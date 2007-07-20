Smart Recovery Pro güvenlik yazılımı video incelemesi

Bilgisayar kullanıcıların en sevmedikleri sorunları sıralasak herhalde işletim sistemi kurmak en üstde yerini alırdı. Zira işletim sisteminin tekrar kurulması gereken bir sistemde bir dolu dosya yedeklenmeli ve işletim sistemi kurulu ardından da bilgisayarımızda kullandığımız donanımların sürücülerini ve programları tekrar yüklemeliyiz. Vakit alan ve sıkıcı bir süreç...
Sadece bu da değil bir virüs saldırısı veya basit bir hata yüzünden önemli arşivlerimizi kaybetmek de üst sıralarda yerini alırdı herhalde. Fakat bunlardan kurtulmanın basit bir yolu var, Smart Recovery Pro isimli bir yazılım paketiyle; çöken işletim sistemimizi dakikalar içerisinde çalışırkenki durumuna getirmek veya silinen dosyaları kurtarmak mümkün. Bu videomuzda, bu yetenekli yazılımı inceliyoruz.
Programın ara yüzü oldukça basit ve Türkçe. Orta seviye ve üzeri kullanıcılar kullanım klavuzunu okumadan, giriş seviyesi kullanıcılar ise kullanım klavuzunu okuyarak programı rahatlıkla kullanabilirler. Ayrıca çalışırken bilgisayar performansını etkilememesi ve sabit diskinizde büyük bir alana ihtiyaç duymaması da programın diğer artıları arasındalar. Eğer Raid disk düzeni kullanıyorsanız dert etmenize gerek yok, programın raid disklere de desteği bulunuyor ayrıca Windows Vista ile de sorunsuz çalışıyor.
Kutu içeriği
- USB aktivasyon ve kilit anahtarı, kurulum CD'si, kullanım klavuzu
Ürün Fiyatı
http://www.hepsiburada.com//productdetails.aspx?categoryid=100965&productid=bd61924 Paylaş Tweetle
bende bu ürünü aldım hatta iki sefer
birincisinde usb keyi kaybettim
yalnız dikkatinizi çekeceğim bir husus var
xp de çok güzel çalışıyor. nerede görüntü alırsanız istediğiniz zamanda oraya geri dönüyor. arada kurduğunuz programlar da gidiyor.
xp için mükemmel
vistada denedim iki sefer hata verdi. geçen sefer yine vistada kurdum yönetici olarak kurdum. programın otomatik açılması her seferinde engellendi. manuel açıyordum. en son temiz bir vista kurulumu yaptım. sp1 yükledim ve programı kurdum. otomatik başlamasını aktif etti. ama henüz bir geriye dönüş yapmadım.
vista kullananlar eğer ücret verip alacaksanız internetteki rollback vistada mükemmel çalışıyor.
onuda kurup denemiştim fakat süresi bitmeden ücretini ödeyip register yapmanız gerekiyor. yapmazsanız program pasif hale geliyor.
inşaallah şimdi denediğim sp1 den sonra kurduğum iyi çalışır rollback 60 küsur dolar. aslında verilir. niye derseniz
programı yani vistayı ilk kurulumdan updatelerden ve sp1 den sonra bir imaj alırsanız ikinci olarak devamlı bilgisayarınızda kullandığınız programları kurup yine bir imaj alırsanız sonrada iyi olur sonrada her zaman kurup kaldırdığınız programları kurarsınız ne zaman bilgisayarda problem çıktı veya beğenmediğiniz işler olmaya başladı son imaja geri dönersiniz.
format derdi bitiyor böylece
ben ilk kurulumu bitirince imaj alıyorum. sonra yolunda gitmeyen bir şey olursa o imaja sanki yeni format atmış gibi geri dönüyorum.
selamlar
Acronis ve norton ghost gibi programlarda bunlar önemliydi bizim için.Smart Recovery ise bu işlevi nasıl hallediyor öğrenmek istiyorum.Çünkü Windows un kurulu olduğu harddiskimin "C"partisyonu 9 GB büyüklüğünde. Ben bunu nasıl koruyacağım anlayabilmiş değilim.Belki bu konuda Ben zayıfım;yanıtlarsanız sevinirim.
o kötüymüş ya
windows zaman zaman kendini update ediyor, ayrıca virüs programıda update ediyor, bu programı kurduğumuzda yapılan updateler ne olacak, yani ileriki tarihlerde windows çöktüğünde yapılan updatelerde geri gelecekmi, yoksa silbaştan yeniden update mi yapacağız,
birde yeni bir program yüklediğimizde ne olacak recovery yaptığımızda bu programda silinecekmi
birde şunu sorayım;
windowsun kurulu olduğu bölüm yani "C" 10 Gb. ve %10 boş yerim var ama diğer bölümlerde boş yerim var.
yedekleme esnasında HDD de ne kadarlık bir yer tutuyor acaba, yada yedeklemeyi "C" dışında başka bir bölüme yapabiliyormuyuz,
Valla ne desem az kalır, cnet'teki incelemelerden kat kat daha iyi incelemeler yapıyorsunuz tebrik ederim... Ayrıca kullandığınız Türkçe konusunda, diğer inceleme yapan arkadaşlardan çok daha ileridesiniz, bu da ayrıca çok mutlu etti beni...
Tanıtılan ürünü ise deneyeceğim...
İncelemelerinizi bundan sonra sürekli takip edeceğim, teşekkür ederim tekrar...
Peki usb bellekle kullandığımızda hepsini usb yemi yedekleyecek yoksa hdd den kurtarma işlemi gerçekleştirerekmi yapıcak aksi halde (örn; 50,60 gb veriyi) geri getirmek mümkün olmaz sanırım.
Deneme sürümünü nereden temin edebiliriz?
Saygılar...
Koray Üstüner