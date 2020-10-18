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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony'den, PlayStation'daki ses kaydetme işlevi hakkında açıklama: Denetleme için kullanılacak

    Sony'den PlayStation modellerine gelecek olan yeni sesli sohbet işleviyle ilgili açıklama geldi. Şirkete göre bu işlev taciz ve hakaretle mücadele için de kullanılacak.
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    Oyun Konsolları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sony'den, PlayStation'daki ses kaydetme işlevi hakkında açıklama: Denetleme için kullanılacak
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    PlayStation geliştiricileri, konsollarda kullanılacak sesli sohbet ve ses kayıt özelliğinin ayrıntılarını paylaştı. Bir Sony sözcüsü, şirketin bu önemli konuyla ilgili tüm detayları açıklamadığı için özür diledi.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk: Mars'taki ilk yerleşik üs, gezegenin kuzey bölgelerinde inşa edilmeli"

    Konuşmaların son 5 dakikası kaydedilecek

    Anlaşıldığı üzere, özellik sadece PS5'te değil, aynı zamanda PS4'te de mevcut olacak. Geliştiriciler bu özelliğin, farklı platform sahiplerinin birbirleriyle iletişim kurabilmeleri nedeniyle geliştirildiğini belirtiyorlar. Sony ayrıca ses kaydının sürekli olarak yapılmayacağını, bu işlevin yalnızca taciz ve hakaretlerle mücadele için kullanılacağını açıkladı. Buna paralel olarak cihazların, konuşmaların son beş dakikalık kısmının bir kaydını hafızada tutacağına dikkat çekilmiş.

    Sony'den, PlayStation'daki ses kaydetme işlevi hakkında açıklama: Denetleme için kullanılacak
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    Şikayette bulunmak için, kullanıcının 40 saniyelik bir sohbet pasajı göndermesi gerekecek. Moderatörlerin içeriği anlayabilmesi için 20 saniyelik konuşmanın yanı sıra, diyaloğun 10 saniye öncesi ve 10 saniye sonrası da mevcut olmalı. Verge kıdemli editörü Tom Warren, Microsoft'un da Xbox konsolları için benzer bir özellik üzerinde çalıştığını söyledi ve moderasyonun tüm oyun endüstrisinin ortak bir sorunu olduğunu dile getirdi.



    https://blog.playstation.com/2020/10/16/details-on-new-voice-chat-functionality-coming-to-ps5/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    joven 4 gün en beğenilen
    Ağzı bozuk reziller edebiyle oyun oynamayı belki öğrenmek zorunda kalırlar yoksa bunların adam olacağı falan yok
    Yanıtla +22
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    th9 4 gün crazywinner3
    2 iqlular gelmiş yine
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    crazywinner3 4 gün
    Saçmalığa bak ağız tadıyla sövemeyeceksem napayım sesli sohbeti ben
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    dımmışali (durmuş bahça) 23 sa.
    Şimdi onlar düşünsün.
    Yanıtla
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    mczaga 3 gün
    Ee küfür ettim diyelim ne yapacaklar?
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    fotifoti (foti ) 4 gün
    bu w jenerasyonunu keçiler mi yetiştiriyor? küfür etmek güzel bir şey değildir gençler. Güzel düşünün, güzel konuşun. küfür savunulduğunu yeni görüyorum
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    gently weeps (kaan tuncel) 4 gün
    Mantıklı hareket gelene geçene söven veletlere yer kalmaz umarım
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    emre1393 (Emre K......) 4 gün
    ne yani birileri oturup milletin birbirine sövdüğü kayıtları mı dinleyecek
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    joven 4 gün en beğenilen
    Ağzı bozuk reziller edebiyle oyun oynamayı belki öğrenmek zorunda kalırlar yoksa bunların adam olacağı falan yok
    Yanıtla +22
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    crazywinner3 4 gün
    Saçmalığa bak ağız tadıyla sövemeyeceksem napayım sesli sohbeti ben
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    WienerWald (Arda ) 4 gün
    MS tarafı sessiz bekleyişi sürdürüyor ya da haber yapılmıyor.
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    Rachsuchtig 4 gün WienerWald
    MS kozları erken oynadı. Sony akıllılık etti bekledi çıkışına 1 ay kala her gün bir haberi çıkıyor heyecanı taze tutuyor
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