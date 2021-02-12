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    Size RTX 3070 bulduk! "DH Dragon incelemesi"

    1
    12 Şubat 2021, 17:08
    8,5b
    1
    Diğer Elektronik Cihazlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Bu videoda İtopya'dan topladığımız DH Dragon oyuncu kasasını inceliyoruz. Kasanın tasarımını, teker teker bileşenlerini değerlendiriyor, oyun performansına sizlerle birlikte göz atıyoruz.

    Bu videoda İtopya'dan topladığımız DH Dragon oyuncu kasasını inceliyoruz. Kasanın tasarımını , teker teker bileşenlerini değerlendiriyor, oyun performansına sizlerle birlikte göz atıyoruz.

    DH DRAGON'u satın almak isterseniz; DH DRAGON



    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Donanımhaber'in bağımsız bir inceleme sitesi değil de parayı bastıranın reklam sitesi olması memleketimize özgü genel bir kalitesizliğin tezahürü.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    Boş yapma beni dinle 5 gün ( Mesaj Silindi )
    aynen iyiki bulmuşsunuz karaborsa fiyatıyla aynı.
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    1ses1 (hasan türk) 5 gün ( Mesaj Silindi ) AREryilmaz
    Ezelden beri aynıydı merak etme. İlk kurulduğunda yine forumlardan adam gibi bilgi alıyorduk. Hala forumlarda bilgili edepli kullanıcılar varda ayakta duruyor. Bir Erdi var tarafsız inceleyen ve anlatan. Onuda zorluyorlar her halde kendi kanalaında daha çok video mevcut ve doyurucu.
    Ezelden beri aynıydı merak etme. İlk kurulduğunda yine forumlardan adam gibi bilgi alıyorduk. Hala forumlarda bilgili edepli kullanıcılar varda ayakta duruyor. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    bsarpel (burakcan sarpel) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Merhaba,
    RTX serisi kartların çoğunda bobin sesi geliyor açıkcası. MSI ve EVGA serileri var elimde ve bobin sesleri duyuluyor. Bu problemi bir tek asusta yaşamadım açıkcası. Sıfırdan sistem toplamak istersenizde videodaki gibi alternatifleri düşünebilirsiniz. Artık ekran kartlarını parça olarak satmayıp komple sistem satıyorlar.
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynı fiyata newegg den rtx 3070 notebook alırım, ekran partı piyasası düzeldiği zaman cihazım fazla değer kaybetmez en azından
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    0 01myavuz (Mustafa YAVUZ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    1000 serisinden bu yana çıkar çıkmaz ekran kartı aldım, nedense hiç zarar etmedim.5700 e aldığım kart 10 K yı nasıl geçer aklım almıyor.
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    kartal172 (Cemil ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'den iğne almam. Gider Avrupa'dan alırım şahsi olarak vergisini de vermem. Şikayet var sitesinde görüyoruz ne kadar garantili. Üstelik bu fiyatlarda... Delirmişsiniz.

    Bir de ekran kartı stoğu dünyada az gibi hikayeler anlatırlar. Girin Almanya'da bakın sitelerde bakalım ne gibi problemler var...
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    Din Djarin (Kıvanç ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Reklam kokan hareketler mayk.. bunlara gerenk yok.
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    çöp bir inceleme
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    onrerol (onur erol) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    ekran kartlarini tekli satis yapmayan sadece hazir sistem ile satan siteden mi buldunuz?
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    H hopeyoung 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Siz nerede arıyordunuz? Zaten var piyasada ama çok pahalı.
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Donanımhaber'in bağımsız bir inceleme sitesi değil de parayı bastıranın reklam sitesi olması memleketimize özgü genel bir kalitesizliğin tezahürü.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    1ses1 (hasan türk) 5 gün ( Mesaj Silindi ) AREryilmaz
    Ezelden beri aynıydı merak etme. İlk kurulduğunda yine forumlardan adam gibi bilgi alıyorduk. Hala forumlarda bilgili edepli kullanıcılar varda ayakta duruyor. Bir Erdi var tarafsız inceleyen ve anlatan. Onuda zorluyorlar her halde kendi kanalaında daha çok video mevcut ve doyurucu.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Boş yapma beni dinle 5 gün ( Mesaj Silindi )
    aynen iyiki bulmuşsunuz karaborsa fiyatıyla aynı.
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