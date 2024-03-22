ABD, Apple’ı “tekel” olmaya çalışmak nedeniyle dava etti: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör ABD Adalet Bakanlığı ve 16 eyaletin başsavcısı, Apple'ın rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle New Jersey federal mahkemesine başvurdu. Bakanlık Apple’ı donanım ve yazılım ürünlerini rakipleri için erişilmez hale getirerek antitröst yasalarını ihlal etmekle suçladı. Davada Apple, açık bir şekilde akıllı telefon pazarında tekel olmakla suçlanıyor.

Apple’a “tekel” davası

ABD Adalet Bakanlığı, Apple'ı, kullanıcıları telefonlarına daha bağımlı hale getirme pahasına tüketiciler ve geliştiriciler için fiyatları artırmakla suçluyor. Ayrıca Apple'ın bazı geliştiricilere sözleşme kısıtlamaları uyguladığı ve rekabeti engellemek için iPhone’a erişimi kısıtladığı iddia ediliyor. Bakanlık, ilgili davada Apple’ın tekel gücünü tüketicilerden, geliştiricilerden, içerik oluşturuculardan, sanatçılardan, yayıncılardan, küçük işletmelerden ve satıcılardan daha fazla para almak için kullandığının altını çiziyor.

Apple'ın "duvarlarla çevrili bahçe" olarak adlandırılan iş yaklaşımı, rakiplerin rekabet gücünü ve müşterilerin diğer şirketlerin ürünlerine geçmesini zorlaştırdığı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere Avrupa Komisyonu, bir süre önce Apple'ın Spotify gibi müzik akışı geliştiricilerinin App Store dışında alternatif ve daha ucuz abonelik hizmetleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmelerini engellediğini tespit etti. Komisyon, Apple’a 1.8 milyar avro ceza kesmişti.

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ABD’deki davada ise Apple’ın iPhone'a olan bağımlılığı azaltacak uygulama, ürün ve hizmetleri kasıtlı olarak baltaladığı belirtiliyor. Dava dilekçesinde Apple'ın yazılım uygulama pazarında yasadışı bir şekilde tekelleştiği iddia edilirken aynı zamanda yenilikçi uygulamaları ve bulut yayın hizmetlerini engellediği öne sürülüyor.

Bunlara ek olarak Apple’ın Android mesajlarının iPhone'larda görünmesini zorlaştırdığı, rakip ödeme platformlarını engellediği ve rakip akıllı telefonların iOS cihazlarıyla entegrasyonunu kısıtladığı öne sürülüyor. Tüm bu uygulamaları Apple’ın kendi ürünlerini daha cazip kılarak değil aksine kendi tekelini tehdit eden hizmetleri engelleyerek yaptığı belirtiliyor. Bunun da akıllı telefon tekelinin etrafındaki hendeği derinleştirdiği aktarılıyor.

Devrimden ilerleyişi durdurmaya

Tam Boyutta Gör Apple dava ile ilgili yaptığı açıklamada bu davanın kendisini dünyanın en değerli şirketlerden biri haline getiren aygıt ve yazılım çeşitlerini üretme kabiliyetini engelleyeceğini ve tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ise çok ikonik bir cümle sarf etti. Lisa Monaco, Apple'ın "akıllı telefon pazarında devrim yapmaktan ilerleyişi durdurmaya" geçtiğini, rekabeti engellediğini ve tüm bir sektörü boğduğunu söylerken "Ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar öne çıkarsa çıksın, ne kadar popüler olursa olsun hiçbir şirket kanunların üstünde değildir" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü Başkanı Jonathan Kanter yaptığı açıklamada Kanter, Apple'ın Adalet Bakanlığı'nın 20 yıl önce Microsoft'a karşı açtığı davadan ciddi şekilde faydalandığını, bu davanın ise yeni nesil teknolojiler için rekabeti ve yeniliği korumayı amaçladığını söyledi.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, "Apple, akıllı telefon pazarındaki tekel gücünü yalnızca rekabette önde kalarak değil, aynı zamanda federal antitröst yasasını ihlal ederek de korudu. Şirketler kanunları çiğnediği için tüketiciler daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmamalı." ifadelerini kullandı.

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ABD, Apple’ı “tekel” olmaya çalışmak nedeniyle dava etti