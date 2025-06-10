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    NASA ve Pentagon, SpaceX'e alternatif arıyor

    NASA ve Pentagon, Trump ile Musk arasındaki gerilim sonrası SpaceX'e olan bağımlılığı azaltmak için alternatif uzay firmalarıyla görüşmelere başladı.            

    NASA ve Pentagon, SpaceX'e alternatif arıyor Tam Boyutta Gör
    NASA ve Pentagon yetkilileri, Başkan Donald Trump ile SpaceX CEO'su Elon Musk arasında artan tartışmaların ardından, SpaceX'e olan bağımlılığı azaltmak amacıyla alternatif uzay taşıma seçeneklerini hızlandırma çağrısında bulundu.

    Çatışma, Trump'ın SpaceX ile yaptığı federal sözleşmeleri iptal etme tehditiyle tırmandı. Musk da karşılık olarak NASA'nın astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyan Dragon kapsülünü devre dışı bırakma tehdidinde bulundu ancak kısa sürede geri adım attı.

    Rakip şirketler ile görüşmeler yapıldı

    Bu gelişme, NASA ve Pentagon'da ciddi bir alarma neden oldu. NASA, astronot taşımacılığı ve ISS ile bağlantı için sadece SpaceX'e güveniyor; Pentagon da hassas askeri uyduların fırlatılmasında büyük ölçüde SpaceX'e bağımlı durumda.

    NASA ve Pentagon, SpaceX'e alternatif arıyor Tam Boyutta Gör
    Bu riskleri gören yetkililer, Rocket Lab, Stoke Space ve Jeff Bezos'un Blue Origin firmalarıyla temasa geçerek roket ve uzay araçları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Sierra Space'in geliştirilen Dream Chaser kargo aracı için NASA ile görüşmeler yapıldı. Uzay ajansları, tek bir firmaya olan bağımlılığın tehlikelerinin üzerinde durarak daha rekabetçi ve çeşitlendirilmiş bir uzay endüstrisi stratejisini benimsemeye çalışıyor.
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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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