NASA ve Pentagon, SpaceX'e alternatif arıyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör NASA ve Pentagon yetkilileri, Başkan Donald Trump ile SpaceX CEO'su Elon Musk arasında artan tartışmaların ardından, SpaceX'e olan bağımlılığı azaltmak amacıyla alternatif uzay taşıma seçeneklerini hızlandırma çağrısında bulundu.

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Çatışma, Trump'ın SpaceX ile yaptığı federal sözleşmeleri iptal etme tehditiyle tırmandı. Musk da karşılık olarak NASA'nın astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyan Dragon kapsülünü devre dışı bırakma tehdidinde bulundu ancak kısa sürede geri adım attı.

Rakip şirketler ile görüşmeler yapıldı

Bu gelişme, NASA ve Pentagon'da ciddi bir alarma neden oldu. NASA, astronot taşımacılığı ve ISS ile bağlantı için sadece SpaceX'e güveniyor; Pentagon da hassas askeri uyduların fırlatılmasında büyük ölçüde SpaceX'e bağımlı durumda.

Tam Boyutta Gör Bu riskleri gören yetkililer, Rocket Lab, Stoke Space ve Jeff Bezos'un Blue Origin firmalarıyla temasa geçerek roket ve uzay araçları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Sierra Space'in geliştirilen Dream Chaser kargo aracı için NASA ile görüşmeler yapıldı. Uzay ajansları, tek bir firmaya olan bağımlılığın tehlikelerinin üzerinde durarak daha rekabetçi ve çeşitlendirilmiş bir uzay endüstrisi stratejisini benimsemeye çalışıyor.

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