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Sparkle, GeForce GTS 250 Calibre modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Sparkle, Nvidia'nın resmi lansmanı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen GeForce GTS 250 modelini de Calibre kulübüne dahil etti. Firmanın Calibre X250 modelinin bellek kapasitesine göre 512MB/1GDDR3 bellekli iki farklı versiyonu bulunuyor. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'sundan güç alan ekran kartı, serinin diğer üyeleri gibi sahip olduğu özel soğutucusu ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Nvidia GeForce GTS 250 modelini temel alan Sparkle Calibre X250, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip. Üzerinde firmanın Dual Fly Fan sistemi adını verdiği açıları ayarlanabilir çift fanlı soğutucu bulunan ekran kartının, Nvidia'nın standart soğutuculu referans modeline göre daha serin çalıştığı belirtiliyor. Öte yandan Sparkle kartın kutu içeriğie geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Spa OC Tuner isimli yeni VGA aracını da dahil etmiş.

Sparkle'ın SPA OC Tuner yazılımı sayesinde ekran kartının saat hızlarını kullanıcılar ön-tanımlı üç farklı ayar ekseninde belirleyebiliyor. Standart, Overclock ve Green olmak üzere detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabileceğiniz üç farklı saat hızı ayarı ile kullanılabilen ekran kartı, Standart ayarda Nvidia'nın belirlediği saat hızlarında gelirken, Overclock seçeneğinde Sparkle'ın belirlediği üst hıza çıkıyor, Green modunda ise düşük güç tüketimi için saat hızları aşağı çekiliyor.

Siyah renkli baskılı devresiyle şık bir görünüme sahip olan ekran kartı, Nvidia'nın CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunuyor. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartının üzerinde DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer verilmiş. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması planlanan Sparkle'ın X250 kod adını taşıyan Calibres serisi yeni ekran kartı için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisinin olmadığını da belirtelim.

Sparkle, GeForce GTS 250 Calibre modelini duyurdu
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yc#1 10 yıl
Grren modunda (2D) saat hızları oldukça düşük, bu da sessizlik ve güç tüketimi açısından son derece olumlu.
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rextr 10 yıl
Calibre'nin fanları çok güzel diyenler, kullandıklarından mı söylüyor, yoksa tipine bakarak mı.., çok merak ediyorum... Bu tip yorumlar yüzünden ben de calibre sahibi oldum ve çok pişmanım.
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husNUKE 10 yıl
ayrıca dönüştürücü kullanmanın bir dezavantajı da , DVI çıkış arıza yaparsa bu kez hem DVI hem de VGA çıkış bozulmuş oluyor
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Neden VGA koyuyorlar

Zaten kutuda DVI > VGA dönüştürücü gelmiyor mu ?
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MÜŞAVİR 10 yıl
Orjinalden alıntı: *Furious*

Neden VGA koyuyorlar

Zaten kutuda DVI > VGA dönüştürücü gelmiyor mu ?


Yeni aldığım HD4830 (saphhire) dada aynı çıkışlar var (dönüştürücü yoktu kutu içeriğinde) ve dönüştürücü kullanmaktansa direkt bu şekilde gelmesi hem görsel açıdan hemde ıvır-zıvır kalabalığı yapmaması açısından daha iyi.
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