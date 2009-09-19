Snow Leopard, Apple'ın son dönemdeki satış hızı en yüksek işletim sistemi

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Haziran ayında iPhone 3Gs, kısa bir süre önce de video kamera ve FM radyo desteği gibi özelliklerle güncellenen yeni iPod modellerini endüstrinin beğenisine sunan Apple, hazırladığı çoklu ortam cihazları kadar yeni işletim sistemi Mac OS X Snow Leopard ile gündemden düşmüyor. Bağımsız araştırma kuruluşu NPD'nin yeni işletim sistemiyle ilgili son raporunagöre 10.6 sürüm numaralı Mac OS X Snow Leopard, ilk iki hafta performansıyla son dönemin satış performansı en yüksek Apple işletim sistemi olmaya hak kazanacak gibi görünüyor.

NPD'nin açıklamasına göre Mac OS X satış performansıyla hem Mac OS X Leopard (10.5) hem de Mac OS X Tiger'dan (10.4) iki kat daha yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Apple tarafından dünyanın en gelişmiş işletim sistemi olarak tanımlanan Mac OS X'in yeni özelliklerle donatılan ve pek çok güncellemeye yer verilen son sürümü, Leopard kullanıcıları için 29$'lık "upgrade" paketi ile mevcut Apple kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Snow Leopard'ın satış başarısıyla ilgili olarak Apple'ın da yakın zamanda bir açıklama yapması bekleniyor.