JNLP nedir, nasıl açılır? Jnlp dosyasını açma yöntemleri

Yazılım sektöründe Java programlama dili yoğun bir şekilde kullanılır. Bu programın dosyaları çeşitli uzantılarla kaydedilir. Bu bağlamda JNLP de sıkça merak edilen dosya formatlarından biridir. Özellikle JNLP dosyası nasıl açılır, e-Devlet e-imza jnlp dosyasını açmak için hangi program kullanılır kullanıcıların en çok merak ettiği konudur. JNLP dosyası açma yollarını burada bulabilirsiniz.

JNLP dosyası nedir 📂

Tam Boyutta Gör JNLP açılımı; Java Network Launch Protocol’dür. Java Ağ Başlatma Protokolü ya da kısaca JNLP, Java yürütülebilir dosyayı web veya ağ üzerinden başlatmak için kullanılan bir dosya formatıdır.

JNLP dosyası, ağ üzerinden bir Java programını başlatmak için XML bilgisi içeren Java Web Start (JWS) dosyası olarak ta tanımlanabilir. Java Network Launching Protocol (JNLP) formatında kaydedilir. Bir uygulamayı indirmek ve çalıştırmak için bir uygulama dağıtım teknolojisi olan Java Web Start (JWS) teknolojisi tarafından kullanılır. JNLP uzantılı dosya, programın indirildiği ve yerel makinede başlatıldığı sunucunun uzak adresini içerir.

JNLP dosyaları, kullanıcı tarafından okunabilen metin biçiminde saklanan XML dosyaları olarak kaydedilir. XML dosyası, ağ üzerinden Java uygulamasını başlatmak ve yürütmek için kullanılan bilgilere sahiptir. JWS, web sayfası bağlantısına tıklayarak uygulamaları başlatmanızı sağlar. Uygulama, kullanıcı bilgisayarına henüz indirilmemişse indirilir.