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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Super Talent düşük maliyetli USB 3.0 belleklerini duyurdu: 8GB 14$, 16GB 29$

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, düşük maliyetli USB 3.0 belleklerini duyurdu. Express Duo serisi altında hazırlanan 8GB ve 16GB kapasiteli harici depolama sürücüleri, USB 3.0 ara birimi sayesinde 67MB/saniye gibi kendi fiyat segmetnlerinin çok üzerinde dosya transfer hızı sunabiliyorlar.

Super Talent'ın operasyonlardan sorumlu üst yöneticisi CH Lee konuyla ilgili açıklamasında, "USB 3.0 Express Duo muhtemelen şimdiye kadar hazırladığımız en heyecan verici USB bellek. İlk olarak USB 3.0 RAIDDrive sürücülerimizle 300MB/saniye bariyerini aşmıştık, şimdiyse 15 dolar bariyeri kırıyoruz. Bundan sonra USB 2.0 sürücü almak için bir neden olmayacak" ifadelerine yer verdi.

Super Talent, USB 3.0 destekli Express Duo sürücülerinde 8GB'lık modeli 14$, 16GB'lık modeli ise 29$ seviyesinden Kasım ayında satışa sunacak.. Geriye dönük olarak USB 2.0 ara birimiyle de uyumlu olan yeni sürücülerden tam performans almak için, USB 3.0 destekli bir anakarta veya dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyulacağını da son bir not olarak ekleyelim.




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buraoca2 8 yıl
Yazma hızı hiç iyi değil. Fakat okuma hızı gayet iyi. Hemde ilk örneklere göre :)
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pcyeb 8 yıl
işallah türkiyedede 14$ seviyesinden satarlar...hiç sanmıyorum ama....:)
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syler23 8 yıl
hani usb 3.0 10kat daha hızlı olacak demişlerdii.. yazma hızıda okuma hızıda normal usb belleklerden çokta hızlı değil benim usb 2.0 destekli olan 18mb/sn yama hızına 25mb/sn okuma hızına sahip bence bunlar giriş seviyesi usb bellekler ve de ilk örnekleri... ucuz die almak hata olur
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Batuist 8 yıl

syler23

hani usb 3.0 10kat daha hızlı olacak demişlerdii.. yazma hızıda okuma hızıda normal usb belleklerden çokta hızlı değil benim usb 2.0 destekli olan 18mb/sn yama hızına 25mb/sn okuma hızına sahip bence bunlar giriş seviyesi usb bellekler ve de ilk örnekleri... ucuz die almak hata olur

10 kat daha hızlı ama o kadar hızlı usb bellek yapmak kolay değil... ileriki senelerde kapasite büyüdükçe hızda artacak çünkü bellek içerisinde daha fazla raid imanı olacağı için tıpkı SSDlerde olduğu gibi.. kapasite büyüdükçe max. hız sınırına daha kolay yaklaşılıyor..
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acbold 8 yıl
fiyatlar çok iyi seviyelerde.aşırı yüksek fiyatlarda girmez tr ye merak etmeyin :)
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djkubi 8 yıl
Flash diskim çalındı bunlardan lazım artık. Fiyatlarda iyiyimiş. İnş. türkiyede bu fiyatlarla satılır.
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djpisagor 8 yıl
Fiyatları çok iyi. Bu da demek oluyor ki usb3 çok hızlı bir şekilde yaygınlaşacak.
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Batuist 8 yıl
Türkiyede bunu 4-5 kat fiyatına satarlar.. nasılsa yeni derler dayarlar fiyatı..
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