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Super Talent, Mac dostu DDR3 belleklerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent, Mac dostu DDR3 belleklerini duyurdu
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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Mac dostu yeni bellek modüllerini duyurdu. Mac Pro serisi iş istasyonlarını ve MacBook serisi dizüstü bilgisayarları hedef alan 1/2GB DDR3-1066 UDIMM ve 1/2GB DDR3-1066 SO-DIMM bellek modülleri, kullanıcılara hem hız hem de kapasite anlamında farklı seçenekler sunuyorlar. Ömür boyu garanti ile satışa sunulan bellek modüllerinin fiyatları hakkındaysa henüz telaffuz edilen herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Super Talent, Mac dostu DDR3 belleklerini duyurdu
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