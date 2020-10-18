Su parkları için hiper gerçekçi robot yunus geliştirildi

Amerikan mühendislik şirketi Edge Innovations, gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen bir robot yunus geliştirdi. Bu robot yunusların su parklarındaki gerçek yunusların yerini alması hedefleniyor.İlginizi Çekebilir Bilim insanları, ahşabı şeffaf cama dönüştüren teknoloji geliştirdi
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Fiyatı 3 ila 5 milyon dolar arasında
Şirket, Hollywood filmlerinde her yerde bulunan animatronik robotların, zaman ilerledikçe, yaşayan tutsak deniz hayvanlarının yerini alabileceğini umuyor. Edge Innovations CEO'su Walt Conti'ye göre, çeşitli deneylerde ve şovlarda kullanılan yaklaşık 3.000 yunustan bahsediyoruz. Animatronic robotlar bir fark yaratabilir. Örneğin, yaklaşık 20 Avrupa eyaleti, sirklerde vahşi hayvanların bulunmasını çoktan yasaklamış veya kısıtlamış durumda.
Robot yunusun uzunluğu 2,5 metre, ağırlığı 250 kilogram. Cildi tıbbi sınıf silikondan yapılmış ve fiyatı 3 ila 5 milyon dolar arasında. Edge Innovations, bir gün robotik büyük beyaz köpekbalıklarının ve hatta milyonlarca yıl önce yaşamış Jurassic sürüngenlerin bulunduğu bir havuzda herkesin yüzebileceğine inanıyor. Edge Innovations ayrıca Hollywood'un gişe rekorları kıran filmleri “Free Willy”, “Deep Blue Sea” ve “Anaconda” da kullanılan su yaratıklarını tasarladı.
https://www.reuters.com/article/us-tech-conservation-robot-dolphin/the-robot-dolphin-that-could-replace-captive-animals-at-theme-parks-one-day-idUSKBN26Z1QV Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Şu kafayı yaşayayım dedim bir an.
İnanılmaz güzel görünüyor. Bir de kumanda yerine yapay zeka olsaydı. Onu da yaparlar ilerde gerçi.
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