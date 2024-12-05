JNLP nedir, nasıl açılır? Jnlp dosyasını açma yöntemleri

- JNLP dosyası nedir 📂
- JNLP dosyası nasıl açılır 🖱️
- Java Web Start ile JNLP dosyasını açma ⬇️
- Metin düzenleyici ile JNLP uzantılı dosyayı açma ⬇️
- JNLP dosyası açılmıyor, neden 🤔
- Yorumlar
Yazılım sektöründe Java programlama dili yoğun bir şekilde kullanılır. Bu programın dosyaları çeşitli uzantılarla kaydedilir. Bu bağlamda JNLP de sıkça merak edilen dosya formatlarından biridir. Özellikle JNLP dosyası nasıl açılır, e-Devlet e-imza jnlp dosyasını açmak için hangi program kullanılır kullanıcıların en çok merak ettiği konudur. JNLP dosyası açma yollarını burada bulabilirsiniz.
JNLP dosyası nedir 📂
JNLP dosyası, ağ üzerinden bir Java programını başlatmak için XML bilgisi içeren Java Web Start (JWS) dosyası olarak ta tanımlanabilir. Java Network Launching Protocol (JNLP) formatında kaydedilir. Bir uygulamayı indirmek ve çalıştırmak için bir uygulama dağıtım teknolojisi olan Java Web Start (JWS) teknolojisi tarafından kullanılır. JNLP uzantılı dosya, programın indirildiği ve yerel makinede başlatıldığı sunucunun uzak adresini içerir.
JNLP dosyaları, kullanıcı tarafından okunabilen metin biçiminde saklanan XML dosyaları olarak kaydedilir. XML dosyası, ağ üzerinden Java uygulamasını başlatmak ve yürütmek için kullanılan bilgilere sahiptir. JWS, web sayfası bağlantısına tıklayarak uygulamaları başlatmanızı sağlar. Uygulama, kullanıcı bilgisayarına henüz indirilmemişse indirilir.
JNLP dosyası nasıl açılır 🖱️
Java Web Start ile JNLP dosyasını açma ⬇️
- JNLP dosyasına sağ tıklayıp Birlikte Aç’ı seçin.
- Başka bir uygulama seç’e tıklayın.
- Bilgisayarınızda bir uygulama seçin seçeneğine tıklayın.
- javaws.exe dosyasını bulun. (C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_361\bin)
- JNLP uzantılı dosyayı seçip Aç’a tıklayın.
Metin düzenleyici ile JNLP uzantılı dosyayı açma ⬇️
- JNLP dosyasına sağ tıklayın.
- Notepad++ ile düzenle’ye tıklayın veya Birlikte Aç’a tıklayıp Notepad’i seçin.
- JNLP dosyası açılacaktır.
- JNLP uzantılı dosyaının içeriğini düzenleyebilirsiniz.
E-imza JNLP dosyası nasıl açılır sıkça merak edilir. e-Devlet’e elektronik imza seçeneğiyle girilmek istediğinde, öncelikle “edevlet-eimza.jnlp” dosyasının indirilmesi gerekir. JNLP dosyasını açabilmek için bilgisayarda Java Runtime Environment (JRE) yüklü olması gerekir. Dosyaya çift tıklayıp ardından Çalıştır’a tıklayarak jnlp dosyasını çalıştırabilirsiniz.
JNLP dosyası telefonda nasıl açılır konusuna gelince, Google Play Store'daki Java Viewer uygulamalarıyla telefondan jnlp dosyalarını açmak mümkün olabilir ama bu dosyalar en sorunsuz şekilde bilgisayardan görüntülenebilir.
JNLP dosyası açılmıyor, neden 🤔
JNLP dosyasını açmak için, bilgisayarınızda Java Runtime Environment (JRE) veya Java Development Kit (JDK) kurulu ve güncel olmalıdır. Ayrıca, Java Web Start’ın etkin ve doğru şekilde yapılandırılmış olması gerekmektedir. JNLP dosyasının açılmıyor olmasının başlıca nedenleri şunlardır:
- Java yüklü değildir: JNLP dosyasını açmak için Java platformu gereklidir. Java yüklü değilse, dosya açılmayacaktır.
- Güvenlik ayarları: İnternet tarayıcısının güvenlik ayarları, JNLP dosyasının çalıştırılmasını engelleyebilir.
- Dosya bozuktur: JNLP dosyaları genelde ufak boyutludur ancak indirme sırasında sorun oluşursa açılmayabilir.
Bu rehber yazıda özellikle e-Devlet'e elektronik imzayla girerken karşılaşılan jnlp uzantılı dosyanın nasıl açılacağı adım adım anlatılmıştır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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