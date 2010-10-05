Star Paket'te Sürpriz Yok Dakika Çok!

İşTcell’den ayda 79 TL’ye rahat rahat konuşturan Star Paket

Turkcell kalitesiyle dakika hesabı yapmadan konuşmak isteyen kurumsal müşteriler, ayda sadece 79 TL ödeyerek şirket içi ve şebeke içi 5000’er dakika, diğer operatörler ve sabit hatlarla ise toplam 3000 dakika görüşebiliyor. Üstelik 12 ay taahhüt verenler yüzde 15’lik ek indirimden de yararlanabiliyor

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell’in iş dünyasına açılan kapısı İşTcell, hesabını bilen kurumsal müşterilerini Star Paketavantajlarından faydalanmaya davet ediyor. Yurt içi iletişim maliyetlerini kontrol altına almak isteyen kurumsal faturalı hat sahipleri, Star Paket’e ayda hat başına 79 TL gibi avantajlı bir fiyata abone olabiliyor.

Turkcell Kurumsal Müşteriler Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Sayın, konuyla ilgili açıklamasında İşTcell olarak uzun zamandır firmaların tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak hesaplı paketler sunduklarını belirterek şöyle devam etti:

“Ayda 79 TL gibi son derece cazip bir fiyata sunduğumuz Star Paket de firmalara yurtiçi iletişim maliyetlerinin kontrolü açısından büyük avantaj sağlıyor, dakika hesabı yapmadan rahat rahat konuşma fırsatı sunuyor. İşTcell olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladığımız hesaplı tarifelerimizin yanı sıra, İşteKazan gibi sürekli yenilenen ve zengileşen avantajlar dünyası ve toplu telekom çözümlerimiz ileişletmelerin gücüne güç katmaya devam edeceğiz.”

Yüzde 15 indirim fırsatı

Star Paket kullanıcıları ayda sadece 79 TL karşılığında şirkete kayıtlı diğer hatlarla 5000, tüm Turkcell’lilerle 5000, diğer operatörlerin müşterileriyle ve sabit hatlarla toplam 3000 dakika rahat rahat konuşabiliyor. Üstelik Star Paket’i 12 ay taahhütle alanlar, hiçbir sürprizle karşılaşmadan ve dakika hesabı yapmadan konuşabilmenin yanı sıra yüzde 15’lik indirim fırsatından da yararlanabiliyor.

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