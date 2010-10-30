Super Talent düşük maliyetli USB 3.0 belleklerini duyurdu: 8GB 14$, 16GB 29$

Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, düşük maliyetli USB 3.0 belleklerini duyurdu. Express Duo serisi altında hazırlanan 8GB ve 16GB kapasiteli harici depolama sürücüleri, USB 3.0 ara birimi sayesinde 67MB/saniye gibi kendi fiyat segmetnlerinin çok üzerinde dosya transfer hızı sunabiliyorlar.

Super Talent'ın operasyonlardan sorumlu üst yöneticisi CH Lee konuyla ilgili açıklamasında, "USB 3.0 Express Duo muhtemelen şimdiye kadar hazırladığımız en heyecan verici USB bellek. İlk olarak USB 3.0 RAIDDrive sürücülerimizle 300MB/saniye bariyerini aşmıştık, şimdiyse 15 dolar bariyeri kırıyoruz. Bundan sonra USB 2.0 sürücü almak için bir neden olmayacak" ifadelerine yer verdi.

Super Talent, USB 3.0 destekli Express Duo sürücülerinde 8GB'lık modeli 14$, 16GB'lık modeli ise 29$ seviyesinden Kasım ayında satışa sunacak.. Geriye dönük olarak USB 2.0 ara birimiyle de uyumlu olan yeni sürücülerden tam performans almak için, USB 3.0 destekli bir anakarta veya dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyulacağını da son bir not olarak ekleyelim.