Bilgisayardan silinen dosyaları geri getirme yolları

Bilgisayarda kalıcı silinen dosyaları geri getirmek mümkün müdür? Evet. Windows 10’da silinen dosyaları kurtarmanın ücretsiz birkaç yolu var. Geri Dönüşüm Kutusu’ndan geri yükleme, attrib komutu, önceki sürüme geri yükleme gibi Windows’un dosyalarınızı kurtarmak için sunduğu yerleşik özelliklerin yanı sıra Microsoft veya üçüncü parti veri kurtarma programlarını kullanarak kalıcı olarak silinen dosyaları geri getirme şansına sahipsiniz. Şimdi, silinen dosyaları kurtarma yollarına yakından bakalım:

1. Silinen dosyayı geri getirmek için geri dönüşüm kutusuna bakın 🗑️ Tam Boyutta Gör Silinen dosyaları geri getirme programsız yollarından biri; geri dönüşüm kutusuna bakmaktır. Kurtarmak istediğiniz dosya yakın zamanda silindiyse, Geri Dönüşüm Kutusu’ndan kolayca geri getirebilirsiniz. Silinen dosyaları kurtarmak için şu adımları izleyin: Geri Dönüşüm Kutusu’na çift tıklayın. Silinen dosyalarınızı bulun. Sağ tıklayın ve Geri Yükle’yi seçin veya dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu dışına taşıyın. Geri Dönüşüm Kutusu’nda çok fazla dosya silinmeye hazır duruyorsa, dosyanızı bulamayabilirsiniz; kalıcı olarak silinmiş olabilir. Ayarlarını değiştirerek Geri Dönüşüm Kutusu’nun boyutunu ve dosyaları ne kadar süreyle saklayacağını ayarlayabilirsiniz. Kaybolan dosyalarınız Geri Dönüşüm Kutusu’nda değilse, kurtarmak için başka bir yöntem kullanmanız gerekecek. Kaybolan veya silinen dosyaları geri getirmek için diğer yöntemlere geçin.

2 . Veri kurtarma programı ile kalıcı silinen dosyalar nasıl geri getirilir? 💻 Tam Boyutta Gör Veri kurtarma programları, Geri Dönüşüm Kutusu’ndan veya kalıcı olarak silinen dosyaları geri getirmek için en kolay ve etkili yöntemdir. MiniTool’un ücretsiz veri kurtarma yazılımı Power Data Recovery, Windows bilgisayarda çeşitli veri kaybı durumlarında silinen veya kaybolan kurtarmak için en iyi programlardan biri. Geri dönüşüm kutusundan (Çöp kutusundan), USB’den, flaştan, harici diskten ve diğer depolama aygıtlarından kendiliğinden, taşırken veya başka durumda kaybolan verileri kurtarabiliyor. Silinen videoları geri getirmek için de bu programı kullanabilirsiniz. MiniTool Power Data Recovery ile kalıcı silinen dosyalar nasıl geri getirilir? görelim: Logical Drives seçeneğini seçin. (Formatlanan harddiskten veri kurtarmak için Devices’ı seçmelisiniz.) Dosyalarınızın silindiği diski seçin ve Scan butonuna tıklayın. Bulunan disk bölümlerine göz atarak sizin için gerekli olanı bulun. Kurtarmak istediğiniz tüm dosyaları seçtiğinizden emin olun ve Save’e tıklayın. Yeterli boş alanın olduğu bir sürücü seçin ve onaylamak için OK butonuna tıklayın. Silinen dosyaları geri getirme işleminin tamamlanmasını bekleyin.

3. Dosya geçmişi yedeği ile silinen dosyaları kurtarma ↪️ Tam Boyutta Gör Windows 10, silinen dosyaları geri getirmenize yardımcı olabilecek Dosya Geçmişi adında bir yedekleme ve kurtarma aracı sunuyor. Windows dosya geçmişi yedekleme özelliğiyle silinen dosyaları geri getirme ücretsiz olarak mümkün; nasıl mı? adım adım görelim: Dosya Gezgini simgesine tıklayın ve kurtarmak istediğiniz dosyaları içeren klasörü açın. Giriş sekmesine, ardından Geçmiş butonuna tıklayın. Geri yüklemek istediğiniz dosyaları seçin. Oklara tıklayarak kurtarmak istediğiniz sürümünü arayın. Dosyayı geri getirmek için Geri Yükle butonuna tıklayın. Orijinal dosyayı geri yüklenen sürümle değiştirmeyi, dosyayı atlamayı veya her ikisini de saklamayı seçebilirsiniz.

4. Önceki sürümleri geri yükleme ile yanlışlıkla silinen dosyaları geri getirme ✅ Tam Boyutta Gör Yanlışlıkla silinen dosyaları geri getirme yolu arayanlar için, Windows’un önceki sürümleri geri yükle özelliği çok yardımcı olacaktır. Bu özellik, dosyanın önceden kaydedilmiş bir sürümüne hızlı ve kolay bir şekilde geri dönmenizi sağlar. Bu sürümler Windows geri yükleme noktaları oluşturduğunda kaydedilir. Önceki sürümleri geri yükle özelliğiyle yanlışlıkla silinen dosyalar nasıl geri getirilir? adım adım görelim: Dosya Gezgini’ni açın ve Geri Dönüşüm Kutusu’na gönderilmeden silinen dosyaları içeren klasöre gidin. Kurtarmak istediğiniz öğeye sağ tıklayın ve Önceki sürümleri geri yükle’yi seçin. Dosyanın sürümünü seçin ve Geri Yükle butonuna tıklayın.

5. Windows dosya kurtarma programı ile silinen dosyaları geri getirme 🖥️ Tam Boyutta Gör Windows Dosya Kurtarma uygulaması, Microsoft mağazasından ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir komut satırı aracı. Yanlışlıkla silinen dosyaları kurtarmanın ücretsiz yolunu arıyorsanız, denemelisiniz. Bu araç, fotoğrafları, belgeleri, videoları ve diğer öğeleri kurtarmanıza yardımcı oluyor. Yalnızca harddiskten değil, hafıza kartı gibi harici depolama birimlerinden verileri kurtarmak için de kullanılabilir. Yakın zamanda silinen, bir süre önce silinen, Windows’u formatladıktan sonra silinen, disk bozulduğu için silinen dosyaları kurtarmanız için kapsamlı kurtarma seçeneği sunar. Bu silinen dosyaları geri getirme ücretsiz olmakla birlikte çeşitli komutlar içerir.

6. Silinen dosyaları geri getirme komutu ⌨️ Tam Boyutta Gör Komut istemi aracını Windows bilgisayarınızda silinen dosyaları kurtarmak için kullanabilirsiniz. CMD ile attrib komutu ile silinen dosyalar nasıl geri getirilir? görelim: Komut İstemi’ni açın. chkdsk ‘sürücü harfi’ /f komutunu yazıp Enter’a basın. Komut satırı yeniden görünene kadar Y tuşuna basın. Sürücü harfini yazıp Enter’a basın. Şu komutu girin: attrib Sürücü harfi: attrib –h –r –s /s /d *.*. Bu komutlar silinen dosyalarınızı da içeren gizli klasörleri gösterir. Dosya adları genel biçimde görüntülenir ve istediğiniz verileri geri yükleyebilirsiniz.

7. Yedekleme ve Geri Yükleme ile silinmiş dosyaları kurtarma Tam Boyutta Gör Yedekleme ve geri yükleme, Windows 7, hatta Windows Vista’dan beri olan bir yedekleme özelliği. Windows 10’da da kalıcı olarak silinen dosyaları geri getirmek için birincil yedekleme çözümü olarak tercih ediliyor. Yalnız bu yöntem, dosyalarınız silinmeden önce yedekleme ayarını yaptıysanız işe yarar. Verileriniz kaybolmadan önce yedekleme ve geri yüklemeyi yapılandırdıysanız, aşağıdaki adımları izleyerek silinen dosyalarınızı doğrudan bir yedekten geri yükleyebilirsiniz: Windows tuşu + S’ye basın ve Yedekleme ayarlarını aratın. Yedekleme ve Geri Yükleme’ye tıklayın. Dosyalarımı geri yükle’ye tıklayın. Dosyalara göz at’a tıklayın. Dosyalarınızı bulun ve seçin. İleri’ye tıklayıp dosyaların geri yükleneceği konumu seçin. Geri Yükle’ye tıkladığınızda, silinen dosyalar belirlediğiniz konuma geri gelecektir.

Dosyaların silinmesi her an her seviyede kullanıcının başına gelebilecek kazalardan biri. Yanlışlıkla silme (shift+delete ile dosyayı doğrudan geri dönüşüm kutusuna atma, dosyanın çöp kutusundan silinmesi gibi), virüs saldırısı, diski biçimlendirme (format), işletim sisteminin çökmesi, disk bölümünün bozulması sonucu veya beklenmedik başka bir durumda silinen dosyaları geri getirme işleminin nasıl yapıldığını öğrenmek için bu rehber yazıdaki yöntemlere göz atabilirsiniz.

