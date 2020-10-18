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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Su parkları için hiper gerçekçi robot yunus geliştirildi

    Edge Innovations şirketi, su parklarında şov yapmak üzere geliştirdiği son derece gerçekçi robot yunusları duyurdu. Şirket bu tür robotların, tutsak hayvanların yerini alabileceğine inanıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Su parkları için hiper gerçekçi robot yunus geliştirildi
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    Amerikan mühendislik şirketi Edge Innovations, gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen bir robot yunus geliştirdi. Bu robot yunusların su parklarındaki gerçek yunusların yerini alması hedefleniyor.

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    Fiyatı 3 ila 5 milyon dolar arasında

    Şirket, Hollywood filmlerinde her yerde bulunan animatronik robotların, zaman ilerledikçe, yaşayan tutsak deniz hayvanlarının yerini alabileceğini umuyor. Edge Innovations CEO'su Walt Conti'ye göre, çeşitli deneylerde ve şovlarda kullanılan yaklaşık 3.000 yunustan bahsediyoruz. Animatronic robotlar bir fark yaratabilir. Örneğin, yaklaşık 20 Avrupa eyaleti, sirklerde vahşi hayvanların bulunmasını çoktan yasaklamış veya kısıtlamış durumda.

    Robot yunusun uzunluğu 2,5 metre, ağırlığı 250 kilogram. Cildi tıbbi sınıf silikondan yapılmış ve fiyatı 3 ila 5 milyon dolar arasında. Edge Innovations, bir gün robotik büyük beyaz köpekbalıklarının ve hatta milyonlarca yıl önce yaşamış Jurassic sürüngenlerin bulunduğu bir havuzda herkesin yüzebileceğine inanıyor. Edge Innovations  ayrıca Hollywood'un gişe rekorları kıran filmleri “Free Willy”, “Deep Blue Sea” ve “Anaconda” da kullanılan su yaratıklarını tasarladı.



    https://www.reuters.com/article/us-tech-conservation-robot-dolphin/the-robot-dolphin-that-could-replace-captive-animals-at-theme-parks-one-day-idUSKBN26Z1QV Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    th9 4 gün (düzenlendi) en beğenilen gokhanvai
    insanlar hayvanat bahçesine gitmezse zaten kapanır,bunun için robota gerek yok
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    lucifered 3 gün
    Kafese kapatmakla aynı mantık olduğunu düşünüyorum bu şeye benziyor veganların vejeteryanların vegi burger yemesi gibi
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    DH Misafiri 4 gün
    Yunuslar da işsiz kaldı...
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    Formani 4 gün
    Fiyatını hak ediyor
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Adamlar 5 miilyon birime robot yunus alıyor arkadaş, ya biz?
    Şu kafayı yaşayayım dedim bir an.

    İnanılmaz güzel görünüyor. Bir de kumanda yerine yapay zeka olsaydı. Onu da yaparlar ilerde gerçi.
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    Ufocu (Hasan OK) 4 gün
    Suyun altında yüzen yunus u R/F Uzaktan kumanda ile nasıl yönetiyor ? Su altında Radyo dalgaları çalışmaz
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 4 gün Ufocu
    rc kontrol unitesi suyun dışında kablo ile iceri veriliyor
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    interwap (Volkan ) 4 gün Ufocu
    Düşük frekanslar çalışır.
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    BDGN (Berkay Doğan) 4 gün
    Amerika yunus kıyımlarını durduramadı demek ki robot yunus için alarma geçtiler başarılı olmuş. Umarım yunus katliamlarının önüne geçer.
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    monacomen 4 gün
    Sanırım en çok deniz savaşlarında kullanılacak bunlar. Bir torpido atmak için bir denizaltı, onlarca eleman ve yakıt ve istihbarat şu bu gerekirken şimdi patlayıcı yüklü robot yunuslar ile askeri gemiler kolaylıkla batırılabilir.
    Yanıtla +1
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    DaRkFoX 4 gün
    Umarım tez zamanda esaret altındaki tüm yunusları, ve geriye kalan tüm hayvanları onların yerini alarak esaretten kurtarabilir bu robotlar.
    Yanıtla +1
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 gün
    Fiyatı düşerse çatımdaki havuza bir tane almayı düşünüyorum.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 4 gün
    Tüm hayvanat bahçesindeki hayvanlar için de yapılsın. Hayvanları korumak ayrı, onları kafese kapatım millete maymun etmek ayrı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    th9 4 gün gokhanvai
    insanlar hayvanat bahçesine gitmezse zaten kapanır,bunun için robota gerek yok
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    2072 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Edge Innovations, robot yunus ve
    5 etiket daha su parkları deniz hayvanları sirk animatronik robot Bilim ve Teknoloji
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