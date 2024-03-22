ABD, Apple’ı “tekel” olmaya çalışmak nedeniyle dava etti: İşte detaylar

Apple’a “tekel” davası
ABD Adalet Bakanlığı, Apple'ı, kullanıcıları telefonlarına daha bağımlı hale getirme pahasına tüketiciler ve geliştiriciler için fiyatları artırmakla suçluyor. Ayrıca Apple'ın bazı geliştiricilere sözleşme kısıtlamaları uyguladığı ve rekabeti engellemek için iPhone’a erişimi kısıtladığı iddia ediliyor. Bakanlık, ilgili davada Apple’ın tekel gücünü tüketicilerden, geliştiricilerden, içerik oluşturuculardan, sanatçılardan, yayıncılardan, küçük işletmelerden ve satıcılardan daha fazla para almak için kullandığının altını çiziyor.
Apple'ın "duvarlarla çevrili bahçe" olarak adlandırılan iş yaklaşımı, rakiplerin rekabet gücünü ve müşterilerin diğer şirketlerin ürünlerine geçmesini zorlaştırdığı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere Avrupa Komisyonu, bir süre önce Apple'ın Spotify gibi müzik akışı geliştiricilerinin App Store dışında alternatif ve daha ucuz abonelik hizmetleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmelerini engellediğini tespit etti. Komisyon, Apple’a 1.8 milyar avro ceza kesmişti.
ABD’deki davada ise Apple’ın iPhone'a olan bağımlılığı azaltacak uygulama, ürün ve hizmetleri kasıtlı olarak baltaladığı belirtiliyor. Dava dilekçesinde Apple'ın yazılım uygulama pazarında yasadışı bir şekilde tekelleştiği iddia edilirken aynı zamanda yenilikçi uygulamaları ve bulut yayın hizmetlerini engellediği öne sürülüyor.
Bunlara ek olarak Apple’ın Android mesajlarının iPhone'larda görünmesini zorlaştırdığı, rakip ödeme platformlarını engellediği ve rakip akıllı telefonların iOS cihazlarıyla entegrasyonunu kısıtladığı öne sürülüyor. Tüm bu uygulamaları Apple’ın kendi ürünlerini daha cazip kılarak değil aksine kendi tekelini tehdit eden hizmetleri engelleyerek yaptığı belirtiliyor. Bunun da akıllı telefon tekelinin etrafındaki hendeği derinleştirdiği aktarılıyor.
Devrimden ilerleyişi durdurmaya
ABD Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ise çok ikonik bir cümle sarf etti. Lisa Monaco, Apple'ın "akıllı telefon pazarında devrim yapmaktan ilerleyişi durdurmaya" geçtiğini, rekabeti engellediğini ve tüm bir sektörü boğduğunu söylerken "Ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar öne çıkarsa çıksın, ne kadar popüler olursa olsun hiçbir şirket kanunların üstünde değildir" dedi.
ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü Başkanı Jonathan Kanter yaptığı açıklamada Kanter, Apple'ın Adalet Bakanlığı'nın 20 yıl önce Microsoft'a karşı açtığı davadan ciddi şekilde faydalandığını, bu davanın ise yeni nesil teknolojiler için rekabeti ve yeniliği korumayı amaçladığını söyledi.
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, "Apple, akıllı telefon pazarındaki tekel gücünü yalnızca rekabette önde kalarak değil, aynı zamanda federal antitröst yasasını ihlal ederek de korudu. Şirketler kanunları çiğnediği için tüketiciler daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmamalı." ifadelerini kullandı.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/3/21/24105363/apple-doj-monopoly-lawsuit https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-apple-monopolizing-smartphone-markets https://www.usatoday.com/story/news/politics/2024/03/21/apple-allegedly-monopolized-smartphones-justice-department/73051961007/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.