükseltilebilir bileşenlere sahip dizüstü seçenekleri sunan Framework firması işi bir adım daha öteye götürüyor. Barebone kasa sistemlerinden hatırladığımız üzere dizüstü bilgisayarlarda da barebone dönemi başlıyor.

Barebone dizüstü

Framework Laptop 13 adındaki dizüstü modeli normal konfigürasyonların yanına bir de barebone seçeneği ekleyerek fiyatı daha da aşağı çekiyor. Bu modelde RAM, SSD, Wi-Fi, güç adaptörü ve işletim sistemi yer almıyor.

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13. nesil Intel Core i7 işlemci ve dahili Intel Xe grafikleri standart olan dizüstü 500$ fiyat etiketine sahip. Tüketiciler bileşenleri kendisi toplayabiliyor. Firma yenilenmiş bileşenler de sunuyor. Böylece sıfır bileşen istemeyenler daha düşük fiyatla ikinci eline sahip olabiliyor. Bununla birlikte B-stock seçeneklerde ekranda bazı hafif kozmetik sorunlar var. Problemsiz ekran isteyenler daha pahalı A-stock barebone tercih etmek zorunda.

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