Son Dakika: Intel ve AMD anlaştı, Intel AMD'ye 1.25 milyar dolar veriyor!

Rekabet düzenlemelerine aykırı iş uygulamaları nedeniyle Avrupa Komisyonu tarafından kesilen 1.5 milyar dolarlık ceza ve New York Başsavcısı tarafından açılan yeni tekel davası karşısında nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu olan Intel ve AMD'nin yapılan son dakika açıklamasıyla yeni bir anlaşmaya vardıkları bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, işlemci üretiminde sektöre yön veren iki dev firma 5 yıllık yeni bir karşılıklı lisans anlaşmasına varırken Intel, AMD'ye 1.25 milyar dolar ödemeyi ve rekabet koşullarına saygı göstereceğini taahüt etti. Buna karşılık AMD ise Intel aleyhine açtığı davalarından vageçiyor.

Güncelleme-1 (17:22) Dirk Meyer'in konuşmasından satır başları:

- Intel işlemci pazarında rekabet kurallarına ve diğer düzenlemelere uyacağını kabul ediyor.- Zaman zaman tartışma konusu olan lisans anlaşmaları da tazeleniyor. AMD ve Intel arasındaki karşılıklı lisans anlaşmaları genişletilerek yenileniyor.- AMD ve ATIC tarafından kurulan GlobalFoundries firmasının durumu da netliğe kavuştu. Birleşme aşamasındaki uygulamalar nedeniyle Intel'in x86 lisansını çekeceğine dair iddiaların dahi gündeme geldiği GlobalFoundries firmasının durumu netleşti ve GlobalFoundries firmasının AMD'nin bir iştiraki olmadan ayrı bir şirket olarak faaliyet gösterebileceği kabul edildi.

Detaylar gelmeye devam edecek.

Güncelleme-2 (18:30)

Intel'in Antitröst Tarihi

Intel ve AMD detaylarını yukarıda verdiğimiz yeni anlaşma ile yıllardır süren yasal süreci sonlandırarak sadece yenilikçi çözümler için efor sarfetmeye karar verdiler. Peki ama bugüne kadar sektör hangi süreçler geçti. İşte Antitröst tarihi ile Intel;

29 Haziran 1991;

Federal Ticaret Komisyonu (F.T.C.), Intel'in iş uygulamalarıyla ilgili olarak resmi incelemeyi başlattı. Intel aleyhine başlatılan soruşturma Federal Ticaret Komisyonu'nun Microsoft'tan bilgisayar endüstrisindeki ikinci soruşturması oluyordu.

30 Ağustos 1991;

AMD işlemci pazarındaki rakibi Intel hakkında rekabete aykırı tekelci tutum ve uygulamaları nedeniyle dava açtı. Daha sonra görüleceği üzere bu dava iki dev arasında adeta "kan davasına" dönüşecekti.

15 Temmuz 1993;

Federal Ticaret Komisyonu soruşturma sonucunda Intel'in haksız rekabete neden olduğu yönünde herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

12 Haziran 1995;

Intel ve AMD anlaşmaya vararak, 1991 yılında açılan antitröst davasını da kapsayacak şekilde, tüm münakaşalara son verdiler.

24 Eylül 1997;

1991 yılında başladığı ve 1993 yılında sonuçlandırdığı ilk soruşturmada ticaret yasalarına aykırı herhangi bir delil bulamadığını açıklayan Federal Ticaret Komisyonu, Intel hakkında ikinci soruşturmasını başlattı. İkinci soruşturmaya endüstri içerisindeki "Intel sahip olduğu gücü rakiplerini engellemeke için kullanıyor" türündeki şikayetler büyük rol oynayacaktı.

8 Haziran 1998;

Federal Ticaret Komisyonu, Intel'e karşı üç üreticiyi tehdit ettiği gerekçesiyle dava açtı.

9 Mart 1999;

Federal Ticaret Komisyonu, Intel davasından sadece bir gün önce değişebilir anlaşmaya varaldığı açıkladı, Intel bu kadarın her iki taraf için de en iyi seçenek olduğu açıklaması yapıldı.

8 Nisan 2004;

Japonya Ticaret Komisyonu,bilgisayar üreticilerinin rakip çözümleri kullanmasını adil olmayan yollardan engellediği gerekçesiyle yerel Intel ofisine ani bir baskın yaptı.

8 Mart 2005;

Japonya Ticaret Komisyonu soruşturmasını karara bağlayarak, Intel'i suçlu bularak tekel yasalarını ihlal ettiğini ve beş bilgisayar üreticisinin rakip firmalardan işlemci alımını sınırlandırdığını açıklamıştı.

27 Haziran 2005;

AMD, Intel'e karşı geniş kapsamlı yeni bir tekel davası açacak ve hazırladığı 48 sayfalık suçlama dosyasında Intel'in adil olmayan yollarla I.B.M., Hewlett-Packard, Dell ve Sony gibi firmaları engellediğini iddia edecekti. Intel'in o dönemki basın sözcüsü Tom Beerman, açıklamasında Intel olarak adil rekabet koşullarına uyduklarını, kullanıcıların güçlü rekabet ortamından faydalandığını açıklayacaktı.

12 Temmuz 2005;

Avrupa Komisyonu, "indirim programını" suistimal ederek bilgisayar üreticilerinin rakip çözümleri almasını engellediği gerekçesiyle Intel ofisini bastı.

9 Ağustos 2005;

Güney Kore antitröst yetkilileri, Intel'i benzer şekilde indirim programını suistimal ederek rakip firmayı engellediği gerekçesi ile soruşturma başlattı.

11 Eylül 2006;

Avrupa Komisyonu, Intel soruşturmasını Metro Grubu'nun bir iştiraki olan Media Markt'ı da kapsayacak şekilde genişletti.

27 Temmuz 2007;

Avrupalı düzenleyiciler, kişisel bilgisayar üreticilerine yasa dışı indirimler yaptığı gerekçesi ile Intel'e dava açtılar.

21 Ekim 2007;

Federal Ticaret Komisyonu şefi, yasa koyucular, komisyon üyeleri ve rakip firmanın resmi antitröst davası için yaptıkları başvuruya muhalefet edecekti.

10 Ocak 2008;

New York Eyaleti başsavcısı Andrew M. Cuomo, federal veya eyalet yasalarını çiğneyerek rekabet koşullarına aykırı davrandığı gerekçesi ile Intel'i mahkemeye davet edecekti.

12 Şubat 2008;

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Intel Almanya ofisine baskın düzenlenecekti.

6 Haziran 2008;

Federal Ticaret Komisyonu, Intel'e karşı resmi antitröst incelemesini başlattı.

17 Temmuz 2008;

Avrupa Komisyonu, Intel soruşturmasına yeni suçlamalar ekledi ve Intel'in yıllık gelirinin %10'u kadar para cezasına çaptırılabileceği gündeme geldi.

13 Mayıs 2009;

Avrupa Komisyonu yıllar süren soruşturmasını tamamladı ve baskın pozisyonunu kötüye kullandığı ve tüketicileri zarara uğrattığı gerekçesi ile gerekçesi ile Intel'i 1.45 milyar dolarlık rekor bir tazminata mahkum etti.

22 Temmuz 2009;

Intel, Avrupa Komisyonunun verdiği karara itiraz edeceğini açıkladı.

4 Kasım 2009;

New York Eyalet başsavcısı Adrew M. Cuomo, diğer davalarla benzer şekilde federal yasaları çiğnediği ve rekabet koşullarına aykırı davrandığı gerekçesiyle yeni bir dava dosyası hazırladı.

12 Kasım 2009 (Bugün);

Intel ve AMD var olan tüm anlaşmazlıkları sonuca bağlayacak yeni bir anlaşmaya vardılar. Detaylarını yukarıda verdiğimiz anlaşma kapsamında Intel, AMD'ye 1.25 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Güncelleme-3 (20:40)

Federal Ticaret Komisyonu başkanı Jon Leibowitz, Intel - AMD anlaşmasıyla ilgili kısa bir açıklamada bulundu. Intel ve AMD'nin durumunu kendi davaları kapsamında inceleyeceklerini belirten Jon Leibowitz, Federal Ticaret Komisyonu'nun bağımsız bir Intel soruşturmasına devam ettiğini, dolayısıyla bu aşamada konuyla ilgili yorum yapamayacağını belirtti.