Sony 3D teknolojili HDTV'lerini 2010 sonunda duyurabilir

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PS3 Slim ile gündemde olan Japon elektronik devi Sony, 3D teknolojili HDTV'lerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre Sony, 3D görüntüleme teknolojileriyle donattığı yeni nesil LCD HDTV'lerini önümüzdeki yılın sonuna doğru duyurmayı ve pazarda liderliğe oynamayı hedefliyor.

Sony'nin 3D teknolojileriyle ilgili tek girişimi LCD HDTV'ler de olmayacak. İfade edilen detaylara göre Japonya merkezli firma 3D destekli dizüstü bilgisayarlar ve Blu-Ray filmler de planlıyor. Firmanın 3D teknolojisiyle ilgili çalışmalarına 4-9 Eylül tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek IFA fuarında açıklık getirmesi bekleniyor.