Smart Recovery Pro güvenlik yazılımı video incelemesi

Bilgisayar kullanıcıların en sevmedikleri sorunları sıralasak herhalde işletim sistemi kurmak en üstde yerini alırdı. Zira işletim sisteminin tekrar kurulması gereken bir sistemde bir dolu dosya yedeklenmeli ve işletim sistemi kurulu ardından da bilgisayarımızda kullandığımız donanımların sürücülerini ve programları tekrar yüklemeliyiz. Vakit alan ve sıkıcı bir süreç...

Sadece bu da değil bir virüs saldırısı veya basit bir hata yüzünden önemli arşivlerimizi kaybetmek de üst sıralarda yerini alırdı herhalde. Fakat bunlardan kurtulmanın basit bir yolu var, Smart Recovery Pro isimli bir yazılım paketiyle; çöken işletim sistemimizi dakikalar içerisinde çalışırkenki durumuna getirmek veya silinen dosyaları kurtarmak mümkün. Bu videomuzda, bu yetenekli yazılımı inceliyoruz.

Programın ara yüzü oldukça basit ve Türkçe. Orta seviye ve üzeri kullanıcılar kullanım klavuzunu okumadan, giriş seviyesi kullanıcılar ise kullanım klavuzunu okuyarak programı rahatlıkla kullanabilirler. Ayrıca çalışırken bilgisayar performansını etkilememesi ve sabit diskinizde büyük bir alana ihtiyaç duymaması da programın diğer artıları arasındalar. Eğer Raid disk düzeni kullanıyorsanız dert etmenize gerek yok, programın raid disklere de desteği bulunuyor ayrıca Windows Vista ile de sorunsuz çalışıyor.

Kutu içeriği

USB aktivasyon ve kilit anahtarı, kurulum CD'si, kullanım klavuzu

Ürün Fiyatı

http://www.hepsiburada.com//productdetails.aspx?categoryid=100965&productid=bd61924