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SSD yarışına katılan yeni isim Almanya merkezli takeMS oldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SSD yarışına katılan yeni isim Almanya merkezli takeMS oldu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi takeMS, geleceğin depolama teknolojisi olarak görülen SSD'lerin artan popülaritesinden faydalanmayı umarak SSD pazarına adım atıyor. Firma yaptığı açıklama ile 2.5" boyutunda üç yeni SSD modelini duyurdu. Tamamı MLC (Multi-Level Cell) NAND flash bellek yongası kullanan SSD'ler, 32GB, 64GB ve 128GB'lık depolama kapasitesine sahipler. Kapasitesine göre 60 gram ve 75 gram ağırlığıda olan yeni SSD'lerin SATA-II uyumlu olduğu ve mini USB portunu desktelediği belirtiliyor.

Yeni SSD'lerin açıklanan özelliklerine göre veri transfer hızı 150MB/sn seviyesine kadar çıkabiliyor. Avrupa fiyat listelerinde görünmeye başlayan yeni SSD'lerin fiyatları ise 32GB, 64GB ve 128GB'lık modellerini sırasıyla 94.55, 149.17 ve 270.06 Avro seviyesinden bulabilmek mümkün.

SSD yarışına katılan yeni isim Almanya merkezli takeMS oldu
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SSD yarışına katılan yeni isim Almanya merkezli takeMS oldu
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sertacaygun 10 yıl
3-4 sene daha elimiz HDD'lere mahkûm sanki...
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fss1403 10 yıl
Bir sürü üretici var ama hala fiyatlar fahiş. Hala almak için çok erken. Ama ilerde deli gibi indirim yapacaklar mecbur.
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Batuist 10 yıl
şimdilik işletim sistemi ve programları kursam bir tanesine yeterdi...
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max975 10 yıl
ssd çok çeşitli firma desteği ile gelecek ama birde satabilse.
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Confusion 10 yıl
firma sayısının ve teknolojisinin hızla artmasına rağmen son kullanıcıya yansıyan fiyatlardaki düşüşün yavaşlığı bence sorunlu bir durum.

son kullanıcının çeşitli yöntemlerle teşvik edilip: talebinin arttırılması lazım
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ooppss 10 yıl
vista ve win7 nin hdd ihtiyacı düşünüldüğünde
120 gb tan düşük bir kapasite almak anlamsız görünüyor..
120 gb lık ssd ler makul fiyata gelirse özellikle dizüstüler için alınması cazip hale gelebilir.. masaüstüler için ise hala raid hdd ler daha anlamlı görünüyor..
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husNUKE 10 yıl
hız olarak iddialı ürünler değil,fiyatları da uygun değil, IOPS değeri yüksek olduğu için mi boyle fiyatlandırdılar acaba
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Susturucu10Şanlı 10 yıl
1sene içinde fiyatlarda büyük düşüş olur bu hızla giderse...
256lık 2adet hızlısından 1sene sonra alacağım inşallah.....
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xtreme55 10 yıl
Ben bu yılın son ayından itibaren fiyatta büyük düşüşler bekliyorum, bence daha da kısa bir süre içinde alabileceğiz..
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veyselkoyuncu 10 yıl
Hadi bakalım yeni rakipler, yeni fiyat indirimleri demek. Bu hızla giderse 1-2 seneye ssd kullanmaya başlıyacağız inşallah. :)
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