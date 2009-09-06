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Sony, Kuzey Amerika'daki en büyük TV fabrikasını Foxconn'a satıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony, Kuzey Amerika'daki en büyük TV fabrikasını Foxconn'a satıyor
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Japon elektronik devi Sony, firmanın Kuzey Amerika'daki en büyük televizyon üretim tesisi olarak gösterilen Tijuana, Meksika'daki LCD TV üretim üssünü Foxconn'a (Hon Hai Precision) satıyor. TV operasyonlarında yeniden kârlılığa dönmek isteyen ve bu hedef doğrultusunda operasyonlarında yeniden yapılanmaya giden Sony'nin, satış ile birlikte tesis hisselerinin sadece %10'unu elinde tutacağı ve kalan kısmın tamamını Foxconn'a devredeceği bildiriliyor. Foxconn cephesinden gelen bilgilere göre, Tijuana fabrikasında Braiva TV'lerin üretimi devam edecek ayrıca herhangi bir işten çıkartma (3.300 kişi çalışıyor) olmayacak.


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rider30 10 yıl
iyi mi oldu, kötü mü tam anlamadım :)
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OverClocK1ng 10 yıl
Zaten Foxconn Dünyanın en büyük firması diyebilirim. Dünyanın en büyük kasa üreticisi, Dünyanın en büyük anakart komponentleri üreticisi (Asus,Gigabyte anakart alıyorsun her tarafında Foxconn yazıyor)
Hatta bir ara forumlarda konuşuluyordu. Foxconn istese aynı anda Asus ve Gigabyte ı satın alabiliyor diye. O derece yani. Helal olsun ne diyeyim.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
foxconn lcd üreticek herhalde :D
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