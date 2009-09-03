Sony 3D teknolojili HDTV'lerini 2010 sonunda duyurabilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
PS3 Slim ile gündemde olan Japon elektronik devi Sony, 3D teknolojili HDTV'lerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre Sony, 3D görüntüleme teknolojileriyle donattığı yeni nesil LCD HDTV'lerini önümüzdeki yılın sonuna doğru duyurmayı ve pazarda liderliğe oynamayı hedefliyor.
Sony'nin 3D teknolojileriyle ilgili tek girişimi LCD HDTV'ler de olmayacak. İfade edilen detaylara göre Japonya merkezli firma 3D destekli dizüstü bilgisayarlar ve Blu-Ray filmler de planlıyor. Firmanın 3D teknolojisiyle ilgili çalışmalarına 4-9 Eylül tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek IFA fuarında açıklık getirmesi bekleniyor.
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Teknolojiden ne kadar uzaklasırsak hayat kalıtesı, Eylence Kalitesi demek de uygun, artıyor !
3D TV teknolojisi zaten var, ama sırası gelmemişti, yaklaştı şimdi. Daha neler var bilmediğimiz. Çoktan hazırlar ama cepten para çekmenin planları sinsilik, sabır, yalan ve özenti biçimlendirme gerektiren bir yapısı var. Bunu bile bile ben de hala plazma TV peşindeyim, işte durum bu kadar vahim.
Bence kkesin olan şu: eğlence konusunda teknolojiden ne kadar uzaklaşırsanız hayat kaliteniz o kadar artıyor. Ama abiler tersini beynimize, moleküllerimize öyle bir kazımaya çalışıyorlar ki, bunu farkedemiyor kimse.