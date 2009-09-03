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Sony 3D teknolojili HDTV'lerini 2010 sonunda duyurabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony 3D teknolojili HDTV'lerini 2010 sonunda duyurabilir
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PS3 Slim ile gündemde olan Japon elektronik devi Sony, 3D teknolojili HDTV'lerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre Sony, 3D görüntüleme teknolojileriyle donattığı yeni nesil LCD HDTV'lerini önümüzdeki yılın sonuna doğru duyurmayı ve pazarda liderliğe oynamayı hedefliyor.

Sony'nin 3D teknolojileriyle ilgili tek girişimi LCD HDTV'ler de olmayacak. İfade edilen detaylara göre Japonya merkezli firma 3D destekli dizüstü bilgisayarlar ve Blu-Ray filmler de planlıyor. Firmanın 3D teknolojisiyle ilgili çalışmalarına 4-9 Eylül tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek IFA fuarında açıklık getirmesi bekleniyor.


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talh4wk 9 yıl
bi bu eksikti :D
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kemalcakirca34 9 yıl
Bence Sony 3D tv'leri daha erken çıkaracak nedeni ise 2010 Dünya Kupası'nın olması birde dünya kupasını Dony 3D olarak çekecekmiş bu faktör çok önmeli bana göre...saygılar
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artenis 10 yıl
aynen Fennezs,
Teknolojiden ne kadar uzaklasırsak hayat kalıtesı, Eylence Kalitesi demek de uygun, artıyor !
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ULYSES 10 yıl
Böyle gelişmelerin bir yararı oluyor aslında. En son teknoloji bir önceki neslin fiyatlarını düşürüyor. Amoled ekranların lcd fiyatlarını düşürmesini bekliyorum ben de. 3d Olanlar da amoled'i düşürecektir. Teknolojiyi aynı hızda takip etmeye çalışmak çok pahalı bir hobi. Bir parça geriden takip ederseniz cebiniz fazla yanmadan keyfini sürmek mümkün.
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sonyman 10 yıl
teknolojinin sonu gelmeyecek sonuçta en iyisini almak için beklemek sonsuza kadar sürebilir.günümüzün teknolojilerini destekleyen uzun ömürlü bir cihaz alıp kefini çıkarmak gerek bence.daha neler çıkacaak neler her zaman daha iyisi olacaktır.
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celik55 10 yıl
yorumlarınıza katılıyorum. Ben hala 92 ekran panasonic peşindeyim....
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c34 10 yıl
elimizde patladı tvler desene sony :D
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Fennezs 10 yıl
İşte bu sebeple TV alamadım, hala tüplü 92 ekran bir Panasonic var evde. Aslına bakarsanız 3Dymiş, FullHDymiş filan hepsi traş hepsi hikaye. Materyel önemli, seyredilen program mı film mi, maç mı her neyse içerik kalitesi yüksekse alınacak zevk yüksektir. Diğer teknolojik gelişmelere insan inanın kısa sürede alışıyor ve onları ekstra zevk gibi algılamıyor.

3D TV teknolojisi zaten var, ama sırası gelmemişti, yaklaştı şimdi. Daha neler var bilmediğimiz. Çoktan hazırlar ama cepten para çekmenin planları sinsilik, sabır, yalan ve özenti biçimlendirme gerektiren bir yapısı var. Bunu bile bile ben de hala plazma TV peşindeyim, işte durum bu kadar vahim.

Bence kkesin olan şu: eğlence konusunda teknolojiden ne kadar uzaklaşırsanız hayat kaliteniz o kadar artıyor. Ama abiler tersini beynimize, moleküllerimize öyle bir kazımaya çalışıyorlar ki, bunu farkedemiyor kimse.
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