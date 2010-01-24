Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, VAIO CW serisi dizüstü bilgisayarlarında Core i5 işlemci güncellemesi yaptı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
26,6b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony, VAIO CW serisi dizüstü bilgisayarlarında Core i5 işlemci güncellemesi yaptı
Tam Boyutta Gör

VAIO serisi ile dizüstü bilgisayar pazarının güçlü isimlerinden biri olan Sony, ürün gamında güncellemeye giderek CW modellerine performans dopingi yaptı. Taşınabilirlik, performans ve fiyat dengesinin bir arada hedeflendiği CW serisinin yeni üyelerinde, Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Core i5 işlemcilerini kullanmaya başlayan Sony daha yüksek performans sunmayı hedefliyor.

Sony'den yapılan açıklamaya göre CW serisinin en yeni üyesinde standart olarak 2.53GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle çalışma frekansı otomatik olarak 3.06GHz'e çıkartılabilen Core i5 540M işlemcisine yer veriliyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteğinin sunulduğu yeni model, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç LED backlit ekran ve 500GB kapasiteli sabit disk ile geliyor.

Ekran kartı olarak Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce 310M GPU'sunu kullanna yeni CW modeli bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Diğer özellikleri arasında Blu-ray sürücü, entegre internet kamerası, WiFi ve Bluetooth gibi özelliklere yer verilen dizüstü bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows 7 eşlik ediyor.

Sony VAIO CW serisinin Core i5 takviyeli yeni modeli, yurt dışında 809.99$ seviyesinden başlayan fiyatlarla pazara sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar Ben Hepsisony diye bi firmadan 1900 tl ya aldım Ürün gerçekten süper,,,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitkin 9 yıl
aldıgınız ürün intel core i5 işlemcili miydi? Türkiye'de i5 işlemcili cw serisi satılmıyor diye biliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Mrb Arkadaşlar.Windows 7 için dil sorun değil artık Windows update yaptığınızda ilk açıldıktan sonra size 35 adet opsiyonel update sunacak bunlar dil seçimi istediğiniz dili seçip devam ediyorsunuz.bittiktan sonra dil bölge seçiminden sonra sadece oturum kapatıp açarak yeni seçilen dili aktif yapıyor.Selamlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ender123 9 yıl
Arkadaşlar , sony notebookların yurdışı fiyatları çok ucuz malesef bu fiyatlara türkiyede bulmak mümkün değil. Yurdışından alınca klavyeyi nasıl türkçe yapabiliriz. Bazı markaların tuşları ebayde satılıyordu. Bunları türkiyede bulmak ve değiştirmek mümkün mü? Sony servisi tuş satıyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Honk Kong fiyatı yaklaşık 900$, eğer sana uygun olursa bana da bu modelden Cuma akşamına kadadr getirtebilirsen açıktan 250TL veririm haberin olsun.
Mehmet Kışla
mehmet_kisla yahoo
özellikleri
sonystyle.com.hk/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorkemgorkem 9 yıl
Öncelikle yardımın için teşekürler . 1inde elimde olacak bu laptop 1000dolar a aldım . Senin isteğin konusundada malesef getirtemem nedeni ise ben giderken o tanıdıgıma 1000dolar peşin verdim ama o kişi cok sık çine gidiyor eger birdaha böle bi fırsat olursa haber verebilirm . bir sorum daha olacakdı çinden gelen laptopa window 7 ye nasıl türkçe menu yükleyebilirm bilgin varmı acaba. uluslar arası garantisi olacak herhangi bi sony magazası yardımcı olabilirmi. tekrar tesekürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
CW serisi türkiyede daha yeni yeni satılıyor fiyatları da 2150TL en ucuz. P7450 işlemci ile birlikte,
CW'6 ise sanıyorum i5 işlemci ile geliyor. her türlü kazanclısın bu model ancak mayısta türkiyeye gelir o da ancak 2500-2750TL seviyesinden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LuckyDown 9 yıl

fx57


VAIO serisi ile dizüstü bilgisayar pazarının güçlü isimlerinden biri olan Sony, ürün gamında güncellemeye giderek CW modellerine performans dopingi yaptı. Taşınabilirlik, performans ve fiyat dengesinin bir arada hedeflendiği CW serisinin yeni üyelerinde, Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Core i5 işlemcilerini kullanmaya başlayan Sony daha yüksek performans sunmayı hedefliyor.


Sony'den yapılan açıklamaya göre CW serisinin en yeni üyesinde standart olarak 2.53GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle çalışma frekansı otomatik olarak 3.06GHz'e çıkartılabilen Core i5 540M işlemcisine yer veriliyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteğinin sunulduğu yeni model, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç LED backlit ekran ve 500GB kapasiteli sabit disk ile geliyor.


Ekran kartı olarak Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce 310M GPU'sunu kullanna yeni CW modeli bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Diğer özellikleri arasında Blu-ray sürücü, entegre internet kamerası, WiFi ve Bluetooth gibi özelliklere yer verilen dizüstü bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows 7 eşlik ediyor.


Sony VAIO CW serisinin Core i5 takviyeli yeni modeli, yurt dışında 809.99$ seviyesinden başlayan fiyatlarla pazara sunuluyor.




Tek kelimeyle müthiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koxp94 9 yıl
yurt dışında bedavaya gidiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
Dizüstü platformu gerçekten her geçen gün gelişiyor , hele ki turboboost teknolojisi...
3.06ghz dizüstü platformundaki bir işlemci için gerçekten müthiş bir çalışma frekansı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26596 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Notebook, laptop ve
2 etiket daha sony dizüstü bilgisayar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Casper Nirvana Core i7 (CPQ-I720-4L25) video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim