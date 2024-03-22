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    ABD, Apple’ı “tekel” olmaya çalışmak nedeniyle dava etti: İşte detaylar

    ABD Adalet Bakanlığı, Apple’ın hakim konumunu kötüye kullanarak diğer şirketleri sınırladığı ve rakip ürünlerin deneyimini kötüleştirerek akıllı telefon pazarında tekel oluşturduğunu iddia ediyor.
    ABD, Apple’ı “tekel” olmaya çalışmak nedeniyle dava etti Tam Boyutta Gör
    ABD Adalet Bakanlığı ve 16 eyaletin başsavcısı, Apple'ın rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle New Jersey federal mahkemesine başvurdu. Bakanlık Apple’ı donanım ve yazılım ürünlerini rakipleri için erişilmez hale getirerek antitröst yasalarını ihlal etmekle suçladı. Davada Apple, açık bir şekilde akıllı telefon pazarında tekel olmakla suçlanıyor.

    Apple’a “tekel” davası

    ABD Adalet Bakanlığı, Apple'ı, kullanıcıları telefonlarına daha bağımlı hale getirme pahasına tüketiciler ve geliştiriciler için fiyatları artırmakla suçluyor. Ayrıca Apple'ın bazı geliştiricilere sözleşme kısıtlamaları uyguladığı ve rekabeti engellemek için iPhone’a erişimi kısıtladığı iddia ediliyor. Bakanlık, ilgili davada Apple’ın tekel gücünü tüketicilerden, geliştiricilerden, içerik oluşturuculardan, sanatçılardan, yayıncılardan, küçük işletmelerden ve satıcılardan daha fazla para almak için kullandığının altını çiziyor.

    Apple'ın "duvarlarla çevrili bahçe" olarak adlandırılan iş yaklaşımı, rakiplerin rekabet gücünü ve müşterilerin diğer şirketlerin ürünlerine geçmesini zorlaştırdığı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere Avrupa Komisyonu, bir süre önce Apple'ın Spotify gibi müzik akışı geliştiricilerinin App Store dışında alternatif ve daha ucuz abonelik hizmetleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmelerini engellediğini tespit etti. Komisyon, Apple’a 1.8 milyar avro ceza kesmişti.

    ABD’deki davada ise Apple’ın iPhone'a olan bağımlılığı azaltacak uygulama, ürün ve hizmetleri kasıtlı olarak baltaladığı belirtiliyor. Dava dilekçesinde Apple'ın yazılım uygulama pazarında yasadışı bir şekilde tekelleştiği iddia edilirken aynı zamanda yenilikçi uygulamaları ve bulut yayın hizmetlerini engellediği öne sürülüyor.

    Bunlara ek olarak Apple’ın Android mesajlarının iPhone'larda görünmesini zorlaştırdığı, rakip ödeme platformlarını engellediği ve rakip akıllı telefonların iOS cihazlarıyla entegrasyonunu kısıtladığı öne sürülüyor. Tüm bu uygulamaları Apple’ın kendi ürünlerini daha cazip kılarak değil aksine kendi tekelini tehdit eden hizmetleri engelleyerek yaptığı belirtiliyor. Bunun da akıllı telefon tekelinin etrafındaki hendeği derinleştirdiği aktarılıyor.

    Devrimden ilerleyişi durdurmaya

    ABD, Apple’ı “tekel” olmaya çalışmak nedeniyle dava etti Tam Boyutta Gör
    Apple dava ile ilgili yaptığı açıklamada bu davanın kendisini dünyanın en değerli şirketlerden biri haline getiren aygıt ve yazılım çeşitlerini üretme kabiliyetini engelleyeceğini ve tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini söyledi.

    ABD Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ise çok ikonik bir cümle sarf etti. Lisa Monaco, Apple'ın "akıllı telefon pazarında devrim yapmaktan ilerleyişi durdurmaya" geçtiğini, rekabeti engellediğini ve tüm bir sektörü boğduğunu söylerken "Ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar öne çıkarsa çıksın, ne kadar popüler olursa olsun hiçbir şirket kanunların üstünde değildir" dedi.

    ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü Başkanı Jonathan Kanter yaptığı açıklamada Kanter, Apple'ın Adalet Bakanlığı'nın 20 yıl önce Microsoft'a karşı açtığı davadan ciddi şekilde faydalandığını, bu davanın ise yeni nesil teknolojiler için rekabeti ve yeniliği korumayı amaçladığını söyledi.

    ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, "Apple, akıllı telefon pazarındaki tekel gücünü yalnızca rekabette önde kalarak değil, aynı zamanda federal antitröst yasasını ihlal ederek de korudu. Şirketler kanunları çiğnediği için tüketiciler daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmamalı." ifadelerini kullandı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/3/21/24105363/apple-doj-monopoly-lawsuit https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-apple-monopolizing-smartphone-markets https://www.usatoday.com/story/news/politics/2024/03/21/apple-allegedly-monopolized-smartphones-justice-department/73051961007/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 16 dakika önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 16 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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