SSD yarışına katılan yeni isim Almanya merkezli takeMS oldu

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi takeMS, geleceğin depolama teknolojisi olarak görülen SSD'lerin artan popülaritesinden faydalanmayı umarak SSD pazarına adım atıyor. Firma yaptığı açıklama ile 2.5" boyutunda üç yeni SSD modelini duyurdu. Tamamı MLC (Multi-Level Cell) NAND flash bellek yongası kullanan SSD'ler, 32GB, 64GB ve 128GB'lık depolama kapasitesine sahipler. Kapasitesine göre 60 gram ve 75 gram ağırlığıda olan yeni SSD'lerin SATA-II uyumlu olduğu ve mini USB portunu desktelediği belirtiliyor.

Yeni SSD'lerin açıklanan özelliklerine göre veri transfer hızı 150MB/sn seviyesine kadar çıkabiliyor. Avrupa fiyat listelerinde görünmeye başlayan yeni SSD'lerin fiyatları ise 32GB, 64GB ve 128GB'lık modellerini sırasıyla 94.55, 149.17 ve 270.06 Avro seviyesinden bulabilmek mümkün.

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