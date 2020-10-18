Su parkları için hiper gerçekçi robot yunus geliştirildi

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Amerikan mühendislik şirketi Edge Innovations, gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen bir robot yunus geliştirdi. Bu robot yunusların su parklarındaki gerçek yunusların yerini alması hedefleniyor.

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Fiyatı 3 ila 5 milyon dolar arasında

Şirket, Hollywood filmlerinde her yerde bulunan animatronik robotların, zaman ilerledikçe, yaşayan tutsak deniz hayvanlarının yerini alabileceğini umuyor. Edge Innovations CEO'su Walt Conti'ye göre, çeşitli deneylerde ve şovlarda kullanılan yaklaşık 3.000 yunustan bahsediyoruz. Animatronic robotlar bir fark yaratabilir. Örneğin, yaklaşık 20 Avrupa eyaleti, sirklerde vahşi hayvanların bulunmasını çoktan yasaklamış veya kısıtlamış durumda.

Robot yunusun uzunluğu 2,5 metre, ağırlığı 250 kilogram. Cildi tıbbi sınıf silikondan yapılmış ve fiyatı 3 ila 5 milyon dolar arasında. Edge Innovations, bir gün robotik büyük beyaz köpekbalıklarının ve hatta milyonlarca yıl önce yaşamış Jurassic sürüngenlerin bulunduğu bir havuzda herkesin yüzebileceğine inanıyor. Edge Innovations ayrıca Hollywood'un gişe rekorları kıran filmleri “Free Willy”, “Deep Blue Sea” ve “Anaconda” da kullanılan su yaratıklarını tasarladı.

https://www.reuters.com/article/us-tech-conservation-robot-dolphin/the-robot-dolphin-that-could-replace-captive-animals-at-theme-parks-one-day-idUSKBN26Z1QV

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