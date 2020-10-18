Sony'den, PlayStation'daki ses kaydetme işlevi hakkında açıklama: Denetleme için kullanılacak

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PlayStation geliştiricileri, konsollarda kullanılacak sesli sohbet ve ses kayıt özelliğinin ayrıntılarını paylaştı. Bir Sony sözcüsü, şirketin bu önemli konuyla ilgili tüm detayları açıklamadığı için özür diledi.

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Konuşmaların son 5 dakikası kaydedilecek

Anlaşıldığı üzere, özellik sadece PS5'te değil, aynı zamanda PS4'te de mevcut olacak. Geliştiriciler bu özelliğin, farklı platform sahiplerinin birbirleriyle iletişim kurabilmeleri nedeniyle geliştirildiğini belirtiyorlar. Sony ayrıca ses kaydının sürekli olarak yapılmayacağını, bu işlevin yalnızca taciz ve hakaretlerle mücadele için kullanılacağını açıkladı. Buna paralel olarak cihazların, konuşmaların son beş dakikalık kısmının bir kaydını hafızada tutacağına dikkat çekilmiş.

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Şikayette bulunmak için, kullanıcının 40 saniyelik bir sohbet pasajı göndermesi gerekecek. Moderatörlerin içeriği anlayabilmesi için 20 saniyelik konuşmanın yanı sıra, diyaloğun 10 saniye öncesi ve 10 saniye sonrası da mevcut olmalı. Verge kıdemli editörü Tom Warren, Microsoft'un da Xbox konsolları için benzer bir özellik üzerinde çalıştığını söyledi ve moderasyonun tüm oyun endüstrisinin ortak bir sorunu olduğunu dile getirdi.

https://blog.playstation.com/2020/10/16/details-on-new-voice-chat-functionality-coming-to-ps5/

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