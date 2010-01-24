Sony, VAIO CW serisi dizüstü bilgisayarlarında Core i5 işlemci güncellemesi yaptı

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VAIO serisi ile dizüstü bilgisayar pazarının güçlü isimlerinden biri olan Sony, ürün gamında güncellemeye giderek CW modellerine performans dopingi yaptı. Taşınabilirlik, performans ve fiyat dengesinin bir arada hedeflendiği CW serisinin yeni üyelerinde, Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Core i5 işlemcilerini kullanmaya başlayan Sony daha yüksek performans sunmayı hedefliyor.

Sony'den yapılan açıklamaya göre CW serisinin en yeni üyesinde standart olarak 2.53GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle çalışma frekansı otomatik olarak 3.06GHz'e çıkartılabilen Core i5 540M işlemcisine yer veriliyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteğinin sunulduğu yeni model, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç LED backlit ekran ve 500GB kapasiteli sabit disk ile geliyor.

Ekran kartı olarak Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce 310M GPU'sunu kullanna yeni CW modeli bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Diğer özellikleri arasında Blu-ray sürücü, entegre internet kamerası, WiFi ve Bluetooth gibi özelliklere yer verilen dizüstü bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows 7 eşlik ediyor.

Sony VAIO CW serisinin Core i5 takviyeli yeni modeli, yurt dışında 809.99$ seviyesinden başlayan fiyatlarla pazara sunuluyor.