Star Wars Jedi Survivor nasıl olmuş? İlk oyunun eksiklerini kapatabilmiş mi?

Bu videomuzda Star Wars Jedi Fallen Order'ın devam oyunu olan Star Wars Jedi Survivor'ın iyi ve kötü yanlarını konuşuyoruz. Detayları videomuzda bulabilirsiniz.

Bu videomuzda önümüzdeki günlerde çıkış yapacak olan Star Wars Jedi Survivor’ın artı ve eksilerini konuşuyoruz. Star Wars Jedi Survivor, yayıncılığını Electronic Arts’ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertaintment’ın yaptığı hikaye odaklı bir açık dünya aksiyon oyunu. Devam oyununda önceki oyunun yarım kalmışlıklarını çok güzel tamamlayan, çeşitli yenilik ve geliştirmeler sunan keyifli bir deneyüm sizleri bekliyor. Oyuna şu anda PC, PlayStation ve Xbox üzerinden ulaşabilirsiniz.

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