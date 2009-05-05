Super Talent, Mac dostu DDR3 belleklerini duyurdu

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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Mac dostu yeni bellek modüllerini duyurdu. Mac Pro serisi iş istasyonlarını ve MacBook serisi dizüstü bilgisayarları hedef alan 1/2GB DDR3-1066 UDIMM ve 1/2GB DDR3-1066 SO-DIMM bellek modülleri, kullanıcılara hem hız hem de kapasite anlamında farklı seçenekler sunuyorlar. Ömür boyu garanti ile satışa sunulan bellek modüllerinin fiyatları hakkındaysa henüz telaffuz edilen herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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