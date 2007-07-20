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Smart Recovery Pro güvenlik yazılımı video incelemesi

12 yıl
90,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bilgisayar kullanıcıların en sevmedikleri sorunları sıralasak herhalde işletim sistemi kurmak en üstde yerini alırdı. Zira işletim sisteminin tekrar kurulması gereken bir sistemde bir dolu dosya yedeklenmeli ve işletim sistemi kurulu ardından da bilgisayarımızda kullandığımız donanımların sürücülerini ve programları tekrar yüklemeliyiz. Vakit alan ve sıkıcı bir süreç...

Sadece bu da değil bir virüs saldırısı veya basit bir hata yüzünden önemli arşivlerimizi kaybetmek de üst sıralarda yerini alırdı herhalde. Fakat bunlardan kurtulmanın basit bir yolu var, Smart Recovery Pro isimli bir yazılım paketiyle; çöken işletim sistemimizi dakikalar içerisinde çalışırkenki durumuna getirmek veya silinen dosyaları kurtarmak mümkün. Bu videomuzda, bu yetenekli yazılımı inceliyoruz.

Programın ara yüzü oldukça basit ve Türkçe. Orta seviye ve üzeri kullanıcılar kullanım klavuzunu okumadan, giriş seviyesi kullanıcılar ise kullanım klavuzunu okuyarak programı rahatlıkla kullanabilirler. Ayrıca çalışırken bilgisayar performansını etkilememesi ve sabit diskinizde büyük bir alana ihtiyaç duymaması da programın diğer artıları arasındalar. Eğer Raid disk düzeni kullanıyorsanız dert etmenize gerek yok, programın raid disklere de desteği bulunuyor ayrıca Windows Vista ile de sorunsuz çalışıyor.

 

Kutu içeriği

  • USB aktivasyon ve kilit anahtarı, kurulum CD'si, kullanım klavuzu

Ürün Fiyatı


http://www.hepsiburada.com//productdetails.aspx?categoryid=100965&productid=bd61924
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hrnayn 11 yıl
rollback diye bir program kullandım aynı bu program gibi bir araştırın bence
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oik 11 yıl
selamlar
bende bu ürünü aldım hatta iki sefer
birincisinde usb keyi kaybettim
yalnız dikkatinizi çekeceğim bir husus var
xp de çok güzel çalışıyor. nerede görüntü alırsanız istediğiniz zamanda oraya geri dönüyor. arada kurduğunuz programlar da gidiyor.
xp için mükemmel
vistada denedim iki sefer hata verdi. geçen sefer yine vistada kurdum yönetici olarak kurdum. programın otomatik açılması her seferinde engellendi. manuel açıyordum. en son temiz bir vista kurulumu yaptım. sp1 yükledim ve programı kurdum. otomatik başlamasını aktif etti. ama henüz bir geriye dönüş yapmadım.
vista kullananlar eğer ücret verip alacaksanız internetteki rollback vistada mükemmel çalışıyor.
onuda kurup denemiştim fakat süresi bitmeden ücretini ödeyip register yapmanız gerekiyor. yapmazsanız program pasif hale geliyor.
inşaallah şimdi denediğim sp1 den sonra kurduğum iyi çalışır rollback 60 küsur dolar. aslında verilir. niye derseniz
programı yani vistayı ilk kurulumdan updatelerden ve sp1 den sonra bir imaj alırsanız ikinci olarak devamlı bilgisayarınızda kullandığınız programları kurup yine bir imaj alırsanız sonrada iyi olur sonrada her zaman kurup kaldırdığınız programları kurarsınız ne zaman bilgisayarda problem çıktı veya beğenmediğiniz işler olmaya başladı son imaja geri dönersiniz.
format derdi bitiyor böylece
ben ilk kurulumu bitirince imaj alıyorum. sonra yolunda gitmeyen bir şey olursa o imaja sanki yeni format atmış gibi geri dönüyorum.
selamlar
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jrcesar 11 yıl
satın alıyorum...
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Emre I 11 yıl
Satın almak istiyorum fakat anlayamadığım birşey var: Bu bir sistem yedekleme olmuyormu ,bu durumda yedek nereye kaydedilecek ,ne kadar yer tutacak?
Acronis ve norton ghost gibi programlarda bunlar önemliydi bizim için.Smart Recovery ise bu işlevi nasıl hallediyor öğrenmek istiyorum.Çünkü Windows un kurulu olduğu harddiskimin "C"partisyonu 9 GB büyüklüğünde. Ben bunu nasıl koruyacağım anlayabilmiş değilim.Belki bu konuda Ben zayıfım;yanıtlarsanız sevinirim.
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rueta 12 yıl
buna benzer 1-2 prog denedim ayrıca sizin verdiğiniz linkteki programında deneme sürümünü indirip denedim..bu programlarda şöyle bir sorun var..windows un disk birleştirme özelliğini kapatıyorlar..sistemi ancak programın konsolundan alınan anlık görüntülerle berbaer defrag edebiliyosunuz..ve C ye kaydedilen örneğin 500mb büyüklüğündeki bir dosyayı sildiğinizde size o 500 mb geri verilmiyor..bu programdada böyle bişey var mı? ancak anlık görüntü defrag ı yaparsanız bir kısmı veriliyor..
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a|i 12 yıl

Orjinalden alıntı: rueta

buna benzer 1-2 prog denedim ayrıca sizin verdiğiniz linkteki programında deneme sürümünü indirip denedim..bu programlarda şöyle bir sorun var..windows un disk birleştirme özelliğini kapatıyorlar..sistemi ancak programın konsolundan alınan anlık görüntülerle berbaer defrag edebiliyosunuz..ve C ye kaydedilen örneğin 500mb büyüklüğündeki bir dosyayı sildiğinizde size o 500 mb geri verilmiyor..bu programdada böyle bişey var mı? ancak anlık görüntü defrag ı yaparsanız bir kısmı veriliyor..

o kötüymüş ya
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engin_er_26 12 yıl
merhaba;
windows zaman zaman kendini update ediyor, ayrıca virüs programıda update ediyor, bu programı kurduğumuzda yapılan updateler ne olacak, yani ileriki tarihlerde windows çöktüğünde yapılan updatelerde geri gelecekmi, yoksa silbaştan yeniden update mi yapacağız,

birde yeni bir program yüklediğimizde ne olacak recovery yaptığımızda bu programda silinecekmi

birde şunu sorayım;
windowsun kurulu olduğu bölüm yani "C" 10 Gb. ve %10 boş yerim var ama diğer bölümlerde boş yerim var.

yedekleme esnasında HDD de ne kadarlık bir yer tutuyor acaba, yada yedeklemeyi "C" dışında başka bir bölüme yapabiliyormuyuz,
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tyu 12 yıl
smart recovery pro yu bir süre önce aldım ancak aktive edemeden ufak cd rom unu kaybettim. usb anahtar elimde ancak yazılımı nerden alabilirim yardımcı olabilirseniz sevinirim
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Blackblue 12 yıl
@Speed-Step Herzamanki gibi çok güzel anlatılmış video.Tebrikler..Bu yazılımda artık deepfreeze dende kurtuluyorum sanırım bende almayı düşünüyorum gerçekten pratik birşey.
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_uMaY_ 12 yıl


Valla ne desem az kalır, cnet'teki incelemelerden kat kat daha iyi incelemeler yapıyorsunuz tebrik ederim... Ayrıca kullandığınız Türkçe konusunda, diğer inceleme yapan arkadaşlardan çok daha ileridesiniz, bu da ayrıca çok mutlu etti beni...

Tanıtılan ürünü ise deneyeceğim...

İncelemelerinizi bundan sonra sürekli takip edeceğim, teşekkür ederim tekrar...
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P€N€MY 12 yıl
Videodan anladığım kadarıyla hem sistemi yedekliyor hem de verileri.
Peki usb bellekle kullandığımızda hepsini usb yemi yedekleyecek yoksa hdd den kurtarma işlemi gerçekleştirerekmi yapıcak aksi halde (örn; 50,60 gb veriyi) geri getirmek mümkün olmaz sanırım.
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Burak. 12 yıl
ben aldım ama bilgisayarımı kilitlelemeye başladı.Açılışta kitlenip kalıodu bilgisayarım.Geri iade ettim.
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.::HANDSOME::. 12 yıl
bilgilenmiş oldum inceleme için teşekkürler
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flexor 12 yıl
ben bunun tek lisanslısını kullanıyorım um 2-3-5-ve 10 lisanslısıda varmış ama bulamadım bulan varmı
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doktor-xx 12 yıl
Sistem çokünce yani, pc açılmaz olunca işe yarıyormu, kurtarma dosyalarını USB belleğe kaydediyormu?
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SSH 12 yıl
çok güzel bir inceleme olmuş. Teşekkürler. Ben de birazdan satın alacağım.
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korayus 12 yıl
Aslında sisteme virüs bulaştırarak ve elle programfiles daki programları sildikten sonra sistemi kurtarmasını nekadar çabuk yaptığını görmek isterdim. Açıkcası virüs sadece sistemin bulunduğu diske değil diyer bölümlere de bulaşacak. Peki smart recovery pro bunları da düzeltebilir mi?
Deneme sürümünü nereden temin edebiliriz?
Saygılar...
Koray Üstüner
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