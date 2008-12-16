Sony USB bellekleriyle birlikte medya içeriği sunacak

Tam Boyutta Gör

Japonya merkezli elektronik devi Sony, USB bellekleriyle birlikte medya içeriği sunmayı da planlıyor. Düşen flash bellek fiyatlarına paralel olarak satışlarını arttırmak isteyen üreticiler farklı çözümler üzerinde çalışadursun, Sony'nin MicroVault Click serisi USB bellekleriyle birlikte bazı sinema filmlerini hediye ederek içerik ve yarıiletken çözümleri arasında sinerji yaratmayı hedeflediği bildiriliyor.

USB bellekleriyle birlikte "Thriller", "Da Vinci Şifresi " ve "Siyah Giyen Adamlar " filmlerini satacak olan Sony'nin Thriller için 19.99$, Da Vinci Şifresi ve Siyah Giyen Adamlar içinse 29.99$'lık yurt dışı fiyatı belirlediği ifade ediliyor.