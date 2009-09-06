Sony, Kuzey Amerika'daki en büyük TV fabrikasını Foxconn'a satıyor

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Japon elektronik devi Sony, firmanın Kuzey Amerika'daki en büyük televizyon üretim tesisi olarak gösterilen Tijuana, Meksika'daki LCD TV üretim üssünü Foxconn'a (Hon Hai Precision) satıyor. TV operasyonlarında yeniden kârlılığa dönmek isteyen ve bu hedef doğrultusunda operasyonlarında yeniden yapılanmaya giden Sony'nin, satış ile birlikte tesis hisselerinin sadece %10'unu elinde tutacağı ve kalan kısmın tamamını Foxconn'a devredeceği bildiriliyor. Foxconn cephesinden gelen bilgilere göre, Tijuana fabrikasında Braiva TV'lerin üretimi devam edecek ayrıca herhangi bir işten çıkartma (3.300 kişi çalışıyor) olmayacak.