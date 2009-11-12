Son Dakika: Intel ve AMD anlaştı, Intel AMD'ye 1.25 milyar dolar veriyor!

Rekabet düzenlemelerine aykırı iş uygulamaları nedeniyle Avrupa Komisyonu tarafından kesilen 1.5 milyar dolarlık ceza ve New York Başsavcısı tarafından açılan yeni tekel davası karşısında nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu olan Intel ve AMD'nin yapılan son dakika açıklamasıyla yeni bir anlaşmaya vardıkları bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, işlemci üretiminde sektöre yön veren iki dev firma 5 yıllık yeni bir karşılıklı lisans anlaşmasına varırken Intel, AMD'ye 1.25 milyar dolar ödemeyi ve rekabet koşullarına saygı göstereceğini taahüt etti. Buna karşılık AMD ise Intel aleyhine açtığı davalarından vageçiyor.
Güncelleme-1 (17:22) Dirk Meyer'in konuşmasından satır başları:- Intel işlemci pazarında rekabet kurallarına ve diğer düzenlemelere uyacağını kabul ediyor.
- Zaman zaman tartışma konusu olan lisans anlaşmaları da tazeleniyor. AMD ve Intel arasındaki karşılıklı lisans anlaşmaları genişletilerek yenileniyor.
- AMD ve ATIC tarafından kurulan GlobalFoundries firmasının durumu da netliğe kavuştu. Birleşme aşamasındaki uygulamalar nedeniyle Intel'in x86 lisansını çekeceğine dair iddiaların dahi gündeme geldiği GlobalFoundries firmasının durumu netleşti ve GlobalFoundries firmasının AMD'nin bir iştiraki olmadan ayrı bir şirket olarak faaliyet gösterebileceği kabul edildi.
Detaylar gelmeye devam edecek.
Güncelleme-2 (18:30)
Intel'in Antitröst Tarihi
Intel ve AMD detaylarını yukarıda verdiğimiz yeni anlaşma ile yıllardır süren yasal süreci sonlandırarak sadece yenilikçi çözümler için efor sarfetmeye karar verdiler. Peki ama bugüne kadar sektör hangi süreçler geçti. İşte Antitröst tarihi ile Intel;
29 Haziran 1991;
Federal Ticaret Komisyonu (F.T.C.), Intel'in iş uygulamalarıyla ilgili olarak resmi incelemeyi başlattı. Intel aleyhine başlatılan soruşturma Federal Ticaret Komisyonu'nun Microsoft'tan bilgisayar endüstrisindeki ikinci soruşturması oluyordu.
30 Ağustos 1991;
AMD işlemci pazarındaki rakibi Intel hakkında rekabete aykırı tekelci tutum ve uygulamaları nedeniyle dava açtı. Daha sonra görüleceği üzere bu dava iki dev arasında adeta "kan davasına" dönüşecekti.
15 Temmuz 1993;
Federal Ticaret Komisyonu soruşturma sonucunda Intel'in haksız rekabete neden olduğu yönünde herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı.
12 Haziran 1995;
Intel ve AMD anlaşmaya vararak, 1991 yılında açılan antitröst davasını da kapsayacak şekilde, tüm münakaşalara son verdiler.
24 Eylül 1997;
1991 yılında başladığı ve 1993 yılında sonuçlandırdığı ilk soruşturmada ticaret yasalarına aykırı herhangi bir delil bulamadığını açıklayan Federal Ticaret Komisyonu, Intel hakkında ikinci soruşturmasını başlattı. İkinci soruşturmaya endüstri içerisindeki "Intel sahip olduğu gücü rakiplerini engellemeke için kullanıyor" türündeki şikayetler büyük rol oynayacaktı.
8 Haziran 1998;
Federal Ticaret Komisyonu, Intel'e karşı üç üreticiyi tehdit ettiği gerekçesiyle dava açtı.
9 Mart 1999;
Federal Ticaret Komisyonu, Intel davasından sadece bir gün önce değişebilir anlaşmaya varaldığı açıkladı, Intel bu kadarın her iki taraf için de en iyi seçenek olduğu açıklaması yapıldı.
8 Nisan 2004;
Japonya Ticaret Komisyonu,bilgisayar üreticilerinin rakip çözümleri kullanmasını adil olmayan yollardan engellediği gerekçesiyle yerel Intel ofisine ani bir baskın yaptı.
8 Mart 2005;
Japonya Ticaret Komisyonu soruşturmasını karara bağlayarak, Intel'i suçlu bularak tekel yasalarını ihlal ettiğini ve beş bilgisayar üreticisinin rakip firmalardan işlemci alımını sınırlandırdığını açıklamıştı.
27 Haziran 2005;
AMD, Intel'e karşı geniş kapsamlı yeni bir tekel davası açacak ve hazırladığı 48 sayfalık suçlama dosyasında Intel'in adil olmayan yollarla I.B.M., Hewlett-Packard, Dell ve Sony gibi firmaları engellediğini iddia edecekti. Intel'in o dönemki basın sözcüsü Tom Beerman, açıklamasında Intel olarak adil rekabet koşullarına uyduklarını, kullanıcıların güçlü rekabet ortamından faydalandığını açıklayacaktı.
12 Temmuz 2005;
Avrupa Komisyonu, "indirim programını" suistimal ederek bilgisayar üreticilerinin rakip çözümleri almasını engellediği gerekçesiyle Intel ofisini bastı.
9 Ağustos 2005;
Güney Kore antitröst yetkilileri, Intel'i benzer şekilde indirim programını suistimal ederek rakip firmayı engellediği gerekçesi ile soruşturma başlattı.
11 Eylül 2006;
Avrupa Komisyonu, Intel soruşturmasını Metro Grubu'nun bir iştiraki olan Media Markt'ı da kapsayacak şekilde genişletti.
27 Temmuz 2007;
Avrupalı düzenleyiciler, kişisel bilgisayar üreticilerine yasa dışı indirimler yaptığı gerekçesi ile Intel'e dava açtılar.
21 Ekim 2007;
Federal Ticaret Komisyonu şefi, yasa koyucular, komisyon üyeleri ve rakip firmanın resmi antitröst davası için yaptıkları başvuruya muhalefet edecekti.
10 Ocak 2008;
New York Eyaleti başsavcısı Andrew M. Cuomo, federal veya eyalet yasalarını çiğneyerek rekabet koşullarına aykırı davrandığı gerekçesi ile Intel'i mahkemeye davet edecekti.
12 Şubat 2008;
Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Intel Almanya ofisine baskın düzenlenecekti.
6 Haziran 2008;
Federal Ticaret Komisyonu, Intel'e karşı resmi antitröst incelemesini başlattı.
17 Temmuz 2008;
Avrupa Komisyonu, Intel soruşturmasına yeni suçlamalar ekledi ve Intel'in yıllık gelirinin %10'u kadar para cezasına çaptırılabileceği gündeme geldi.
13 Mayıs 2009;
Avrupa Komisyonu yıllar süren soruşturmasını tamamladı ve baskın pozisyonunu kötüye kullandığı ve tüketicileri zarara uğrattığı gerekçesi ile gerekçesi ile Intel'i 1.45 milyar dolarlık rekor bir tazminata mahkum etti.
22 Temmuz 2009;
Intel, Avrupa Komisyonunun verdiği karara itiraz edeceğini açıkladı.
4 Kasım 2009;
New York Eyalet başsavcısı Adrew M. Cuomo, diğer davalarla benzer şekilde federal yasaları çiğnediği ve rekabet koşullarına aykırı davrandığı gerekçesiyle yeni bir dava dosyası hazırladı.
12 Kasım 2009 (Bugün);
Intel ve AMD var olan tüm anlaşmazlıkları sonuca bağlayacak yeni bir anlaşmaya vardılar. Detaylarını yukarıda verdiğimiz anlaşma kapsamında Intel, AMD'ye 1.25 milyar dolar ödemeyi kabul etti.
Güncelleme-3 (20:40)
Federal Ticaret Komisyonu başkanı Jon Leibowitz, Intel - AMD anlaşmasıyla ilgili kısa bir açıklamada bulundu. Intel ve AMD'nin durumunu kendi davaları kapsamında inceleyeceklerini belirten Jon Leibowitz, Federal Ticaret Komisyonu'nun bağımsız bir Intel soruşturmasına devam ettiğini, dolayısıyla bu aşamada konuyla ilgili yorum yapamayacağını belirtti.
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kaçtane bozuldu elinde ben yılardır kulanıyorum amd tık yok daha bozulan işlemci sayısını yazarsan güzel olur :D
AMD TAKLİT Bİ İŞLEMCİ ASLINDA NE DİYE ALIYORLAR ANLAMAM XD
baştan belirteyim amd yada intel sempazitanı değilim.ancak amd nin taklit işlemci olduğunu nerden çıkardın bir açıklarmısın ?.şahsen amd nin de 2 ve 4 çekirdek işlemcilerini kullandım intel inde.intel pentium 4 2,4 socked 478 c2d lga 775 c2q lga 775 i7 930 lga 1366 da kullandım.bunun yanında amd nin phenom 2 x2 ve x4 lerinden ve atlon 2 x4 de kullandım ki şu anda yazıyı yazdığım pc athlon x4 630.çok dandik bir anakart kullanmama rağmen bence oldukça iyi iş yapıyor.parası olan gidip bencmark kasmak isteyen gider intel e parayı verir alır yada fiyat performans odaklı pc isteyen gider amd alır.bu kişilerin zevk ve ihtiyaçları karşısında kendi kararları ile istediğini alır ama amd ama intel bu fark etmez.ama ben şahsen kendi adıma intele bugüne kadar vermiş olduğum paralara acıyorum.
AMD yaşadı valla ama Intel kısa sürede o açığı kapatır onlar için 1.25 Milyar dolar 1 TL :D
Aynen
Biraz haberleri teknolojiyi takip etseydin bu soruyu sormazdın.
Bu arada bu anlaşmadan kesinlikle İntel karlı çıkacak gibime geliyor. Ayrıca Amd neden x64 teknolojisini verip x86 alıyor onu hiç anlamadım. Ayrıca Nvidia öyle hemen kolay kolay batacak ham yapılacak kadar kolay bir firma değil. Cpu pazarında İntel neyse Gpu konusunda Nvidia odur şu an için. En azından şu dx11 kartları çıkana kadar öyleydi bundan sonra nolur bilemem.Ama Gpu teknolojisi bu şekilde gelişmeye devam ederse 6-7 yıl içinde orta seviyeli işlemciler ile yeni çıkan Gpuları kullanarak üstün performanslı pcler elde etmek mümkün olacak. Çünkü Gpu yapısı itibariyle cpu dan çok daha kapasiteli bir ürün. İntel tekerine çok sokulmasını istemediği için yakın tarihte gerçek bir Nvidia-İntel savaşı görebiliriz.
not İntel kullanıyorum