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Sony USB bellekleriyle birlikte medya içeriği sunacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony USB bellekleriyle birlikte medya içeriği sunacak
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Japonya merkezli elektronik devi Sony, USB bellekleriyle birlikte medya içeriği sunmayı da planlıyor. Düşen flash bellek fiyatlarına paralel olarak satışlarını arttırmak isteyen üreticiler farklı çözümler üzerinde çalışadursun, Sony'nin MicroVault Click serisi USB bellekleriyle birlikte bazı sinema filmlerini hediye ederek içerik ve yarıiletken çözümleri arasında sinerji yaratmayı hedeflediği bildiriliyor.

USB bellekleriyle birlikte "Thriller", "Da Vinci Şifresi " ve "Siyah Giyen Adamlar " filmlerini satacak olan Sony'nin Thriller için 19.99$, Da Vinci Şifresi ve Siyah Giyen Adamlar içinse 29.99$'lık yurt dışı fiyatı belirlediği ifade ediliyor.


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gun 10 yıl
İlginç gerçektende fiyata yansıması daha garip. Keşke Blu-Ray filan yerine usb bellekte verselermiş filmleri :D
Hem sıkıldıktan sonra siler başka bişiler kullanırdık :)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
güzel olmuş
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01Mrt 10 yıl
fiyatını düşürsün hediye vermesin... :D blu-ray film olsa neyse... :D
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