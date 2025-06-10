NASA ve Pentagon, SpaceX'e alternatif arıyor

Çatışma, Trump'ın SpaceX ile yaptığı federal sözleşmeleri iptal etme tehditiyle tırmandı. Musk da karşılık olarak NASA'nın astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyan Dragon kapsülünü devre dışı bırakma tehdidinde bulundu ancak kısa sürede geri adım attı.
Rakip şirketler ile görüşmeler yapıldı
Bu gelişme, NASA ve Pentagon'da ciddi bir alarma neden oldu. NASA, astronot taşımacılığı ve ISS ile bağlantı için sadece SpaceX'e güveniyor; Pentagon da hassas askeri uyduların fırlatılmasında büyük ölçüde SpaceX'e bağımlı durumda.
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.