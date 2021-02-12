Size RTX 3070 bulduk! "DH Dragon incelemesi"

Video Editörü
Bu videoda İtopya'dan topladığımız DH Dragon oyuncu kasasını inceliyoruz. Kasanın tasarımını, teker teker bileşenlerini değerlendiriyor, oyun performansına sizlerle birlikte göz atıyoruz.
Bu videoda İtopya'dan topladığımız DH Dragon oyuncu kasasını inceliyoruz. Kasanın tasarımını , teker teker bileşenlerini değerlendiriyor, oyun performansına sizlerle birlikte göz atıyoruz.
RTX serisi kartların çoğunda bobin sesi geliyor açıkcası. MSI ve EVGA serileri var elimde ve bobin sesleri duyuluyor. Bu problemi bir tek asusta yaşamadım açıkcası. Sıfırdan sistem toplamak istersenizde videodaki gibi alternatifleri düşünebilirsiniz. Artık ekran kartlarını parça olarak satmayıp komple sistem satıyorlar.
Bir de ekran kartı stoğu dünyada az gibi hikayeler anlatırlar. Girin Almanya'da bakın sitelerde bakalım ne gibi problemler var...