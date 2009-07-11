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Spire BlackMoon XP serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Spire BlackMoon XP serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Çin merkezli komponent üreticisi Spire, BlackMoon XP isimli yeni güç kaynağı ailesini duyurdu. 600 Watt ve 700 Watt'lık modellerden oluşan yeni güç kaynağı serisinin özellikle profesyonel kullanıcılar ve bilgisayarında en iyisini isteyenler için hazırlandığı belirtiliyor. Modüler kablo yönetimiyle kasa içi soğutmaya katkı sağlayan yeni güç kaynaklarının, ATX 12V V2.3 standartları ekseninde hazırladığı belirtilirken %85+ seviyesinde verimlilik sundukları dolayısıyla 80Plus Bronz sertifikasına sahip oldukları açıklandı.

Çift 12v rail hattı ile gelen ve Quad SLI kurulumuna olanak tanıyan yeni güç kaynaklarında soğutma için 21dbA gürültü yarattığı belirtilen 120mm'lik fan kullanılıyor. Kısa devre ve aşırı yükleme gibi olağan dışı durumlara karşı koruma tedbirleriyle donatılan BlackMoon XP serisi güç kaynaklarının 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sunduğu ve iki yıllık garant ile kullanıma sunulacakları belirtiliyor. Spire tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni güç kaynaklarının fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Spire BlackMoon XP serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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@nano@ 10 yıl
@fx57 quad slı değilde quad cf yada triple slı olması lazım
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Tatar* 10 yıl
ÇİN MALI
çin merkezli olmayan donanım kalmıycak yakında
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dreamblue35 10 yıl
fiyatının olmayışı demek baya külfetli geliş demek gibi geliyor bana
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Fryderyk Chopin 10 yıl
bız 850 watt sudan ucuza kullanıyoruz bunun fıyatı yuksek olsa ne olacak
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