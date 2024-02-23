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    Anlık Bildirim

    Bu dizüstünde RAM, SSD hatta güç adaptörü bile yok: Peki neden?

    Framework Laptop 13 dizüstü modeli işlemci haricinde adeta bomboş satılıyor. Tüketiciler bağlantı kartı, güç adaptörü, RAM, SSD, işletim sistemi gibi bileşenleri kendisi topluyor.
    Framework Laptop 13 Tam Boyutta Gör
    Tüketicilere yükseltilebilir bileşenlere sahip dizüstü seçenekleri sunan Framework firması işi bir adım daha öteye götürüyor. Barebone kasa sistemlerinden hatırladığımız üzere dizüstü bilgisayarlarda da barebone dönemi başlıyor.

    Barebone dizüstü

    Framework Laptop 13 adındaki dizüstü modeli normal konfigürasyonların yanına bir de barebone seçeneği ekleyerek fiyatı daha da aşağı çekiyor. Bu modelde RAM, SSD, Wi-Fi, güç adaptörü ve işletim sistemi yer almıyor.

    13. nesil Intel Core i7 işlemci ve dahili Intel Xe grafikleri standart olan dizüstü 500$ fiyat etiketine sahip. Tüketiciler bileşenleri kendisi toplayabiliyor. Firma yenilenmiş bileşenler de sunuyor. Böylece sıfır bileşen istemeyenler daha düşük fiyatla ikinci eline sahip olabiliyor. Bununla birlikte B-stock seçeneklerde ekranda bazı hafif kozmetik sorunlar var. Problemsiz ekran isteyenler daha pahalı A-stock barebone tercih etmek zorunda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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