Spire, RFID teknolojili harici disk kutusunu tanıttı

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Komponent üreticisi Spire, 2.5-inç boyutundaki depolama sürücüleri için hazırladığı EZvault RFID isimli harici disk kutusunu duyurdu. Hem mekanik tabanlı geleneksel diskler hem de NAND flash tabanlı yeni nesil SSD sürücüleriyle uyumlu olan disk kutusunu benzerlerinden ayıran en önemli özellik olarak, RFID (Radio Frequency Identification) kilit mekanizması gösterilebilir. Peki bu özellik ne işe yarıyor diye merak edenler için disk içerisindeki bilgilere, kutu ile birlikte gelen anahtar dışında ulaşılamayacağını dolayısıyla yüksek güvenlik vaad eden bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

145 x 81 x 18.5mm boyutlarında olan ve yapısında Alüminyum alaşım kullanılan EZvault RFID, aletsiz disk kurulumuna da olanak tanıyor. SATA uyumlu depolama sürücüleriyle çalışan ve hata öncesi kullanım süresi üç yıl larak açıklanan disk kutusu, One Touch fonksiyonu ile tek tuşla yedek alma yeteneğine de sahip. Satışına önümüzdeki ay başlanacak Spire EZvault RFID, 23$ seviyesinden satışa sunulacak.

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